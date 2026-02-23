BAFTA 2026: BBC se disculpa por no eliminar insulto racial durante la transmisión de los premios

La ceremonia de los BAFTA 2026 pretendía ser una celebración del cine global y de la diversidad de voces que hoy conviven en la industria. Sin embargo, terminó convertida también en un foco de controversia por un incidente que nadie esperaba y que rápidamente llenó de comentarios las redes sociales.

¿Qué ocurrió durante la transmisión de los BAFTA 2026?

Durante la emisión televisiva de los premios, se escuchó un insulto racial en la señal transmitida por BBC One y posteriormente permaneció disponible en la plataforma BBC iPlayer durante varias horas. El incidente se dio justo cuando Michael B. Jordan y Delroy Lindo presentaron el premio a Mejores efectos visuales.

La expresión vino de John Davidson, una persona con síndrome de Tourette presente, condición conocida por tics verbales involuntarios, hecho que Alan Cumming, el anfitrión comentó en la ceremonia.

Michael B. Jordan y Delroy Lindo en los BAFTA 2026 (Foto: BBC)

Aun así, la permanencia del término ofensivo, la palabra N, en una transmisión con retraso de dos horas despertó cuestionamientos sobre por qué no fue eliminado antes de salir al aire. La BBC emitió un nuevo comunicado en el que lamentó profundamente que el lenguaje no se editara con antelación y confirmó que el programa fue retirado temporalmente de iPlayer para realizar una nueva edición.

La cadena reiteró que el exabrupto no fue intencional, pero reconoció que su responsabilidad era impedir que se difundiera una expresión de ese tipo. El caso fue todavía más grave cuando se supo que otros fragmentos de la ceremonia, como referencias políticas o bromas pesadas, sí fueron eliminadas del corte final, lo que dejó al descubierto una inconsistencia editorial.

La relación con I Swear

El percance estuvo ligado a la presencia en los BAFTA de Davidson. Se trata de un activista con Tourette cuya vida inspiró la película I Swear, uno de los títulos más comentados de la noche. Dirigida por Kirk Jones, muestra la infancia, adolescencia y adultez temprana de Davidson, llena de incomprensión social y lucha por encontrar un lugar en el mundo.

Ambientada en Escocia, es la historia de un joven que sueña con ser futbolista mientras comienza a experimentar tics severos, lo que provoca rechazo familiar y aislamiento. Con el paso del tiempo, diagnostican al protagonista formalmente, enfrenta problemas legales derivados de malentendidos y termina hallando un propósito al convertirse en divulgador y defensor de la concientización sobre el síndrome de Tourette.

Robert Aramayo, quien encarna a Davidson en la adultez, fue uno de los nombres más celebrados de la ceremonia. Se llevó dos premios, incluido el de Mejor Actor. I Swear también obtuvo reconocimiento en categorías técnicas y de reparto.

La reacción de Delroy Lindo

En entrevista con Vanity Fair tras el incidente, Lindo habló sobre lo que pasó. Dijo que tanto él como Michael se mantuvieron profesionales y siguieron haciendo “lo que tenían que hacer”, pero desearía que “alguien hubiera hablado con ellos después”. Nadie del staff de los BAFTA se acercó a ellos.

Robert Aramayo en I Swear (Foto: IMDb)

Los más grandes ganadores de los BAFTA 2026

Más allá de la polémica, la noche dejó claro cuáles fueron las producciones que dominaron el panorama cinematográfico reciente. Una Batalla Tras Otra, el thriller político de Paul Thomas Anderson, se alzó con seis galardones, incluyendo Mejor Película y Mejor Dirección, un peso pesado de la temporada de premios.

Pecadores, el drama de horror dirigido por Ryan Coogler, obtuvo tres premios y sentó un precedente al convertirse en la película con más reconocimientos para un cineasta afrodescendiente en la historia de los BAFTA. Hamnet brilló al máximo como Mejor Película Británica del Año y vio a Jessie Buckley llevarse el premio a Mejor Actriz, reforzando su posición como uno de los trabajos más aplaudidos del circuito.

Otros títulos como Frankenstein de Guillermo del Toro también destacaron en rubros de diseño de producción, vestuario y maquillaje.

Ahora solo queda por delante la celebración de los premios Oscar 2026. Se trata de el gran final de la temporada de premios y la noche más esperada de Hollywood. Lu lucha fuerte tiene como protagonistas a Una Batalla Tras Otra, Pecadores, Frankenstein y Hamnet. Esta películas marcaron para siempre el 2025 y nos dieron ese gran motivo para seguir acudiendo a las salas de cine.

La ceremonia de los Oscar se llevará a cabo el próximo 15 de marzo y tendrá como anfitrión a Conan O’Brien.

