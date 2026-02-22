Timothée Chalamet revela que otro actor de Hollywood le dijo que no sabía actuar

El archiconocido Timothée Chalamet compartió una anécdota íntima sobre uno de los momentos más incómodos de su carrera. Se trata de un recuerdo que acompaña su trayectoria y que expone las fisuras invisibles detrás de una de las figuras más celebradas de su generación.

Muy acostumbrado hoy a encabezar superproducciones y competir en las temporadas de premios, Chalamet habló desde la memoria de un joven intérprete que todavía buscaba su lugar. Recordó como un colega actor señaló “su falta de formación” en el área de la interpretación.

El ascenso de Timothée Chalamet

Antes de convertirse en sinónimo de cine de autor y espectáculo masivo, Timothée Chalamet era un estudiante dividido entre la universidad y una vocación que todavía no terminaba de asumir por completo. Su primer gran acercamiento a un set de alto calibre llegó con Interestelar, la epopeya espacial dirigida por Christopher Nolan, donde compartió escenas con Matthew McConaughey. Aquella experiencia resultó decisiva.

En una reciente encuentro organizado por Variety y CNN en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Texas en Austin, y en compañía de McConaughey, Chalamet contó que observar la disciplina de co-protagonista y la seriedad con la que Nolan abordaba cada plano le dio permiso para tomarse a sí mismo con más rigor, en un momento de la vida donde esa seguridad no es tan común. Fue justo después cuando llegaron proyectos que empezarían a definir su perfil.

Timothée Chalamet en Llámame por tu nombre (Foto: IMDb)

Con Llámame por tu Nombre se ubicó muy bien en el radar internacional como un joven intérprete, hábil para las emociones complejas. Lady Bird, Beautiful Boy: Siempre Serás Mi Hijo y Mujercitas le dieron mayor presencia en el cine independiente, mientras que Dune lo hizo volar hacia el territorio de las grandes franquicias.

Entérate: Matthew McConaughey cree que es inevitable que las películas y los actores hechos con IA estén en las grandes premiaciones

Chalamet habló de años completos sin conseguir un solo papel relevante, una etapa donde la convicción personal era lo único que mantenía viva la llama de seguir adelante. Hoy, con apenas poco más de treinta años, su nombre convive tanto con cineastas de prestigio como con sagas multimillonarias.

Un colega le dijo a Timothée Chalamet que no sabe actuar

Fue en medio de la conversación con McConaughey y los estudiantes de la Universidad de Texas, donde Timothée Chalamet relató que, durante un rodaje, un colega le preguntó en qué conservatorio había estudiado actuación y juzgó su talento:

“Siempre he dicho: ‘Cuidado con la gente en la vida que obtiene más de los consejos que te da que tú de esos consejos’. Les entusiasma el acto de darte consejos. De pronto ya no puedes escuchar lo que dicen porque están presumiendo demasiado. Tú nunca hiciste eso conmigo, y te lo agradezco. Una vez un actor me hizo eso. No daré nombres, pero el tipo era un imbécil. Me preguntó a qué conservatorio había ido, y le dije que no había ido a un conservatorio de actuación. Y él dijo: ‘Entonces no te has formado como actor’. Y todos éramos parte de un elenco.”

Timothée Chalamet en Marty Supremo (Foto: IMDb)

No te pierdas: Timothée Chalamet revela cómo ‘Interestelar’ acabó con su sueño de convertirse en protagonista

Interestelar sigue siendo la favorita de Chalamet

En el mismo espacio, Timothée Chalamet volvió varias veces a Interestelar y aseguró que continúa siendo el proyecto más significativo de su carrera. La ha visto más de veinte veces, incluidas múltiples funciones en salas cuando se estrenó. Contó cómo su novia, Kyle Jenner, organizó una proyección especial por su cumpleaños:

“Iba de mal humor en el camino porque no sabía a dónde me estaba llevando. Yo decía: ‘Es mi cumpleaños. ¿Por qué estamos manejando 30 minutos fuera de Los Ángeles?’ Llegué al cine: era Interestelar en IMAX. Y dije: ‘Oh, lo siento’.”

Rumbo al Oscar

El presente de Timothée Chalamet contrasta con aquel joven que recibía comentarios desalentadores. Actualmente está nominado al Oscar 2026 en la categoría de Mejor Actor por su trabajo en Marty Supremo. Este reconocimiento lo posiciona bien dentro de la élite interpretativa.

El resultado de la ceremonia aún está por definirse. Sin embargo, la trayectoria de Chalamet ya ilustra cómo una carrera puede construirse incluso cuando alguien aseguró que no existía formación suficiente para sostenerla.

Los Oscar 2026 se celebran el domingo 15 de marzo.