Christopher Nolan reacciona a las críticas negativas que recibió ‘Interestelar’ en su estreno: ‘No estaban preparados para la película’

A más de una década de su llegada a los cines, Christopher Nolan sigue regresando mentalmente a Interestelar como a un punto de inflexión dentro de su filmografía, una obra que hoy muchos consideran fundamental, pero que en su momento provocó todo tipo de señalamientos sobre lo que se esperaba de él como autor y lo que realmente estaba intentando hacer. Ahora Nolan vuelve a abrir el diálogo y reconoce que el recibimiento inicial no fue del todo cálido, aunque nunca lo vivió como un fracaso.

La película, imbuida en la ciencia dura y el melodrama familia, se colocó en un lugar extraño dentro de su carrera. Tal vez era demasiado emocional, tal vez excesivamente explicativa. Para el director, era exactamente la película que quería filmar en ese momento.

Christopher Nolan, un cineasta frío o cerebral, se enfrentó por primera vez a la percepción pública sobre su sensibilidad como narrador. Y hoy, con el paso del tiempo, parece observar ese momento de su trayectoria con serenidad y convicción.

¿Por qué Interestelar dividió tanto a la crítica?

Cuando Interestelar se estrenó en 2014, venía precedida por el prestigio de la trilogía de El Caballero Oscuro y el fenómeno de El Origen. Muchos críticos y espectadores esperaban una nueva demostración de rompecabezas narrativo, con esos giros vertiginosos y estructuras complejas que se le vieron en el pasado.

Lo que encontraron fue algo distinto. Interestelar entregó una historia que, aunque envuelta en teorías científicas, giraba alrededor de la relación entre un padre y sus hijos, del abandono, del paso del tiempo y de la imposibilidad de recuperarlo.

Una de las crítica repetidas a morir señaló que la película sobreexplicaba sus conceptos. Personajes que verbalizan lo que ocurre y diálogos que describen teorías en lugar de sugerirlas fueron, para no pocos, un error y una escasez de sutileza.

También se cuestionó su larga duración, así como el tercer acto, quizá confuso o demasiado abstracto para algunos. También se apuntó a una supuesta contradicción entre el rigor científico promocionado y las libertades narrativas que el guion toma.

Sin embargo, junto a esos señalamientos, apareció un grupo de defensores que celebraban justo lo contrario. Vieron en Interestelar una superproducción que se atrevía a hablar de amor y esperanza. Fueron todos estos temas los que le dieron impulso a la recepción inicial.

Christopher Nolan responde

Años después, Christopher Nolan reconoce que el recibimiento fue mixto y que lo percibió con claridad. Durante una reciente proyección especial de la película en Los Angeles, respondió al tema de las críticas dispares en 2014:

“Tal vez no estaban preparados para recibir eso de mí.”

Nolan entiende que su nombre había quedado asociado a cierto tipo de cine y que Interestelar rompía con esa imagen.

Final explicado de Interestelar

Cooper (Matthew McConaughey), tras atravesar un agujero negro, termina dentro de una estructura que le permite comunicarse con el pasado a través de la gravedad. Ahí comprende que él mismo ha estado guiando a su hija Murph (Mackenzie Foy) desde el inicio. La salvación de la humanidad nace del vínculo entre un padre y su hija, y del amor que ambos se tienen incluso separados por el espacio y el tiempo.

Brand (Anne Hathaway) llega a un nuevo planeta con la misión de iniciar una colonia humana. Cooper, ya de regreso, decide ir en su búsqueda e inicia un nuevo viaje hacia las entrañas interestelares.

La siguiente película de Nolan

Mientras Interestelar sigue ganando nuevos adeptos (su reestreno en cines de 2024 fue un éxito), Christopher Nolan ya tiene listo su próximo gran proyecto. Se trata de La Odisea, ambiciosa adaptación del poema épico de Homero.

La cinta contará con Matt Damon en el papel de Odiseo y es la primera vez que su director se mete de lleno en el terreno del mito clásico. ¿Cuáles serán la reacciones a su interpretación de uno de los relatos fundacionales de la narrativa occidental?

El estreno está programado para el 16 de julio.

