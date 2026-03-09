Elijah Wood no quiere que nadie más interprete a Frodo Bolsón: ‘No mientras yo siga vivo y sea capaz de hacerlo’

El actor de El Señor de los Anillos tiene sus pensamientos claros

El universo de El Señor de los Anillos continúa creciendo en el cine, pero cada nueva producción nos hace cuestionar quién debe interpretar a los personajes que ya forman parte de la memoria colectiva del público. Elijan Wood, actor de Frodo Bolsón en la trilogía de Peter Jackson, tiene una opinión bien definida sobre lo quiere para su personaje.

Ahora que Warner Bros. desarrolla un nuevo proyecto ambientado en el mundo creado por J.R.R. Tolkien, el tema vuelve a aparecer en una entrevista con The Sunday Times. El propio Wood habló sobre el futuro del personaje y sobre el vínculo personal que mantiene con ese papel.

La historia de Elijah Wood como Frodo

Elijah Wood llegó al proyecto de El Señor de los Anillos cuando aún era un actor muy joven, pero ya contaba con experiencia en cine. Antes de convertirse en Frodo había participado en producciones como Impacto Profundo y The Ice Storm.

Cuando Peter Jackson comenzó a preparar su adaptación de las novelas de Tolkien, el actor decidió enviar una audición poco convencional. Se grabó interpretando escenas del libro en un bosque, utilizando un vestuario improvisado, con la intención de capturar el espíritu del personaje. La estrategia funcionó.

Elijah Wood interpretó a Frodo en el rodaje de El Señor de los Anillos, de 1999 a 2000 (Foto: Getty)

El rodaje de la trilogía se realizó principalmente en Nueva Zelanda durante varios años. Las tres películas se filmaron casi de manera simultánea, un proceso poco común en Hollywood que terminó convirtiéndose en uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos de su época.

Las cintas, estrenadas entre 2001 y 2003, transformaron la carrera de Wood. Aunque su trayectoria continuó con proyectos muy distintos, el personaje de Frodo quedó ligado de forma permanente a su imagen pública.

Elijah no quiere que otra persona interprete a Frodo

Con el regreso del universo de Tolkien al cine, inevitablemente surgieron rumores sobre la posibilidad de ver nuevas versiones de personajes conocidos. Ese contexto llevó a Wood a reflexionar sobre el futuro de Frodo.

En su entrevista, el actor habló sobre su relación con el personaje y la idea de que alguien más pudiera asumir el papel. “Ciertamente no querría que nadie más interpretara a Frodo mientras yo siga vivo y pueda hacerlo”, declaró Wood al abordar el tema.

Wood también ha mantenido un tono cauteloso cuando se le pregunta si regresará a la saga. Durante una entrevista anterior explicó que no puede confirmar su participación en futuros proyectos. “No puedo ni confirmarlo ni negarlo”, dijo en conversación con ScreenRant al referirse a una posible aparición en una nueva película.

A pesar de esa reserva, el actor ha expresado entusiasmo por el regreso del universo de Tolkien al cine. “Estoy muy emocionado por la película”, comentó en esa misma charla.

Lo que sabemos sobre la nueva producción de El Señor de los Anillos

Elijah Wood como Frodo en El Señor de los Anillos: Las Dos Torres (Foto: IMDb)

La próxima película ambientada en la Tierra Media se titula The Hunt for Gollum. El proyecto fue anunciado por Warner Bros. en 2024 y forma parte de una nueva etapa de historias ambientadas en el mundo creado por Tolkien.

Esta película será dirigida por Andy Serkis, actor que ha interpretado a Gollum mediante captura de movimiento desde El Señor de los Anillos: Las Dos Torres en 2002. Serkis volverá a dar vida al personaje en esta nueva historia.

La película contará con la participación creativa de Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens, responsables de las trilogías cinematográficas de El Señor de los Anillos y El Hobbit. Según Warner Bros., el equipo estará involucrado durante todo el desarrollo del proyecto.

El argumento se situará en un periodo concreto de la cronología de la saga. La historia ocurre después de la fiesta de cumpleaños de Bilbo Bolsón y antes de los acontecimientos visto en La Comunidad del Anillo. El estreno está programado para el 17 de diciembre de 2027.

