Tiroteo en la mansión de Rihanna: Esto fue lo que pasó en el hogar de la cantante

La tranquilidad de uno de los barrios más exclusivos del área de Beverly Hills se vio alterada durante el fin de semana por un incidente que rápidamente atrajo la atención de autoridades y medios. La mansión donde reside la cantante Rihanna fue escenario de un episodio que involucró disparos dirigidos hacia la propiedad.

Aunque el entorno de la artista suele estar rodeado de seguridad privada y vigilancia, el suceso trajo inquietud entre vecinos y seguidores de la intérprete. El incidente también despertó preguntas sobre las circunstancias que rodearon el ataque y la forma en que la policía logró ubicar a la persona responsable. Las primeras versiones apuntaron a una situación ocurrida a plena luz del día.

Qué pasó en casa de Rihanna

El tiroteo ocurrió el domingo por la tarde en el vecindario conocido como Beverly Hills Post Office, una zona residencial ubicada al norte de Los Ángeles donde viven diversas celebridades. De acuerdo con información difundida por autoridades locales, la policía recibió un reporte de disparos a la 1:21 de la tarde. Testigos alertaron que una persona había efectuado varios tiros desde un vehículo estacionado frente a la entrada de la propiedad.

Rihanna y su pareja, A$AP Rocky (Foto: Getty)

Las primeras investigaciones señalaron que los disparos se realizaron hacia el portón de la mansión. Al menos una de las balas atravesó parte de la estructura exterior y penetró una pared de la vivienda. En el registro de los agentes se indicó que “al menos diez disparos fueron efectuados desde un automóvil detenido al otro lado de la calle”.

Entérate: Arnold Schwarzenegger podría protagonizar nuevas secuelas de ‘Conan, el Bárbaro’ y ‘Depredador’, ¿de qué tratarán?

Tras el ataque, el vehículo involucrado se retiró del lugar. El automóvil, descrito como un Tesla blanco, fue visto alejándose de la mansión. La policía inició entonces un operativo de búsqueda.

Quién lo hizo y qué le pasó

Durante la persecución, agentes de la policía de Los Ángeles recibieron información detallada sobre el vehículo y la persona que lo conducía. Un helicóptero de la policía logró localizar el automóvil poco después. La unidad aérea siguió el vehículo hasta un estacionamiento de un centro comercial a varios kilómetros de la mansión. Los agentes lograron detener a la conductora en pocos minutos. La sospechosa, una mujer de 30 años, fue arrestada en el lugar.

Al inspeccionar el automóvil, los oficiales encontraron un rifle de asalto y siete casquillos dentro del vehículo, según informaron voceros del Departamento de Policía de Los Ángeles. También se hallaron daños visibles en la propiedad. La identidad de la mujer detenida no fue revelada de inmediato por las autoridades, y hasta ahora no se ha confirmado cuál fue el motivo del ataque.

¿Hubo heridos?

Rihanna en la MET Gala 2025 (Foto: X)

A pesar de la gravedad del incidente, la policía informó que ninguna persona resultó herida durante el tiroteo. Las autoridades confirmaron que no se registraron víctimas. De acuerdo con la información, Rihanna se encontraba dentro de la casa cuando ocurrieron los disparos.

La situación recordó un incidente ocurrido años atrás en otra de las propiedades de la cantante. En 2018 un hombre ingresó a su vivienda en Hollywood Hills y permaneció dentro de la casa durante varias horas antes de ser descubierto. En aquel caso, el intruso fue acusado de acoso tras saltar una cerca e ingresar a la residencia. Rihanna no se encontraba en casa cuando ocurrió ese episodio.

Sobre Rihanna y su familia

La mansión donde ocurrió el tiroteo se encuentra en una zona residencial de lujo al norte de Los Ángeles. La propiedad pertenece a la cantante desde 2020 y forma parte de un vecindario donde viven varias figuras del entretenimiento. En ese lugar reside junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, con quien mantiene una relación desde hace varios años. La pareja tuvo tres hijos.

Rihanna, cuyo nombre real es Robyn Rihanna Fenty, se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música pop desde principios de los años 2000. Canciones como Pon de Replay y Umbrella la colocaron entre las figuras más populares de la industria. Con el paso del tiempo amplió su presencia en el mundo empresarial. Entre sus proyectos brillan la línea de cosméticos Fenty Beauty y una marca de lencería que alcanzó gran éxito comercial.

Con información de Los Angeles Times.

No te pierdas: Muere Jennifer Runyon, actriz de ‘Cazafantasmas’, a los 65 años