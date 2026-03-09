Arnold Schwarzenegger podría protagonizar nuevas secuelas de ‘Conan, el Bárbaro’ y ‘Depredador’, ¿de qué tratarán?

Alguna vez alguien preguntó, “¿qué es lo mejor de la vida?”… Quizá no muchos estén de acuerdo con las respuestas, pero tal vez sí con el hecho de que Conan, el Bárbaro y Depredador son un par de peliculones. A través de un reporte hecho por fans y compartido por el medio Discussing Film, se informa que Arnold Schwarzenegger podría participar en un par de secuela que pertenecen a dos de sus películas más aclamadas.

De acuerdo con la fuente, The Arnold Fans, el actor de 78 años acudió este fin de semana al Arnold Sports Festival en Ohio. Además de alegrar a los fans con su presencia, habría revelado nuevos detalles sobre sus siguientes proyectos, algunas películas que alegrarán a los más nostálgicos de los años ochenta.

¿Qué fue lo que reveló Arnold Schwarzenegger?

El intérprete, también conocido por su trabajo en Terminator, Mentiras Verdaderas y El Vengador del Futuro, habría comenzando compartiendo detalles sobre el interés que siente Fox por traerlo de regreso a la saga Depredador y alabando el trabajo del cineasta Dan Trachtenberg en la película más reciente. No conforme, también dijo que el estudio querría verlo en una continuación de Comando, ese otro gran hito de los ochenta.

Arnold Schwarzenegger en Conan, el Bárbaro (Foto: IMDb)

“Hicieron otra Depredador (Tierras Salvajes) y el director (Dan Trachtenberg) ha estado haciendo un gran trabajo con eso. Ahora quiere que esté en la próxima Depredador. Hemos hablado de ello. De hecho, los estudios FOX han redescubierto un poco a Arnold. Han venido a mí y me han dicho: ‘Queremos que hagas Depredador, y acabamos de conseguir un guion para que hagas Commando 2”.

Entérate: Polémicas de los Oscar 2026: Declaraciones y escándalos que marcaron esta temporada de premios

Otra de las partes más reveladoras de su comunicado habrían sido los detalles sobre la secuela de Conan, el Bárbaro. Arnold habló sobre Rey Conan y mencionó que Christopher McQuarrie, director de varias de las películas de Misión Imposible, formará parte del proyecto:

“Acaban de contratar a un fantástico guionista y director que hizo las últimas cuatro películas de Tom Cruise. Acaban de contratarlo (Christopher McQuarrie) para escribir y dirigir Rey Conan. Lo que hacen ahora es escribir el papel. No lo escriben como si tuviera cuarenta años; lo escriben de una manera adecuada a mi edad. Aun así entraré ahí y repartiré golpes, pero será diferente.”

¿De qué tratarán las nuevas películas?

Sobre las supuestas secuelas de Comando y Depredador no hay detalles, sin embargo, hay bastante conocimiento en relación a lo que pasa en la vida madura de Conan gracias al trabajo literario de Robert E. Howard. Arnold está muy enterado del asunto y compartió detalles sobre lo que abordaría la secuela de Conan, el Bárbaro:

Arnold Schwarzenegger, en Conan, el Bárbaro (Foto: IMDb)

“Con Conan Rey, es una gran historia antigua: Conan fue rey durante cuarenta años y ahora es expulsado del reino, lo que provoca un conflicto, por supuesto, pero de algún modo regresa y hay todo tipo de locura, violencia, magia, criaturas y cosas por el estilo. Y ahora, por supuesto, hay toda clase de efectos especiales. El estudio tiene mucho dinero para hacer que esas películas sean realmente grandes, así que estoy deseando que lleguen todos esos proyectos”.

El actor no compartió detalles sobre fechas de inicio de producción o estreno. De hacerse todo realidad, veríamos el regreso de una de las estrellas más grandes de los años ochenta, alguien que redefinió el entretenimiento sin gesticular demasiado, pero haciendo realidad un tipo de acción que solo él supo hacer.

No te pierdas: Muere Jennifer Runyon, actriz de ‘Cazafantasmas’, a los 65 años