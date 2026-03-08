Premios Oscar 2026: Todos los récords que se podrían romper durante la ceremonia

Cada ceremonia de los premios de la Academia carga con una tradición de espectáculo y prestigio. La noche de los Oscar 2026 no solo determinará quién se lleva las estatuillas doradas; también redefinirá estadísticas que han permanecido intactas durante décadas dentro de Hollywood. Varios récords estarían en camino de romperse.

La edición número 98 de los premios de la Academia llega con varios escenarios que podrían modificar esa historia. Diversas nominaciones abren la puerta a nuevos hitos en dirección, actuación, producción y fotografía. Algunas marcas llevan más de medio siglo sin alterarse y algunos artistas y películas se encuentran cerca de establecer registros inéditos que, de concretarse, pasarían inmediatamente al archivo histórico del cine.

Todos los récords que se podrían romper

Uno de los escenarios más comentados tiene que ver con el número total de premios que puede ganar una sola película. Actualmente el récord se mantiene en 11 estatuillas, cifra alcanzada por Ben-Hur, Titanic y El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey.

Durante la temporada actual, dos producciones aparecen con posibilidades reales de acercarse o incluso superar esa marca. Una Batalla Tras Otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, y Pecadores, de Ryan Coogler, llegaron a la ceremonia con una enorme presencia en las nominaciones.

Pecadores obtuvo 16 candidaturas, una cifra que ya representa un récord dentro de su propio año. Una Batalla Tras Otra consiguió 13 nominaciones distribuidas en 12 categorías. Ese volumen de presencia abre la puerta a una noche histórica si los votantes deciden concentrar premios en una sola película.

Otro momento histórico podría ocurrir en la categoría de mejor director. Ryan Coogler compite por Pecadores y, en caso de ganar, se convertiría en el primer cineasta afrodescendiente en recibir el premio de dirección en la historia de los Oscar.

La categoría también tiene implicaciones importantes en producción. Zinzi Coogler, productora de Sinners y esposa del director, podría convertirse en la primera mujer afrodescendiente en ganar el premio a mejor película si la cinta se lleva la estatuilla principal.

También existe la posibilidad de una marca histórica en fotografía. Autumn Durald Arkapaw está nominada por Pecadores y podría convertirse en la primera mujer y la primera persona afrodescendiente en ganar el Oscar a mejor fotografía.

Los actores brillarán

Otra curiosidad aparece en la categoría de mejor actor. Michael B. Jordan compite por su interpretación en Pecadores. De ganar, sería el primer actor premiado por interpretar a dos gemelos en una misma película.

La lista de posibles marcas continúa en otras categorías de actuación. Sean Penn, nominado por Una Batalla Tras Otra, y Emma Stone, nominada por Bugonia, podrían alcanzar su tercer premio Oscar. Solo un pequeño grupo de intérpretes ha logrado ese número de victorias.

Otra historia particular se encuentra en la categoría de actriz de reparto. Amy Madigan podría establecer el récord de mayor intervalo entre la primera nominación y la primera victoria de una actriz. Su primera candidatura ocurrió en 1985.

Las categorías de actuación también presentan posibles hitos. Wagner Moura compite por El Agente Secreto y, si logra imponerse en su categoría, se convertiría en el primer brasileño en ganar un Oscar individual. Brasil ha acumulado 26 nominaciones a lo largo de los años; el único triunfo reciente fue para la película Aún Estoy Aquí como mejor película internacional.

En las categorías masculinas también hay curiosidades estadísticas. Delroy Lindo compite como actor de reparto por Pecadores sin haber recibido nominaciones previas en premios importantes. Si gana, sería el primer actor en lograr un Oscar sin respaldo previo de esas ceremonias. Otro escenario inédito podría aparecer en la categoría de actor de reparto con Stellan Skarsgård. El intérprete compite por la película noruega Valor Sentimental y podría convertirse en el primer ganador en esa categoría por una producción internacional.

Cuándo y dónde se llevarán a cabo los premios Oscar 2026

La ceremonia número 98 de los premios de la Academia se celebrará el próximo 15 de marzo de 2026. Como ha ocurrido en los últimos años, el evento tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles.

