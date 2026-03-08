Rosanna Arquette critica a Quentin Tarantino y sus películas: ‘Es simplemente racista y perturbador’

Las películas de Quentin Tarantino no son ajenas a la crítica. Su cine trabaja con homenajes a los géneros clásicos, diálogos filosos, actores famosos y una violencia estilizada que da pie tanto al entusiasmo como a la incomodidad entre espectadores y críticos. Ahora Rosanna Arquette, actriz que trabajó con el cineasta varios años atrás, lanza una crítica contra su cine.

El director estadounidense ha desarrollado una filmografía que casi nunca deja indiferente a quien la mira. La nueva discusión más reciente gira alrededor de uno de los rasgos más debatidos de su obra.

Quién es Rosanna Arquette

Arquette es una actriz estadounidense cuya trayectoria abarca varias décadas dentro del cine y la televisión. A lo largo de su carrera ha participado en producciones de distintos géneros, desde comedias románticas hasta dramas independientes.

Uno de sus papeles más recordados aparece en Tiempos Violentos, la influyente película de 1994 dirigida por Tarantino. En ese filme interpreta a Jody, la novia del traficante Lance, personaje encarnado por Eric Stoltz, el primer actor de Marty McFly en Volver al Futuro.

Samuel L. Jackson y Quentin Tarantino en Tiempos Violentos (Foto: IMDb)

Claro que la película se convirtió en un fenómeno cultural durante los años noventa. Su estructura fragmentada y humor negro redefinieron el cine independiente de la época.

Antes y después de ese proyecto, Arquette participó en otras producciones destacadas como Desperately Seeking Susan, After Hours y The Big Blue. Su carrera también se extendió hacia la televisión y el cine documental, además de su trabajo como activista en distintos temas sociales.

Aunque formó parte de una de las obras más emblemáticas de Tarantino, la admiración que la actriz puede sentir por la película no la obliga a guardar silencio cuando se trata de ciertos elementos problemáticos dentro de la filmografía del director.

Arquette opina sobre Quentin Tarantino

Durante una nueva entrevista con The Sunday Times, Arquette reflexionó sobre su experiencia en Tiempos Violentos y sobre la forma en que algunas decisiones creativas de Tarantino han sido interpretadas con el paso de los años.

La actriz de 66 años reconoció la importancia cultural de la película, pero señaló que hay aspectos de su cine que le resultan incómodos. En particular se refirió al uso recurrente de un insulto racial dentro de varios guiones del director.

“Es icónica, una gran película en muchos niveles. Pero personalmente ya estoy harta del uso de la palabra con N, la odio. No soporto que a él [Tarantino] se le haya dado un pase libre. No es arte, es simplemente racista y perturbador”.

Lo que ha dicho Tarantino sobre sus críticos

Rosanna Arquette en Tiempos Violentos (Foto: IMDb)

Para Quentin Tarantino no son nuevos este tipo de cuestionamientos y ha respondido a ellos en distintas entrevistas. En una aparición en el programa Who’s Talking to Chris Wallace en 2022, el director explicó que no considera necesario modificar su estilo para evitar polémicas.

Cuando el presentador le pidió responder a quienes critican el lenguaje o la violencia de sus películas, Tarantino respondió: “Entonces ve a ver otra cosa. Si tienes un problema con mis películas, entonces no son las películas que deberías ir a ver. Evidentemente no las estoy haciendo para ti”.

¿Habrá una décima película de Quentin?

Mientras el debate sobre su cine continúa, Tarantino también enfrenta otro tema que intriga a sus seguidores: cuál será la película que cierre su carrera como director.

Durante años ha repetido que planea retirarse después de dirigir diez largometrajes. El proyecto que inicialmente parecía ocupar ese lugar era The Movie Critic, una historia ambientada en California en 1977. La película se centraría en un crítico de cine que escribía reseñas para una revista pornográfica. Tarantino llegó a desarrollar el guion e incluso consideró el proyecto como su despedida del cine.

Sin embargo, el propio director decidió abandonar el plan cuando la producción estaba cerca de iniciar. Explicó que, aunque disfrutaba el guion, no sentía entusiasmo por llevarlo a la pantalla. Actualmente, el misterio sobre cuál será la película 10 sigue vigente.

