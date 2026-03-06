Ryan Coogler dice que no le importa ganar el Oscar con ‘Pecadores’: ‘Mi premio es hacer cine’

El director, guionista y productor de Pecadores, Ryan Coogler, se encuentra en el punto más visible de su carrera, con una película que creció más allá del estreno y se convirtió en todo un acierto cultural. Aun así, declara que no le interesa ganar el premio Oscar en la siguiente entrega de la Academia. De hecho, tiene suficiente con la oportunidad de hacer lo que hace.

A Ryan Coogler no le importa el Oscar

La idea de que un premio legitima el valor de una obra suele perseguir a los cineastas, sobre todo cuando el contexto histórico está tan repleto de ausencias y desaires. Coogler, consciente de ese peso, habló del tema, pero en realidad lo que lo inquieta no es tanto perder una estatuilla, sino el amor por filmar.

En entrevista con Variety el cineasta explicó que mirar de frente las estadísticas puede volverse una trampa. “El mayor peligro es que algo así puede apagar tu esperanza, desilusionarte o hacerte sentir que lo que haces no vale la pena”, dijo, al describir por qué intenta mantener distancia frente a las lecturas que convierten la historia de la Academia en un muro.

Pecadores de Ryan Coogler (Foto: IMDb)

Entérate: ‘Scary Movie 6’: ‘Pecadores’, ‘La Sustancia’ y todas las referencias al cine de terror en la nueva secuela con Anna Faris y Regina Hall

“Trato de proteger mi amor por lo que hago. Si sé que las estadísticas van a hacerme sentir triste, prefiero no pensar en ellas. Mi premio es la oportunidad de tener este trabajo. La oportunidad de escribir un guion, reunir un equipo, contratar empleos sindicalizados y contribuir al seguro médico, a la cobertura y a las familias de otras personas. El hecho de tener este trabajo y poder seguir teniéndolo es el mayor regalo“.

Elenco y temas de Pecadores

La historia de Pecadores ocurre en 1932, en el Delta del Misisipi, y presenta a dos hermanos gemelos, interpretados por Michael B. Jordan en doble papel, que regresan a su pueblo en plena segregación y se topan con un mal sobrenatural. Coogler escribe y monta un drama de época con horror y música, con una atmósfera que se asemeja a la ficción weird.

Coogler levantó el proyecto con Proximity Media, su compañía, y se apoyó en colaboradores como Ludwig Göransson (The Mandalorian) para la música. El blue funge como uno de los temas centrales en el relato al presentar la cultura negra como fuente de orgullo y memoria. El reparto reúne a Hailee Steinfeld, Wunmi Mosaku y Delroy Lindo, además de Miles Caton en su debut. La película se filmó en formato IMAX.

¿Cuántas nominaciones tiene Pecadores?

Ryan Coogler en el set de Pecadores (Foto: IMDb)

El ruido alrededor de la película terminó traduciéndose en números difíciles de ignorar. Pecadores recibió 16 nominaciones al Oscar, número que destruyó el récord histórico previo de 14 menciones que compartían Titanic y La La Land: Una Historia de Amor. En esa lista entraron categorías principales y técnicas, con presencia fuerte en dirección, guion y varias áreas de realización.

Coogler se convirtió en el séptimo cineasta negro nominado en la categoría. La Academia se acerca a su centenario con una cuenta pendiente y el propio director reconoce esa realidad, aunque insiste en no dejar que el dato le robe alegría.

“Lo que siempre intento hacer es concentrarme. Hacer cine es un deporte de equipo, así que salgo a buscar y contratar a las mejores personas que pueda encontrar para cada puesto. Una vez que las tengo, intento ser el mejor líder que puedo ser, lo que generalmente significa apartarme lo más posible. Cada persona con la que he trabajado, sin importar su género o cómo se identifique, siempre ha sido la mejor persona que pude encontrar para el trabajo.”

Los premios Oscar 2026 se celebrarán el próximo 15 de marzo.

No te pierdas: ‘Alas de Sangre’: De qué trata la nueva serie producida por Michael B. Jordan, estrella de ‘Pecadores’