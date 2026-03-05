Dave Filoni dice que ‘The Mandalorian and Grogu’ es ‘completamente diferente’ a la trilogía de secuelas de Star Wars

El creativo señaló que el regreso de la saga al cine ocurre después de años de expansión del universo

Después de casi una década sin estrenos de Star Wars en cines, Lucasfilm prepara el regreso de la saga a la pantalla grande con ‘The Mandalorian and Grogu’, una película que expandirá la historia iniciada en la popular serie de Disney+. En declaraciones recientes, Dave Filoni habló sobre el contexto en el que llega el proyecto y explicó por qué considera que el momento actual de la franquicia es muy distinto al que rodeó el lanzamiento de la trilogía de secuelas.

¿Por qué Dave Filoni dice que es una era diferente de Star Wars?

Las declaraciones del creativo aparecieron en la revista Empire, donde Filoni habló del lugar que ocupa ‘The Mandalorian and Grogu’ dentro de la cronología y del panorama actual de la saga. Al recordar la época en que se estrenó ‘Star Wars: El Despertar de la Fuerza’, el director y productor señaló que el contexto cultural era muy distinto.

‘The Mandalorian and Grogu’ (imagen: Lucasfilm)

“El Episodio VII fue una entidad completamente diferente,” dijo Filoni. “Soñaba con el Episodio VII desde que salí de El Retorno del Jedi. Pensabas: “¡Después del VI viene el VII! ¿Dónde está el VII?”. Vivimos en una era completamente diferente de Star Wars.”

Sus palabras no se refieren a la cronología ficticia dentro del universo de la saga, sino al momento cultural que atraviesa la franquicia. Cuando llegó la trilogía de secuelas (iniciada en 2015) la saga llevaba años sin producciones live-action que ampliaran el universo entre películas. En contraste, el periodo reciente ha estado marcado por una expansión constante de contenido en múltiples formatos.

El contexto actual de la franquicia

Desde el estreno de ‘El ascenso de Skywalker’ en 2019, Star Wars no ha vuelto a los cines, pero la franquicia ha seguido creciendo a través de series, animación, libros, cómics y videojuegos. Durante ese tiempo, Disney+ se convirtió en una plataforma central para el desarrollo del universo narrativo.

Entre las producciones más relevantes de este periodo se encuentran ‘The Mandalorian’, ‘The Book of Boba Fett’, ‘Ahsoka’, ‘Andor’ y ‘Skeleton Crew’, además de varios proyectos animados. Estas series se sitúan principalmente en la llamada era de la Nueva República, el periodo que transcurre entre ‘Return of the Jedi’ y ‘The Force Awakens’.

La propia ‘The Mandalorian and Grogu’ se ubica en ese mismo momento histórico dentro del canon de Lucasfilm. La película continuará la historia de Din Djarin y Grogu, personajes que se volvieron centrales para el universo televisivo de la saga desde el estreno de la primera temporada de ‘The Mandalorian’ en 2019.

El regreso de Star Wars al cine

La película dirigida por Jon Favreau, quien también coescribió el guion con Dave Filoni, representa el primer estreno cinematográfico de Star Wars desde ‘The Rise of Skywalker’. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con la trilogía de secuelas, esta nueva producción no llega tras un largo silencio narrativo.

Pedro Pascal caracterizado como Din Djarin para ‘The Mandalorian and Grogu’ (imagen: Instagram @pascalispunk)

Durante los años sin películas, la franquicia ha mantenido una presencia constante a través de sus series y otros medios. Esto significa que muchos personajes, lugares y conflictos ya han sido desarrollados en televisión antes de su salto a la pantalla grande.

Ese cambio de contexto es precisamente lo que Filoni describe como una etapa distinta para la saga. Mientras que el Episodio VII apareció después de una larga espera entre películas, ‘The Mandalorian and Grogu’ llega tras años en los que el universo de Star Wars ha seguido expandiéndose de manera continua.

El estreno de la película está previsto para el 22 de mayo, fecha en la que Lucasfilm probará si el regreso de la franquicia a los cines puede generar el mismo impacto que sus capítulos anteriores, ahora en una etapa marcada por la expansión televisiva del universo galáctico.

Con información de Gizmodo.

