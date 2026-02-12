‘Alas de Sangre’: De qué trata la nueva serie producida por Michael B. Jordan, estrella de ‘Pecadores’

¡Atención, fans de Violet Sorrengail y Xaden Riorson! Esto les interesa. Michael B. Jordan, estrella de Pecadores y uno de los productores estrellas de la próxima adaptación televisiva de Alas de Sangre, acaba de revelar algunas condiciones importantes sobre el proceso de casting. Para quienes no conocen los detalles del fantástico y viral mundo que está a punto de adquirir vida en la pantalla chica, aquí los ponemos al corriente.

¿De qué trata Alas de Sangre?

Para referirnos a esta historia que nació en la literatura mediática de TikTok, el nombre correcto es Saga Empíreo. Escrita por Rebecca Yarros, la serie de novelas está compuesta por Alas de Sangre (agosto de 2023), Alas de Hierro (febrero de 2024) y Alas de Ónix (enero de 2025). Originalmente publicados por la editorial Entangled Publishing, a través de su sello Red Tower Books, el mercado hispanohablante cuenta con Planeta, quien tiene el permiso legal y exclusivo para distribuir las novelas entre quienes hablan español.

Michael B. Jordan en Pecadores (Foto: IMDb)

Alas de Sangre, la primera novela de la saga, y la que por el momento tendrá adaptación en Amazon MGM con la colaboración de Michael B. Jordan y su compañía Outlier Society, y Meredith Averill como showrunner, presenta un mundo brutal asolado por la guerra donde los jinetes de dragón son los mejores guerreros. En este contexto, la Escuela de Guerra Basgiath es la esperanza del reino de Navarre, una tierra militarizada donde los estudiantes deben servir al conflicto bélico, ya sea como jinetes, infantería, sanadores o escribas.

El poder del marketing

Muy a menudo, la historia de Alas de Sangre se vende y promociona como una que disfrutarán los fanáticos de Game of Thrones y La Casa del Dragón… pero la realidad es muy distinta. La Saga Empíreo es un romantasy excesivamente centrado en la relación de Violet y Xaden; ella es hija de la general Lilith Sorrengail, una de las figuras militares más poderosas de Navarre; él es hijo de Fen Riorson, líder de la rebelión contra Navarre y ejecutado por traición a manos de la mismísima Lilith.

Pese a que deberían ser enemigos, Violet y Xaden se enamoran y dan paso al clásico tropo narrativo del enemies to lovers; aunque en opinión de su servidora le hizo falta mayor desarrollo. Esta relación hace posible la aparición de algunas escenas smut a lo largo de la primera novela, es decir, momentos de sexo explícito.

Michael B. Jordan y el casting de Alas de Sangre

Saga Empíreo (Foto: Planeta)

Por el momento no hay detalles sobre quiénes interpretarán a los personajes principales de la nueva adaptación de Alas de Sangre. No obstante, Michael B. Jordan tiene las cosas bastante claras respecto a lo que está buscando. En entrevista con BBC, el actor nominado al Oscar por Pecadores comentó sus ideas sobre el proceso de casting:

“Permitirá que la gente se enamore de los personajes que ha imaginado en su cabeza sin ninguna carga, sin proyectar sus propios sentimientos en ciertos elencos. Así que tengan claro que no va a salir nada cursi. No son elecciones obvias. Creo que va a ser algo que se sentirá honesto.”

Las principales críticas hacia la Saga Empíreo

Es verdad, la popularidad de la saga Empíreo es innegable, pero también el hecho de que hizo explotar al mundo crítico. Su historia se apoya con demasiada fuerza en fórmulas ya conocidas del romantasy y deja de lado una construcción de mundo sólido con personajes de verdadero volumen. A pesar de la ambientación militar y la promesa de dragones, se queda atrapada en arquetipos cómodos y conflictos predecibles, más aptos para el consumo viral que para el análisis literario.

Al mismo tiempo, el balance entre la fantasía épica y las escenas sexuales explícitas polariza al público. Podemos celebrar las emociones a flor de piel, pero el erotismo desplaza toda profundidad temática y deja poco o nulo espacio para explorar dinámicas más complejas dentro del universo. Esta tensión problematiza los límites del género y si la saga, a pesar de su éxito comercial, puede sostenerse en debates literarios serios más allá de su base de fans y los edits en TikTok.

Por el momento no hay fecha de estreno para la serie de Alas de Sangre en Prime Video.