Votantes anónimos de los Oscar critican actitud de Timothée Chalamet: ‘Le perdí mucho respeto’

Algunos mencionaron la controversia generada por sus comentarios sobre la ópera y el ballet

La recta final de la temporada de premios rumbo a los Oscar 2026 continúa marcada por polémicas y comentarios que han generado debate dentro de la industria. En un reportaje publicado por Entertainment Weekly, cuatro miembros anónimos de la Academia (un actor, un director, un editor y un publicista) revelaron cómo votaron en distintas categorías y ofrecieron opiniones sin filtro sobre algunos de los principales contendientes. Entre las declaraciones más llamativas destacan las críticas dirigidas a Timothée Chalamet, cuya campaña por la película ‘Marty Supreme’ ha provocado reacciones encontradas entre algunos votantes.

¿Por qué algunos votantes criticaron a Timothée Chalamet?

Uno de los miembros de la Academia consultados por la revista expresó una reacción particularmente dura cuando se le preguntó por el actor y su campaña durante la temporada de premios. Según el testimonio recogido en el reportaje, la percepción sobre Chalamet se vio afectada por sus declaraciones públicas recientes.

“Oh, sí. Al diablo con ese tipo.”

El votante también criticó lo que consideró una actitud condescendiente hacia artistas de otras disciplinas, especialmente después de los comentarios del actor sobre la ópera y el ballet.

“Es tan cutre. ¿Denigrar a artistas que ganan una fracción de lo que él gana, pero que han pasado entre 10 y 20 años perfeccionando su arte?”

La misma fuente comparó a Chalamet con el fallecido actor Philip Seymour Hoffman, sugiriendo que él no habría hecho comentarios de ese tipo.

“Lo siento, este tipo no es Philip Seymour Hoffman. Y Philip Seymour Hoffman jamás criticaría a los bailarines de ópera o ballet.”

Finalmente, el votante afirmó que las declaraciones del actor cambiaron su percepción personal sobre él.

“Ese tipo se cree con derecho. Lo siento. Le perdí mucho respeto.”

Cuestionamientos sobre la campaña de premios

Otro de los votantes anónimos, identificado en el reportaje como un publicista que trabaja en la industria del entretenimiento, también expresó incomodidad con la manera en que Chalamet llevó su campaña durante la temporada de premios.

El profesional señaló que la estrategia del actor y su equipo transmitía una imagen equivocada en el contexto actual de Hollywood.

“Creo que hubo una arrogancia en la campaña de Timothée de que, en el año 2026, nadie quiere oír o ver a alguien decir que se merecía este Oscar.”

El votante añadió que el tono de esa campaña le resultó problemático.

“Me pareció sordo y realmente decepcionante, porque me encanta esa película.”

Las opiniones recogidas en el reportaje reflejan la forma en que, durante la temporada de premios, la percepción pública de los actores puede influir en la opinión de algunos votantes.

La polémica por la ópera y el ballet

Las críticas a Chalamet se producen poco después de que el actor generara controversia por comentarios realizados en un evento organizado por CNN y Variety. Durante esa conversación, el intérprete reflexionó sobre el estado del entretenimiento y mencionó que disciplinas como la ópera o el ballet ya no despiertan el mismo interés entre el público.

El comentario provocó reacciones inmediatas dentro del mundo de las artes escénicas. Instituciones como la Metropolitan Opera respondieron en redes sociales con publicaciones que destacaban el trabajo de los artistas y técnicos que participan en sus producciones.

La polémica también generó respuestas de celebridades y figuras de la industria. La cantante Doja Cat criticó las declaraciones del actor en un video publicado en TikTok, mientras que la actriz Karla Sofía Gascón se sumó al debate con un meme y un mensaje dirigido al actor en Instagram.

