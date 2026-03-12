Katherine Heigl responde a críticas por visitar la casa de Donald Trump tras años de ausencia en Hollywood: ‘Lo hice por los animales’

Conocida por su paso por Grey’s Anatomy y varias comedias románticas del siglo XXI, Katherine Heigl reapareció en una alfombra roja después de un largo periodo lejos de la atención mediática. Claro que su presencia en el evento no habría llamado demasiado la atención si no fuera por un detalle que rápidamente floreció en redes sociales. El acto benéfico se llevó a cabo en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Palm Beach, Florida.

En cuestión de horas, algunos usuarios comenzaron a relacionar su participación con una supuesta postura política a favor del activismo MAGA. La reacción llevó a la actriz de 47 años a explicar públicamente por qué decidió asistir al evento.

Katherine Heigl recibe críticas por visitar casa de Donald Trump

Todo comenzó tras la gala anual Wine, Women & Shoes, un evento benéfico realizado el 8 de marzo para recaudar fondos destinados a organizaciones dedicadas al rescate de perros. La ceremonia tuvo lugar en Mar-a-Lago, la conocida propiedad de Donald Trump. Este dato bastó para que algunos internautas observaran en la presencia de Heigl como un gesto político.

Katherine Heigl en Grey’s Anatomy

El evento contaba además con la participación de Lara Trump, nuera del presidente, quien figuraba como una de las copresidentas de la gala. No obstante, los organizadores del evento explicaron que el objetivo principal de la gala era recaudar fondos para Big Dog Ranch Rescue, una organización dedicada al rescate de perros sin hogar.

De acuerdo con Variety, la velada logró reunir 5.5 millones de dólares para apoyar a esta institución, considerada uno de los refugios de rescate canino más grandes y respetables de Estados Unidos.

La actriz responde

Ante la controversia, Katherine Heigl decidió ofrecer una explicación. En un comunicado difundido por Just Jared y Page Six, la actriz defendió su participación en el evento y rechazó la interpretación política que algunos usuarios estaban haciendo. Dijo que su asistencia solo respondía a su interés personal por el bienestar animal, una causa que ha defendido durante años junto con varios miembros de su familia a través de su propia fundación.

“Los animales no votan. La única sala que no les gusta es la sala de eutanasia en un refugio. Están completamente a nuestra merced y no tienen voz propia. Este evento trataba sobre la defensa de los animales, algo que siempre ha sido profundamente personal para mí. Quien me conoce sabe que proteger a los animales es una de mis mayores pasiones. Mi madre, Nancy, y yo hemos pasado años defendiendo a los animales a través de la Fundación Jason Heigl. Como sociedad, todos deberíamos unirnos para proteger a quienes no tienen voz y a los inocentes. Esto no debería ser un tema polarizante. Gracias a la increíble generosidad de todos los involucrados, este evento recaudó más de 5 millones de dólares para ayudar a animales necesitados, especialmente a aquellos que han sido maltratados o descuidados. Estoy muy agradecida con todos los que asistieron, apoyaron y continúan alzando la voz por quienes no pueden hacerlo por sí mismos”.

Katherine asistió al evento junto con su madre, Nancy. También se informó la presencia de celebridades como Jeanine Shapiro, veterana anfitriona de Fox News, y César Millán “El encantador de perros”.

Por qué Katherine se alejó de Hollywood

Katherine Heig en La Cruda Verdad

Durante la década de 2000, vimos a Heigl como una figura recurrente en el cine comercial. Tras alcanzar fama en la televisión con Grey’s Anatomy, protagonizó varias películas de éxito comercial como La Cruda Verdad, 27 Bodas y Bajo el Mismo Techo. No obstante, su labor en producciones importantes disminuyó gradualmente. La actriz ha comentado en diversas entrevistas que buscaba dedicar más tiempo a su familia luego de intensos años de trabajo y ansiedad.

Su trabajo más reciente fue la serie El Baile de las Luciérnagas de Netflix, serie que concluyó en 2023 después de tan solo dos temporadas. Desde entonces, Heigl ha mantenido un perfil relativamente discreto dentro de la industria, con apariciones públicas esporádicas y una actividad centrada en causas sociales.

