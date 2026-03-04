Donald Trump apostó por Netflix con compra de deuda durante la pelea por Warner Bros.

La batalla corporativa por el control de Warner Bros. Discovery entre Paramount y Netflix sumó un elemento inesperado: las inversiones personales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según divulgaciones financieras publicadas por la Casa Blanca, Trump adquirió bonos de Netflix por un valor que oscila entre 600 mil y 1.25 millones de dólares en enero, en medio de la intensa disputa empresarial por el futuro del estudio de Hollywood. La compra se suma a otra inversión similar realizada en diciembre, poco después de que se anunciara el acuerdo inicial entre Netflix y Warner.

¿Qué compró exactamente Donald Trump?

Los documentos financieros revelados por la Casa Blanca muestran que Trump adquirió deuda corporativa de Netflix en dos momentos distintos. En enero compró entre 600 mil y 1.25 millones de dólares en bonos de la compañía, una inversión que se suma a otra realizada en diciembre por entre 500 mil y 1 millón de dólares.

(Imagen: AP – Evan Vucci)

Estas compras forman parte de un conjunto más amplio de movimientos financieros divulgados por la presidencia. El informe también muestra adquisiciones de bonos de empresas como General Motors, Occidental Petroleum, Boeing y CoreWeave, además de bonos municipales y deuda corporativa de otras compañías.

En el caso específico de Netflix, las compras coincidieron con uno de los momentos más intensos de la disputa por Warner Bros. Discovery, cuando el gigante del streaming intentaba cerrar un acuerdo multimillonario para adquirir el conglomerado mediático antes de que Paramount presentara una oferta rival.

La pelea por Warner y el momento de las inversiones

Las adquisiciones de bonos ocurrieron mientras Netflix y Paramount competían por el control de Warner Bros. Discovery, en una batalla que finalmente terminó con la victoria de Paramount. La empresa encabezada por David Ellison logró cerrar un acuerdo para adquirir el conglomerado por 31 dólares por acción, en una operación valuada en 110 mil millones de dólares.

El momento de las inversiones añade un elemento de curiosidad a la historia, especialmente porque Netflix terminó retirándose de la contienda tras decidir no aumentar su oferta. La compañía optó por no igualar la propuesta presentada por Paramount, lo que puso fin a su intento por adquirir Warner.

De acuerdo con reportes, el CEO de Netflix, Ted Sarandos, se encontraba en Washington durante ese periodo. Según Axios, Sarandos tenía programada una reunión con Trump y la jefa de gabinete Susie Wiles, pero el encuentro fue cancelado a última hora debido a un conflicto de agenda. Posteriormente, Sarandos y Trump hablaron por teléfono esa misma noche, después de que Netflix tomara la decisión de retirarse de la operación.

La explicación de la Casa Blanca

Un funcionario de la Casa Blanca señaló que las inversiones del presidente forman parte de un portafolio administrado por gestores independientes. Según esa explicación, el objetivo de la cartera es replicar índices financieros ampliamente establecidos.

“Ni el presidente Trump ni ningún miembro de su familia tienen la capacidad de dirigir, influir ni aportar información sobre cómo se invierte la cartera ni cuándo se compran o venden las inversiones. Todas las decisiones de inversión las toman enteramente gestores independientes.”

El informe también indica que Trump había tenido previamente una relación financiera menor con Warner Bros. Discovery. En su última declaración financiera anual, correspondiente a 2024, se registró un pago de 333.31 dólares procedente de Warner, correspondiente a regalías por apariciones breves que el empresario realizó años atrás en producciones televisivas.

Donald Trump (imagen: Reuters)

Aunque Netflix no logró concretar la adquisición de Warner Bros. Discovery, la compañía obtuvo una compensación considerable. Tras abandonar la operación, el gigante del streaming recibió una tarifa de ruptura de 2.8 mil millones de dólares.

Además, Netflix conserva una calificación crediticia de grado de inversión, a diferencia de Warner Bros. Discovery y Paramount, que enfrentan mayores presiones financieras en medio de la consolidación del sector del entretenimiento.

La batalla por Warner se convirtió en una de las disputas corporativas más importantes de Hollywood en los últimos años. Y en medio de ese enfrentamiento entre estudios, plataformas de streaming y fondos de inversión, las inversiones financieras del presidente estadounidense añadieron un detalle inesperado a una historia que ya había captado la atención de la industria mediática global.

Con información de The Hollywood Reporter.

