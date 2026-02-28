Mark Ruffalo, Stephen King y Jack White, entre las celebridades que condenan el ataque de EU a Irán

Las reacciones al ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán no se limitaron al ámbito diplomático. En cuestión de horas, varias figuras del entretenimiento utilizaron sus redes sociales para expresar rechazo a la ofensiva militar. Actores, músicos y escritores cuestionaron la legalidad, las motivaciones políticas y las consecuencias humanas del conflicto, apuntando directamente al presidente Donald Trump y a su administración.

¿Qué dijeron las celebridades sobre el ataque?

El actor Mark Ruffalo compartió en Threads un artículo sobre Jared Kushner, uno de los principales negociadores de Trump con Irán, y escribió: “Lo enviaron para asegurarse de que fuéramos a la guerra.” Su mensaje sugiere que, desde su perspectiva, la vía diplomática no era la prioridad real.

Por su parte, el músico Jack White, conocido por su trabajo con The White Stripes, publicó en Instagram una crítica cargada de sarcasmo dirigida al presidente. “¿No te encanta verlo declarar la guerra a un país mientras lleva una gorra de camionero que dice “EE. UU.”?” escribió. También ironizó sobre lo que llamó la “Junta de la Paz” y agregó: “¡Nuevas inscripciones para la “junta de la paz” desde mil millones de dólares! ¿Puedes creer que Donny aún no haya recibido un Premio Nobel de la Paz de verdad? ¡Injusto! Quizás en su tercer mandato lo consiga.”

El escritor Stephen King apeló directamente a la Constitución estadounidense. En X publicó: “Según el Artículo I, Sección 8 de la Constitución de los Estados Unidos, solo el Congreso tiene la facultad de declarar la guerra, así como de reclutar y apoyar ejércitos, proveer y mantener una armada, y financiar y regular las fuerzas armadas. ¡Destituyan a ese hijo de puta!”

Críticas que apuntan a contradicciones y legalidad

La comediante y actriz Rosie O’Donnell también se manifestó en Instagram con el mensaje: “Él solo miente y siempre #impeachtrump”. Acompañó la publicación con dos citas atribuidas a la campaña presidencial de Trump en 2024: “Si Kamala gana, solo nos esperan muerte y destrucción, porque ella es la candidata de guerras interminables. Yo soy el candidato de la paz. Yo soy la paz.” y “No voy a empezar una guerra, voy a detener guerras.”

El actor John Cusack planteó otra línea de crítica en X, vinculando el conflicto con otras controversias políticas. Escribió: “Trump inicia una guerra para distraer la atención de Epstein y hacer lo que le ordena Netanyahu (que ha presionado por esto durante más de 30 años). ¿Ya fue suficiente?”

Mientras tanto, la actriz Carrie Coon ironizó sobre el recién creado comité de relaciones internacionales de la administración al escribir: “’Departamento de Guerra’. No bromeaban con eso.”

La presunta muerte del líder supremo de Irán



Uno de los puntos más delicados tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán es la incertidumbre sobre el paradero del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Diversos funcionarios israelíes han afirmado que existen “indicios” de que podría haber muerto tras los bombardeos que alcanzaron instalaciones en Teherán vinculadas a la cúpula del poder iraní. Algunas versiones incluso sostienen que el complejo donde residía fue destruido.

Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial independiente que verifique su fallecimiento. Desde Irán no se ha emitido un anuncio formal confirmando su muerte, y autoridades iraníes han evitado ofrecer detalles concretos sobre su situación. En ciertos reportes internacionales se menciona que habría sido trasladado previamente a una ubicación segura, lo que complica la verificación.

La falta de imágenes recientes, declaraciones directas o comunicados oficiales firmados por su oficina ha alimentado la especulación internacional. Analistas señalan que, en un escenario de esta magnitud, la confirmación institucional sería clave, ya que la eventual muerte del líder supremo activaría mecanismos formales de sucesión dentro del sistema político iraní.

Por ahora, la situación se mantiene en el terreno de versiones enfrentadas: afirmaciones desde Israel frente a silencio o negaciones indirectas desde Teherán. Hasta que exista evidencia verificable, el estado de Ali Khamenei sigue siendo incierto.

