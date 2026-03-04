Jimmy Kimmel pide a Donald Trump que lo deje conducir la cena de corresponsales de la Casa Blanca

El comediante reaccionó al anuncio del presidente de E.U. de asistir al evento por primera vez

El conductor Jimmy Kimmel no ha parado de causar polémica por su conflicto con Donald Trump desde hace años, y ahora se volvió a dirigir hacia el presidente de E.U. en un monólogo televisivo. El comediante aprovechó el anuncio de que el mandatario asistirá a la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca para lanzar una propuesta inesperada: ofrecerse como anfitrión del evento. La petición fue planteada en tono humorístico, pero rápidamente generó conversación en medios y redes sociales debido al historial de enfrentamientos entre ambos.

¿Por qué Jimmy Kimmel quiere conducir la cena de corresponsales?

Durante el episodio del 3 de marzo de ‘Jimmy Kimmel Live!’, el presentador abordó la noticia de que Donald Trump planea asistir a la cena de la White House Correspondents’ Association, un evento anual que reúne a periodistas, figuras políticas y celebridades en Washington.

Jimmy Kimmel en ‘Jimmy Kimmel Live!’ (imagen: YouTube)

El mandatario anunció su decisión de acudir al evento a través de su cuenta en Truth Social. En su mensaje recordó la tradición de la cena y afirmó: “La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca me ha pedido muy amablemente que sea el homenajeado en la cena de este año, una larga y legendaria tradición desde que comenzó en 1924, bajo el entonces presidente Calvin Coolidge.”

Trump añadió que aceptaba la invitación en el contexto del aniversario número 250 de E.U., y aseguró que buscará convertir el evento en algo memorable: “En honor al 250º aniversario de nuestra nación […] será un honor para mí aceptar su invitación y trabajar para que sea la CENA MÁS GRANDE, MÁS CALIENTE y MÁS ESPECTACULAR DE CUALQUIER TIPO, JAMÁS.”

La noticia llamó la atención porque, durante sus periodos previos en la Casa Blanca, Trump había rechazado asistir a la cena en repetidas ocasiones.

La petición directa de Kimmel a Trump

En su monólogo, Jimmy Kimmel recordó que la cena suele contar con un comediante como anfitrión, mencionando nombres como Ray Romano, Al Franken, Wanda Sykes, Jon Stewart y Seth Meyers. El conductor también bromeó al recordar que él mismo condujo el evento en 2012.

Kimmel explicó que la edición de este año será presentada por el mentalista Oz Pearlman y reaccionó con humor a esa decisión. “Así que tendremos un mentalista y un caso psiquiátrico juntos en el escenario,” comentó en referencia al espectáculo y a la presencia del presidente.

Fue entonces cuando el conductor miró directamente a cámara para dirigirse al mandatario y lanzar su propuesta.

“Señor Presidente, por favor, permítame ser el anfitrión de esta cena.”

Kimmel continuó explicando su idea con un argumento centrado en el espectáculo televisivo: “Nunca te he pedido nada, pero ¿te imaginas a ti, a mí y al comisionado de la FCC, todos juntos en una mesa? Piensa en los índices de audiencia.”

El presentador incluso propuso crear un premio especial para Trump como parte del evento. “Te daré un premio nuevo: ¡el Correspondy! ¡El Dondy Correspondy! Nadie lo conseguirá excepto tú.”

Un nuevo capítulo en la rivalidad entre Kimmel y Trump

La oferta del conductor se produce en medio de una relación marcada por años de críticas públicas. En el último año, Donald Trump ha atacado repetidamente a Jimmy Kimmel en redes sociales, acusándolo de no tener buen rating ni talentos, además de pedir en varias ocasiones que fuera despedido.

Donald Trump (Fotografía: AP/Evan Vucci)

El presidente también celebró la suspensión temporal del programa el año pasado, cuando la cadena ABC retiró ‘Jimmy Kimmel Live!’ del aire durante algunos días tras una controversia relacionada con comentarios del presentador sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

A pesar de ese episodio, el programa volvió posteriormente a transmitirse y Kimmel ha continuado utilizando su espacio para comentar temas políticos y responder a las críticas del mandatario.

La propuesta de conducir la cena de corresponsales de la Casa Blanca añade así un nuevo episodio a un enfrentamiento mediático que se ha desarrollado durante años entre el presentador de televisión y el presidente de E.U., y que sigue alimentando el cruce de declaraciones entre ambos.

Con información de TV Line.

