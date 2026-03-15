Oscar 2026: Lista completa de ganadores EN VIVO

¡Así es! Ya pasó un año entero y por fin, después de una larga espera, llega hasta nosotros (o nosotros a ella) la gran noche de Hollywood. Hablamos de la entrega de premios más importante en la industria de cine estadounidense, los Oscar en su edición 2026. En esta ocasión contamos con la presencia de Conan O’Brien como anfitrión, el archiconocido presentador de televisión con más de tres décadas de trayectoria en el mundo del entretenimiento.
Como cinéfilos apasionados, sabemos que hay años flojos, maravillosos y completamente espectaculares en cuanto a la oferta de cine desde Hollywood. 2025 no decepcionó y nos permitió quedar encantados con numerosas propuestas que batieron récords, enternecieron corazones o nos sacaron de nuestras casillas en el mejor sentido de la palabra.
Entre las listas de nominados figuraron piezas magníficas y dignas de reconocimiento como Hamnet de Chloé Zhao, con una Jessie Buckley en el papel estelar que nos dejó temblando con su actuación. También brilló Una Batalla Tras Otra, el regreso de Paul Thomas Anderson en compañía de Leonardo DiCaprio, Sean Penn y la recién descubierta Chase Infiniti. Tampoco se quedaron atrás Pecadores y su récord de nominaciones, Marty Supremo con Timothée Chalamet (y su controversia) y Frankenstein de Guillermo del Toro, que nos recordó en Twitter que las cuentas de fans y los edits de TikTok son oro molido de publicidad.
En la alfombra roja vimos desfilar a otras estrellas impolutas como Wagner Moura, Alicia Silverstone, la casi recién saltada a la fama EJAE, Odessa A’zion, Mckenna Grace, Lewis Pullman, Audrey Nuna, Domhnall Gleeson, Ludwig Göransson, Joel Edgerton, el gran solicitado Hudson Williams, Kieran Culkin, Rose Byrne y muchos más.
Con tanto fulgor, tanta gala y tantas propuestas imperdibles, ya es tiempo de conocer a los grandes ganadores de los premios Oscar 2026. Puedes leer la lista completa a continuación:
(Actualizaciones en curso)
Mejor película
Hamnet
Frankenstein
Marty Supremo
Valor Sentimental
Una Batalla Tras Otra
Bugonia
F1
El Agente Secreto
Sueños de Trenes
Mejor Director
Ryan Coogler, Pecadores
Paul Thomas Anderson, Una Batalla Tras Otra
Chloé Zhao, Hamnet
Joachim Trier, Valor Sentimental
Josh Safdie, Marty Supremo
Mejor actriz
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, Si Puediera, te patearía
Renate Reinsve, Valor Sentimental
Emma Stone, Bugonia
Kate Hudson, Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable
Mejor actor
Michael B Jordan, Pecadores
Timothée Chalamet, Marty Supremo
Leonardo DiCaprio, Una Batalla Tras Otra
Ethan Hawke, Blue Moon
Wagner Moura, El Agente Secreto
Mejor cinematografía
Pecadores
Sueños de Trenes
Una Batalla Tras Otra
Frankenstein
Marty Supremo
Mejores efectos visuales
F1
Avatar: Fuego y Ceniza
A través del Fuego
Pecadores
Jurassic World: Renace
Mejor película animada
Arco
Zootopia 2
Las Guerreras K-Pop (GANADORA)
Amélie y los Secretos de la Lluvia
Elio
Mejor película internacional
El Agente Secreto
Valor Sentimental
Sirāt
Fue solo un accidente
Mejor elenco
Hamnet
Pecadores
El Agente Secreto
Una Batalla Tras Otra (GANADORA)
Marty Supremo
Mejor actriz de reparto
Elle Fanning, Valor Sentimental
Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental
Amy Madigan, La Hora de la Desaparición (GANADORA)
Wunmi Mosaku, Pecadores
Teyana Taylor, Una Batalla Tras Otra
Mejor actor de reparto
Stellan Skarsgård, Valor Sentimental
Jacob Elordi, Frankenstein
Benicio Del Toro, Una Batalla Tras Otra
Sean Penn, Una Batalla Tras Otra (GANADOR)
Delroy Lindo, Pecadores
Mejor guion original
Pecadores
Marty Supremo
Valor Sentimental
Fue Solo un Accidente
Blue Moon
Mejor cortometraje animado
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls (GANADOR)
Retirement Plan
The Three Sisters
Mejor diseño de vestuario
Avatar: Fuego y Ceniza
Frankenstein (GANADORA)
Hamnet
Marty Supremo
Pecadores
Mejor cortometraje
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers (GANADOR POR EMPATE)
Two People Exchanging Saliva (GANADOR POR EMPATE)
Mejor documental
The Alabama Solution
Abrázame en la Luz
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Mejor documental corto
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Mejor guion adaptado
One Una Batalla Tras Otra (GANADOR)
Hamnet
Sueños de Trenes
Frankenstein
Bugonia
Mejor banda sonora original
Pecadores
Una Batalla Tras Otra
Hamnet
Frankenstein
Bugonia
Mejor edición
F1
Marty Supremo
Una Batalla Tras Otra
Valor Sentimental
Pecadores
Mejor canción original
Dear Me de Diane Warren: Relentless
‘Golden’ de Las Guerreras K-Pop
‘I Lied to You’ de Pecadores
‘Sweet Dreams of Joy’ de Viva Verdi
‘Train Dreams’ de Sueños de Trenes
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Mejor diseño de producción
Frankenstein
Hamnet
Marty Supremo
Una Batalla Tras Otra
Pecadores
Mejor sonido
F1
Frankenstein
Una Batalla Tras Otra
Pecadores
Sirat
Mejor maquillaje y peinado
Frankenstein (GANADORA)
La Hermanastra Fea
Pecadores
La Máquina: The Smashing Machine
Kokuho
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