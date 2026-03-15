Oscar 2026: Lista completa de ganadores EN VIVO

Conan O'Brien dirige la ceremonia de esta noche y aquí te contamos todo sobre los triunfadores

¡Así es! Ya pasó un año entero y por fin, después de una larga espera, llega hasta nosotros (o nosotros a ella) la gran noche de Hollywood. Hablamos de la entrega de premios más importante en la industria de cine estadounidense, los Oscar en su edición 2026. En esta ocasión contamos con la presencia de Conan O’Brien como anfitrión, el archiconocido presentador de televisión con más de tres décadas de trayectoria en el mundo del entretenimiento.

Como cinéfilos apasionados, sabemos que hay años flojos, maravillosos y completamente espectaculares en cuanto a la oferta de cine desde Hollywood. 2025 no decepcionó y nos permitió quedar encantados con numerosas propuestas que batieron récords, enternecieron corazones o nos sacaron de nuestras casillas en el mejor sentido de la palabra.

Entre las listas de nominados figuraron piezas magníficas y dignas de reconocimiento como Hamnet de Chloé Zhao, con una Jessie Buckley en el papel estelar que nos dejó temblando con su actuación. También brilló Una Batalla Tras Otra, el regreso de Paul Thomas Anderson en compañía de Leonardo DiCaprio, Sean Penn y la recién descubierta Chase Infiniti. Tampoco se quedaron atrás Pecadores y su récord de nominaciones, Marty Supremo con Timothée Chalamet (y su controversia) y Frankenstein de Guillermo del Toro, que nos recordó en Twitter que las cuentas de fans y los edits de TikTok son oro molido de publicidad.

Jessie Buckley en Hamnet

En la alfombra roja vimos desfilar a otras estrellas impolutas como Wagner Moura, Alicia Silverstone, la casi recién saltada a la fama EJAE, Odessa A’zion, Mckenna Grace, Lewis Pullman, Audrey Nuna, Domhnall Gleeson, Ludwig Göransson, Joel Edgerton, el gran solicitado Hudson Williams, Kieran Culkin, Rose Byrne y muchos más.

Con tanto fulgor, tanta gala y tantas propuestas imperdibles, ya es tiempo de conocer a los grandes ganadores de los premios Oscar 2026. Puedes leer la lista completa a continuación:

(Actualizaciones en curso)

Mejor película

Pecadores

Hamnet

Frankenstein

Marty Supremo

Valor Sentimental

Una Batalla Tras Otra

Bugonia

F1

El Agente Secreto

Sueños de Trenes

Mejor Director

Ryan Coogler, Pecadores

Paul Thomas Anderson, Una Batalla Tras Otra

Chloé Zhao, Hamnet

Joachim Trier, Valor Sentimental

Josh Safdie, Marty Supremo

Mejor actriz

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, Si Puediera, te patearía

Renate Reinsve, Valor Sentimental

Emma Stone, Bugonia

Kate Hudson, Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable

Mejor actor

Michael B Jordan, Pecadores

Timothée Chalamet, Marty Supremo

Leonardo DiCaprio, Una Batalla Tras Otra

Ethan Hawke, Blue Moon

Wagner Moura, El Agente Secreto

Mejor cinematografía

Pecadores

Sueños de Trenes

Una Batalla Tras Otra

Frankenstein

Marty Supremo

Joel Edgerton en Sueños de Trenes

Mejores efectos visuales

F1

Avatar: Fuego y Ceniza

A través del Fuego

Pecadores

Jurassic World: Renace

Mejor película animada

Arco

Zootopia 2

Las Guerreras K-Pop (GANADORA)

Amélie y los Secretos de la Lluvia

Elio

Mejor película internacional

El Agente Secreto

Valor Sentimental

Sirāt

Fue solo un accidente

La Voz de Hind Rajab

Mejor elenco

Hamnet

Pecadores

El Agente Secreto

Una Batalla Tras Otra (GANADORA)

Marty Supremo

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, Valor Sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental

Amy Madigan, La Hora de la Desaparición (GANADORA)

Wunmi Mosaku, Pecadores

Teyana Taylor, Una Batalla Tras Otra

Mejor actor de reparto

Stellan Skarsgård, Valor Sentimental

Jacob Elordi, Frankenstein

Benicio Del Toro, Una Batalla Tras Otra

Sean Penn, Una Batalla Tras Otra (GANADOR)

Delroy Lindo, Pecadores

Sean Penn en Una Batalla Tras Otra

Mejor guion original

Pecadores

Marty Supremo

Valor Sentimental

Fue Solo un Accidente

Blue Moon

Mejor cortometraje animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls (GANADOR)

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fuego y Ceniza

Frankenstein (GANADORA)

Hamnet

Marty Supremo

Pecadores

Mejor cortometraje

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers (GANADOR POR EMPATE)

Two People Exchanging Saliva (GANADOR POR EMPATE)

Mejor documental

The Alabama Solution

Abrázame en la Luz

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor documental corto

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Emma Stone en Bugonia

Mejor guion adaptado

One Una Batalla Tras Otra (GANADOR)

Hamnet

Sueños de Trenes

Frankenstein

Bugonia

Mejor banda sonora original

Pecadores

Una Batalla Tras Otra

Hamnet

Frankenstein

Bugonia

Mejor edición

F1

Marty Supremo

Una Batalla Tras Otra

Valor Sentimental

Pecadores

Mejor canción original

Dear Me de Diane Warren: Relentless

‘Golden’ de Las Guerreras K-Pop

‘I Lied to You’ de Pecadores

‘Sweet Dreams of Joy’ de Viva Verdi

‘Train Dreams’ de Sueños de Trenes

Entérate: Razzie 2026: ‘La Guerra de los Mundos’, con Ice Cube, es la gran ‘ganadora’ de los anti-Oscar

Michael B. Jordan en Pecadores

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

Una Batalla Tras Otra

Pecadores

Mejor sonido

F1

Frankenstein

Una Batalla Tras Otra

Pecadores

Sirat

Mejor maquillaje y peinado

Frankenstein (GANADORA)

La Hermanastra Fea

Pecadores

La Máquina: The Smashing Machine

Kokuho

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