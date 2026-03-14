Razzie 2026: ‘La Guerra de los Mundos’, con Ice Cube, es la gran ‘ganadora’ de los anti-Oscar

La temporada de premios en Hollywood no solo reconoce lo mejor del cine. Cada año, los Golden Raspberry Awards, conocidos popularmente como los Premios Razzie, anuncian sus galardones a las producciones más criticadas del año. En su edición 2026, la película ‘La Guerra de los Mundos’ (2025), protagonizada por Ice Cube y distribuida por Prime Video, terminó encabezando la lista de los llamados “anti-Oscar”. La producción dominó la ceremonia con cinco premios, incluyendo peor película y peor actor, consolidándose como la gran “ganadora” de la noche en esta peculiar premiación.

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¿Por qué ‘La Guerra de los Mundos’ dominó los Razzie 2026?

La edición número 46 de los Premios Razzie colocó a ‘La Guerra de los Mundos’ como la película más señalada por los votantes de la Golden Raspberry Award Foundation. La cinta obtuvo un total de cinco premios, entre ellos peor película, peor actor para Ice Cube, peor director para Rich Lee, peor guion para Kenny Golde y Marc Hyman, así como peor precuela, remake, copia o secuela.

Ice Cube en ‘La Guerra de los Mundos’ (imagen: Prime Video)

En la categoría de peor actor, Ice Cube superó a otros nominados como Abel “The Weeknd” Tesfaye por ‘Hurry Up Tomorrow’, Dave Bautista por ‘In the Lost Lands’, Scott Eastwood por ‘Alarum’ y Jared Leto por ‘Tron: Ares’.

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Los Premios Razzie se caracterizan por reconocer, de forma satírica, las producciones que sus miembros consideran las peores del año. Fundados como una parodia de las ceremonias tradicionales de premios en Hollywood, los galardones se anuncian generalmente alrededor de la temporada de los Oscar.

Otros ganadores de los Razzie 2026

Además de la película protagonizada por Ice Cube, otras producciones también fueron señaladas en la ceremonia de este año. La actriz Rebel Wilson fue nombrada peor actriz por su trabajo en ‘Bride Hard’, mientras que Scarlet Rose Stallone recibió el premio a peor actriz de reparto por ‘Gunslingers’.

Uno de los reconocimientos más inusuales fue para ‘Blanca Nieves’, cuya versión con enanos generados digitalmente obtuvo dos premios: peor actor de reparto y peor combo en pantalla, ambos atribuidos a “All Seven Artificial Dwarfs” (Todos los siete enanos artificiales).

Por otro lado, la ceremonia también incluyó el Razzie Redeemer Award, un reconocimiento que destaca a intérpretes que han logrado recuperarse de trabajos previamente criticados. En esta ocasión el premio fue otorgado a Kate Hudson por su actuación nominada al Oscar en ‘Song Sung Blue’. La actriz había sido nominada en el pasado a los Razzie por películas como ‘My Best Friend’s Girl’ (2008), ‘Mother’s Day’ (2016) y ‘Music’ (2021).

Primera imagen de Blanca Nieves con los siete enanos (fuente: Disney)

Lista completa de ganadores de los Razzie 2026

A continuación, los premios anunciados en la edición 46 de los Golden Raspberry Awards:

Peor película: ‘La Guerra de los Mundos’ (2025)

‘La Guerra de los Mundos’ (2025) Peor actor: Ice Cube — ‘La Guerra de los Mundos’ (2025)

Ice Cube — ‘La Guerra de los Mundos’ (2025) Peor actriz: Rebel Wilson — ‘Bride Hard’

Rebel Wilson — ‘Bride Hard’ Peor actriz de reparto: Scarlet Rose Stallone — ‘Gunslingers’

Scarlet Rose Stallone — ‘Gunslingers’ Peor actor de reparto: All Seven Artificial Dwarfs — ‘Snow White’

All Seven Artificial Dwarfs — ‘Snow White’ Peor combo en pantalla: All Seven Artificial Dwarfs — ‘Snow White’

All Seven Artificial Dwarfs — ‘Snow White’ Peor precuela, remake, copia o secuela: ‘La Guerra de los Mundos’ (2025)

‘La Guerra de los Mundos’ (2025) Peor director: Rich Lee — ‘La Guerra de los Mundos’ (2025)

Rich Lee — ‘La Guerra de los Mundos’ (2025) Peor guion: Kenny Golde y Marc Hyman — ‘La Guerra de los Mundos’ (2025)

Kenny Golde y Marc Hyman — ‘La Guerra de los Mundos’ (2025) Razzie Redeemer Award: Kate Hudson — ‘Song Sung Blue’

Con información de Variety.

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