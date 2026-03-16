Oscar 2026: Rob Reiner, Robert Redford, Diane Keaton y más celebridades homenajeadas en el ‘In Memoriam’ más emotivo en años

El segmento ‘In Memoriam’ de los Oscar 2026 fue uno de los momentos más emotivos de la ceremonia

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 dejó uno de sus momentos más emotivos con el tradicional segmento ‘In Memoriam’, dedicado a recordar a las figuras del cine que fallecieron durante el último año. En el Dolby Theatre de Los Ángeles, la Academia rindió homenaje a varias leyendas de la industria, entre ellas Rob Reiner, Robert Redford y Diane Keaton, en un tributo que combinó discursos, recuerdos personales y música en vivo. El segmento se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la gala, tanto por la intensidad de los homenajes como por la presencia de artistas que subieron al escenario para recordar a colegas y amigos que dejaron una huella profunda en el cine.

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¿Por qué el ‘In Memoriam’ de los Oscar 2026 resultó tan conmovedor?

El segmento ‘In Memoriam’ es una tradición dentro de la ceremonia de los Oscar, donde la Academia recuerda a actores, directores y otros profesionales de la industria que fallecieron desde la entrega anterior. En esta ocasión, el homenaje incluyó varias intervenciones especiales antes y durante el video tributo, lo que reforzó el tono emocional del momento, y en redes sociales varios usuarios expresaron estar conmovidos hastas las lágrimas.

Barbra Streisand en el homenaje a Robert Redford (imagen: Getty)

Entre los nombres recordados estuvieron figuras que marcaron distintas generaciones del cine. La inclusión de directores, actores y artistas influyentes dio al homenaje un carácter especialmente significativo para la comunidad cinematográfica.

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La ceremonia destacó cómo el trabajo de estas figuras sigue presente en la memoria colectiva del cine, a través de películas que continúan influyendo en la industria y en el público.

Rachel McAdams rinde homenaje a Diane Keaton

Uno de los momentos más destacados del homenaje fue la intervención de Rachel McAdams, quien subió al escenario para recordar a Diane Keaton, fallecida en octubre de 2025 a los 79 años.

Durante su discurso, McAdams destacó la personalidad única de la actriz y su trayectoria en Hollywood. En su intervención describió a Keaton como una figura irrepetible dentro del cine: “una leyenda sin fin”, expresó la actriz.

Keaton ganó el Oscar a Mejor Actriz por ‘Annie Hall’, una de las películas más influyentes de la década de 1970, y a lo largo de su carrera participó en producciones que la consolidaron como una de las figuras más reconocidas de Hollywood.

Tributos a Rob Reiner y Robert Redford

El homenaje también incluyó recuerdos dedicados a Rob Reiner, director de películas influyentes como ‘Cuando Harry encontró a Sally’, quien falleció en diciembre de 2025. El actor Billy Crystal, protagonista de esa película, subió al escenario para recordar a su antiguo colaborador y amigo.

El segmento también incluyó un tributo musical para Robert Redford, fallecido en septiembre de 2025 a los 89 años. La cantante y actriz Barbra Streisand interpretó parte de “The Way We Were”, la canción del clásico romántico homónimo de 1973 que ambos protagonizaron.

Redford fue una de las figuras más influyentes del cine estadounidense, recordado por películas como ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’, ‘The Sting’ y ‘All the President’s Men’, además de su trabajo como director en ‘Ordinary People’, película que le valió el Oscar a Mejor Director.

Billy Crystal, Rob Reiner y Meg Ryan (Imagen: Columbia Pictures/Everett Collection)

El segmento también recordó a otras figuras importantes de la industria que fallecieron en el último año. Entre ellas estuvieron Val Kilmer, actor recordado por películas como ‘Top Gun’ y ‘Batman Forever’; Catherine O’Hara, conocida por su trabajo en cine y televisión; y la legendaria actriz italiana Claudia Cardinale, una de las grandes estrellas del cine europeo. Ellos fueron solo algunos de los muchos artistas homenajeados, en un momento que cada año busca reconocer la trayectoria y el legado de quienes contribuyeron a la historia del cine.



Con la combinación de discursos y música en vivo, el ‘In Memoriam’ de los Oscar 2026 se consolidó como uno de los momentos más emotivos de la noche, recordando a varias figuras que ayudaron a definir distintas etapas del cine contemporáneo.

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