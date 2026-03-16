Oscar 2026: Jessie Buckley dice que Callum Turner debe ser el próximo James Bond, ¿quiénes son los favoritos?

La estrella de Hamnet habla sobre uno de los temas más comentados de Hollywood

Ah, el tema del siguiente James Bond, ese que tiene muy atentos a los fans del espía más famoso del mundo. Surgen favoritos por aquí, por allá, nombres de actores famosos y otros que apenas se alzan entre las luces de la industria. En este sentido, Jessie Buckley acaba de lanzar su nombre preferido en la espectacular competencia por uno de los papeles más buscados de Hollywood.

El favorito de Jessie Buckley

Fue durante la alfombra roja de los premios Oscar 2026, en entrevista con Variety, que Buckley habló sobre ese actor al que le gustaría ver portando el manto de James Bond en la siguiente era del espía en cine. La estrella de Hamnet, enfundada en un maravilloso vestido rojo, digno de ganadora, respondió a la pregunta sobre a quién le gustaría ver como el 007:

“Pienso que Callum Turner sería genial”.

Callum Turner y Dua Lipa

Inmediatamente después, el entrevistador de Variety comentó: “No mencionaste a Paul”, refiriéndose a su co-protagonista de Hamnet. Buckley guardó un silenció nervioso durante medio segundo y pronto salvó la situación con una sonrisa enorme: “Ya contesté la pregunta, Paul ya es mi James Bond”.

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Callum Turner y su potencial como James Bond

Jessie Buckley no anda mal encaminada. Callum Turner es en realidad uno de los favoritos para tomar el rol de James Bond en la nueva película producida por Amazon MGM y dirigida por Denis Villeneuve. El actor de 36 años, y oriundo de Londres, es famoso por títulos como Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald, Emma, La Última Carta de Amor y Eternity. Desde principios de 2024 mantiene una relación con la estrella pop Dua Lipa

Los tops de actores que podrían interpretar a James Bond están en muchas partes y Callum Turner se mantiene presente y constante en todos. El intérprete parece cumplir todos los requisitos del personaje, sin embargo, por el momento no hay ningún nombre confirmado para la esperadísima producción.

Los favoritos

Además de Callum Turner, en las listas encontramos nombres como Jacob Elordi, Aaron Taylor-Johnson, Harris Dickinson, Theo James, Tom Holland, Jack Lowden, James Norton, Patrick Gibson, Henry Cavill, Josh O’Connor y claro… Paul Mescal, aunque lo vemos complicado debido a que se trata de un actor irlandés.

Jessie Buckley en Hamnet

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Los mejores actores que han interpretado a James Bond

A lo largo de más de seis décadas, distintos actores han dejado su propia huella en el personaje creado por Ian Fleming, cada uno adaptándolo al tono de su época. Sean Connery fue el primero en convertir a Bond en una figura cinematográfica. Su interpretación en películas como El Satánico Dr. No, 007: Goldfinger definió muchos de los rasgos del personaje: el sarcasmo elegante, la seguridad casi arrogante, la mezcla de sofisticación con violencia fría y la sensualidad.

Roger Moore llegó después con un estilo más ligero y juguetón. Su etapa incluyó títulos como El espía que me amó y Moonraker. Décadas más tarde, Daniel Craig transformó la imagen del agente secreto. A través de 007: Casino Royale, Operación Skyfall y Sin Tiempo para Morir, el personaje adquirió una dimensión más emocional y física, con un Bond más vulnerable pero también más brutal.

Los proyectos más famosos de Jessie Buckley

Mientras tanto, Jessie Buckley continúa construyendo una carrera brillante. La actriz irlandesa comenzó a llamar la atención del público con la serie Taboo, protagonizada por Tom Hardy. Su fama creció rápidamente gracias a películas como Wild Rose, donde interpretó a una cantante escocesa con sueños de Nashville. Aquella actuación le dio estrellate internacional y nos demostró que es una intérprete capaz de alternar drama y música.

Más adelante participó en Pienso en el Final, la inquietante película de Charlie Kaufman, así como en La Hija Oscura, donde compartió pantalla con Olivia Colman. Su trabajo en esta última le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto.

Jessie Buckley se consolidó en Hollywood, de manera definitiva ahora, con Hamnet, la obra maestra de Chloé Zhao en la que interpreta a una madre alcanzada por el duelo. Por esta película, hoy descubriremos si Buckley se lleva el premio a Mejor Actriz.