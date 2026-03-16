Oscar 2026: ‘In Memoriam’ omite a James Van Der Beek, Brigitte Bardot y otras estrellas del cine y la televisión

El segmento ‘In Memoriam’ de los Oscar 2026 fue muy conmovedor, pero también generó polémica

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 dedicó uno de sus momentos más emotivos al tradicional segmento ‘In Memoriam’, en el que la Academia recuerda a figuras del cine que fallecieron durante el último año. Sin embargo, fue muy notoria la ausencia de varios grandes, y no tardó en señalarse que algunos artistas conocidos no aparecieron en el montaje televisivo, un fenómeno que no es nuevo para el evento, pero no deja de sorprender. Entre las ausencias más notorias estuvo la de James Van Der Beek, Brigitte Bardot y Robert Carradine.

También te puede interesar: Oscar 2026: Rob Reiner, Robert Redford, Diane Keaton y más celebridades homenajeadas en el ‘In Memoriam’ más emotivo en años

El homenaje incluyó tributos destacados a Robert Redford, Rob Reiner y Diane Keaton, tres de las figuras más influyentes del cine que fallecieron recientemente. No obstante, incluso con un segmento ampliado este año, el espacio no alcanzó para incluir a todos los artistas que murieron desde la última ceremonia.

James Van Der Beek en ‘Varsity Blues’ (imagen: Photofest)

¿Por qué algunos artistas no aparecen en el ‘In Memoriam’?

Cada año, el segmento ‘In Memoriam’ de los Oscar genera conversación por los nombres que quedan fuera del montaje televisivo. La Academia selecciona a un grupo de artistas para el video presentado durante la ceremonia, mientras que otros nombres aparecen únicamente en la lista publicada posteriormente en su sitio web.

También lee: Oscar 2026: La indirecta de Jimmy Kimmel a Donald Trump y ‘Melania’ durante la entrega de premios

Según reportes de prensa, el segmento de 2026 fue ampliado debido al número de figuras importantes de la industria que fallecieron durante el último año. Aun así, el homenaje televisado no pudo incluir a todos los artistas del cine y la televisión que murieron en ese periodo.

Entre los nombres que no aparecieron en la transmisión, de acuerdo con Variety, se encuentran James Van Der Beek, Eric Dane, Malcolm-Jamal Warner, Robert Carradine, June Lockhart, Bud Cort y la legendaria actriz francesa Brigitte Bardot.

Otros artistas omitidos o mencionados solo en la web de la Academia

Además de los nombres que no aparecieron en el video transmitido durante la ceremonia, algunos artistas fueron incluidos únicamente en la lista publicada por la Academia en su página oficial.

Entre ellos se encuentran George Wendt, Julian McMahon, James Ransone, Danielle Spencer, Loretta Swit y Demond Wilson, quienes también fallecieron durante el periodo considerado para el homenaje anual.

Algunos de los artistas omitidos del montaje televisivo son conocidos principalmente por su trabajo en televisión, aunque muchos también participaron en proyectos cinematográficos a lo largo de sus carreras.

Figuras del cine mexicano como Gerardo Taracena, Ana Luisa Peluffo, Emilio Echevarría y Eduardo Manzano tampoco aparecieron en el montaje televisivo. Este tipo de omisiones no es nuevo en la ceremonia. En la edición anterior de los Oscar, la ausencia de la actriz mexicana Silvia Pinal, una de las colaboradoras más importantes del director Luis Buñuel, generó críticas entre espectadores y sectores de la industria cinematográfica en América Latina.

Barbra Streisand en el homenaje a Robert Redford (imagen: Getty)

El homenaje incluyó a varias figuras del cine

A pesar de las críticas por las omisiones, el segmento sí incluyó a numerosas figuras importantes de la industria. Entre los homenajeados durante el ‘In Memoriam’ estuvieron Robert Redford, Rob Reiner, Diane Keaton, Val Kilmer, Robert Duvall, Catherine O’Hara y Diane Ladd, además de otros profesionales del cine.

El momento estuvo acompañado por presentaciones especiales durante la ceremonia. Entre ellas destacó la interpretación de Barbra Streisand, quien cantó parte de “The Way We Were” para recordar a Robert Redford, mientras que Rachel McAdams y Billy Crystal participaron en tributos dedicados a Diane Keaton y Rob Reiner.

No te vayas sin leer: Joshua Jackson habla por primera vez sobre la muerte de James Van Der Beek: ‘Me afecta de muchas maneras’