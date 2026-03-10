Joshua Jackson habla por primera vez sobre la muerte de James Van Der Beek: ‘Me afecta de muchas maneras’

El actor recordó su etapa juntos en ‘Dawson’s Creek’ y explicó cómo la pérdida lo ha afectado

La muerte de James Van Der Beek, recordado por interpretar a Dawson Leery en ‘Dawson’s Creek’, aún sigue doliendo entre los fans, así como entre quienes trabajaron con él durante años. Casi un mes después del fallecimiento del actor a los 48 años tras padecer cáncer colorrectal, su antiguo compañero de reparto Joshua Jackson habló públicamente por primera vez sobre la pérdida y sobre el impacto que ha tenido en su vida personal.

¿Qué dijo Joshua Jackson sobre la muerte de James Van Der Beek?

Durante una entrevista en el programa Today, Joshua Jackson abordó por primera vez la muerte de su excompañero de ‘Dawson’s Creek’. El actor explicó que el proceso de duelo sigue siendo algo que aún está atravesando.

“Creo que me afecta de muchas maneras”, dijo Jackson al presentador Craig Melvin. “Para mí, como padre ahora, la magnitud de esa tragedia para su familia me afecta de una manera muy diferente a como colega. Así que creo que el proceso es continuo”.

Joshua Jackson y James Van Der Beek en ‘Dawson’s Creek’ (imagen: The WB)

El actor explicó que la noticia lo afecta especialmente ahora que él también es padre. Jackson tiene una hija, Juno, nacida en 2020, fruto de su relación con la actriz Jodie Turner-Smith. Desde esa perspectiva, dijo que la tragedia que enfrenta la familia de Van Der Beek adquiere una dimensión distinta.

El recuerdo de ‘Dawson’s Creek’ y el vínculo entre los actores

Jackson también habló del periodo en el que ambos protagonizaron la serie juvenil ‘Dawson’s Creek’, emitida entre 1998 y 2003, y señaló que esa experiencia fue decisiva para sus carreras.

“Él y yo compartimos este momento increíble, y fue formativo para nosotros.”

El actor señaló que, con el paso del tiempo, ambos han recordado esa etapa con cariño, aunque también subrayó que el legado personal de Van Der Beek fue mucho más amplio que su paso por la televisión.

“Sé que ambos recordamos esa época con gran cariño, pero también diré que sé que en realidad soy solo una nota al pie de lo que realmente logró en su vida.”

Jackson también describió al actor como una persona profundamente dedicada a su familia.

“Se convirtió en lo que solíamos llamar simplemente un buen hombre, un hombre con el tipo de creencia, el tipo de fe que le permitió enfrentar lo imposible con gracia, un compañero y esposo increíble, un hombre real que se presentó para su familia y un padre hermoso, amable, curioso, interesado y dedicado.”

El reencuentro del elenco antes de su muerte

Durante la entrevista, Joshua Jackson recordó también el reencuentro del elenco de ‘Dawson’s Creek’ que se celebró en septiembre de 2025 en Nueva York para recaudar fondos para la organización F Cancer.

Van Der Beek no pudo asistir en persona debido a problemas de salud y apareció mediante un video pregrabado. En su lugar estuvieron presentes su esposa, Kimberly Van Der Beek, y sus seis hijos.

James Van Der Beek con su familia (Imagen: Instagram @vanderjames)

Durante el evento, dos de sus hijas subieron al escenario para cantar el tema principal de la serie, ‘I Don’t Want to Wait’, interpretado originalmente por Paula Cole, junto con varios miembros del elenco.

El actor señaló que el propósito del evento era especialmente significativo y que, para quienes trabajaron en la serie, a veces resulta fácil perder de vista el alcance que tuvo en el público, ya que su experiencia estuvo marcada principalmente por el proceso de producción y la convivencia dentro del propio equipo.

También comentó que el reencuentro funcionó en cierto modo como una reunión entre antiguos compañeros, similar a un encuentro universitario. Para él, uno de los momentos más emotivos fue ver a los hijos de James Van Der Beek presenciar directamente el cariño del público y el impacto que la serie y la trayectoria del actor tuvieron en tantas personas.

Con información de EW.

