Oscar 2026: La indirecta de Jimmy Kimmel a Donald Trump y ‘Melania’ durante la entrega de premios

La ceremonia de los Oscar 2026 reunió a figuras del cine en una noche donde el glamour compartió espacio con comentarios políticos y bromas muy punzantes. Aunque el anfitrión principal fue Conan O’Brien, otros nombres conocidos del entretenimiento también aparecieron en el escenario para entregar estatuillas y lanzar observaciones que no pasaron desapercibidas… uno de ellos fue Jimmy Kimmel.

Kimmel apareció para presentar las categorías documentales. El comediante tomó el micrófono para entregar los premios a Mejor Documental y Mejor Documental Corto, recordando que el género documental suele involucrar historias narradas con riesgo personal para quienes las cuentan.

Sin anunciarlo de inmediato, el presentador dejó caer algunas palabras dirigidas a la política estadounidense que provocó murmullos y algunas risas entre los presentadores. La escena nos remitió a los episodios sobre choques entre el comediante y el presidente de Estados Unidos, el máximo representante del Partido Republicano y el movimiento MAGA, Donald Trump.

La indirecta muy directa de Jimmy Kimmel

Durante su breve estancia en el escenario, Jimmy Kimmel comenzó con un tono ligero. Bromeó diciendo que Conan O’Brien se había “expuesto al sol” y que por eso él terminaría el resto del programa.

Jimmy Kimmel en los Oscar 2026

El conductor reflexionó sobre el valor de quienes cuentan historias incómodas frente al poder. Señaló que en algunos países los líderes no respaldan la libertad de expresión y remató el comentario con una comparación que provocó reacciones en la sala: “Hay países cuyos líderes no apoyan la libertad de expresión. No puedo decir cuáles. Digamos que Corea del Norte… y CBS”.

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La broma aludía a la controversia que rodea a la cadena estadounidense. CBS decidió bloquear una entrevista en The Late Show With Stephen Colbert con un legislador texano tras presiones relacionadas con la Comisión Federal de Comunicaciones.

El presentador también señaló que existen documentales dedicados a investigar injusticias y otros donde “caminas por la Casa Blanca probándote zapatos”, una alusión a Melania, el documental producido por Amazon MGM sobre la vida de la primera dama. Cuando anunció el premio a mejor documental, Kimmel añadió otra línea dirigida al presidente estadounidense: “Oh, hombre, se va a enojar porque su esposa no fue nominada para esto”.

El premio a mejor documental corto fue para All the Empty Rooms, dirigido por Joshua Seftel y Conall Jones. La estatuilla a mejor documental de larga duración fue para Mr Nobody Against Putin, de David Borenstein.

El historial entre Jimmy y Donald

La relación entre Jimmy Kimmel y Donald Trump lleva varios años REPLETA de comentarios públicos y episodios mediáticos. El conductor ha sido uno de los críticos más persistentes del mandatario dentro de la televisión nocturna estadounidense.

Conan O’Brien en los Oscar 2026

El conflicto más viral ocurrió en septiembre, cuando ABC suspendió temporalmente Jimmy Kimmel Live después de un monólogo que generó críticas tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. El conductor comparó el duelo de Trump con “cómo un niño de cuatro años lamenta la muerte de un pez”.

En su momento, Trump celebró la suspensión del programa en redes sociales y calificó la decisión como “gran noticia para Estados Unidos”. Sin embargo, ABC revirtió la medida pocos días después y el show volvió al aire, según Reuters.

Presentadores como Jon Stewart, Jimmy Fallon, Seth Meyers y Stephen Colbert expresaron apoyo público a Kimmel. Además, cientos de figuras del espectáculo firmaron una carta impulsada por la American Civil Liberties Union. Esta organización calificó la suspensión como un momento preocupante para la libertad de expresión.

Desde aquel septiembre, Jimmy Kimmel se mantiene constante con su comentarios y críticas hacia el gobbierno de Donald Trump y su presentación en los Oscar 2026 no fue la excepción.

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