Oscar 2026: ‘Golden’, el primer Oscar a Mejor Casting, un empate inesperado y otros momentos históricos de la gala

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 dejó una noche llena de momentos que quedarán en la historia de la Academia

La 98ª edición de los Premios Oscar combinó victorias históricas, discursos políticos y momentos inesperados a lo largo de la noche. La gala, conducida por Conan O’Brien, premió a lo mejor del cine de 2025 y confirmó el dominio de varias producciones que habían marcado la temporada de premios, pero tal vez lo más trascendente fueron esos momentos que se quedan grabados en la mente de los espectadores.

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Entre los galardones principales, ‘One Battle After Another’ se llevó el premio a Mejor Película. La ceremonia también dejó triunfos importantes en otras categorías, como el premio a mejor película animada para ‘Las Guerreras K-Pop’ y el reconocimiento a ‘Sentimental Value’ como mejor película internacional. Pero más allá de los ganadores, la gala estuvo llena de momentos que hicieron historia, desde actuaciones musicales y discursos políticos hasta premios inéditos y resultados poco habituales en la votación de la Academia.

‘One Battle After Another’ ganó el Oscar a Mejor Pelicula (Imagen: Los Angeles Times)

Conan O’Brien y Jimmy Kimmel lanzan críticas indirectas a Donald Trump

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 incluyó bromas con referencias políticas durante varios momentos de la gala. El presentador Conan O’Brien hizo un comentario sobre la ausencia de actores británicos nominados en las categorías principales.

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“Es la primera vez desde 2012 que no hay actores británicos nominados a Mejor Actor y Mejor Actriz. El portavoz británico dijo: ‘Sí, bueno, por lo menos nosotros sí arrestamos a nuestros pedófilos’”, dijo el comediante al inicio del evento, en referencia al escándalo por los documentos de Jeffrey Epstein que revelaron nombres de varios políticos (entre ellos Donald Trump) y otros famosos que estaban relacionados con el depredador sexual.

Más adelante, Jimmy Kimmel subió al escenario para presentar los premios de documental y también lanzó una broma dirigida al presidente de Estados Unidos. Al referirse al documental ‘Melania’, comentó que probablemente “va a estar enojado de que su esposa no haya sido nominada”.

Jimmy Kimmel en los Oscar 2026 (imagen: Getty)

El emotivo segmento ‘In Memoriam’ recuerda a leyendas del cine

La ceremonia también incluyó el tradicional segmento ‘In Memoriam’, dedicado a recordar a las figuras de la industria cinematográfica fallecidas durante el último año. El momento dio paso a una pausa solemne dentro de la gala.

Billy Crystal subió al escenario para rendir homenaje a su amigo Rob Reiner, director de películas como ‘Stand by Me’, ‘The Princess Bride’ y ‘Cuando Harry encontró a Sally’. El actor recordó su trayectoria y la influencia de su obra.

Rachel McAdams también participó en un tributo dedicado a Diane Keaton, mientras que Barbra Streisand interpretó parte del tema principal de ‘The Way We Were’ para recordar a Robert Redford. El homenaje reunió recuerdos de varias generaciones del cine.

Barbra Streisand en el homenaje a Robert Redford (imagen: Getty)

Javier Bardem se planta contra la guerra y la injusticia

La ceremonia también incluyó un momento político cuando Javier Bardem subió al escenario para presentar el premio a Mejor Película Internacional. Antes de anunciar a los nominados, el actor aprovechó el micrófono para pronunciar un breve mensaje que provocó una fuerte reacción en el auditorio.

“No a la guerra y Palestina libre”, dijo Bardem desde el podio, lo que fue seguido por una ronda de aplausos del público presente en el Dolby Theatre.

El comentario se produce en un contexto de tensiones internacionales relacionadas con los conflictos en Medio Oriente y con el debate en E.U. sobre la intervención militar en la región. Bardem ya había expresado su postura sobre el tema durante la temporada de premios, pero en los Oscar su intervención convirtió el momento en uno de los pasajes políticos más directos de la ceremonia.

Javier Bardem en la alfombra roja de los Oscar 2026 (imagen: Cordon Press)

Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler y Michael B. Jordan consiguen sus primeros premios Oscar

La ceremonia de los Premios Oscar 2026 dejó varias primeras veces para figuras importantes del cine contemporáneo. Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler y Michael B. Jordan obtuvieron sus primeras estatuillas de la Academia durante la gala.

Anderson ganó el premio a Mejor Director por ‘One Battle After Another’, un reconocimiento que llegó después de 14 nominaciones a lo largo de su carrera. El cineasta recibió una ovación cuando subió al escenario para aceptar el galardón. “Me siento increíblemente honrado de formar parte de esta historia,” dijo durante su discurso.

La noche también fue histórica para Coogler, quien obtuvo el Oscar a Mejor Guion Original por ‘Pecadores’. La película además llevó a Michael B. Jordan a ganar el premio a mejor actor por interpretar a los hermanos gemelos Elijah “Smoke” y Elias “Stack” Moore. Con ello, Jordan se convirtió en el primer actor en ganar un Oscar por interpretar gemelos y en el sexto actor afroamericano en obtener el premio a mejor actor.

Hailee Steinfeld y Michael B. Jordan en ‘Pecadores’ (Imagen: Warner Bros.)

El éxito arrollador de ‘Las Guerreras K-Pop’

Uno de los momentos más celebrados de la ceremonia llegó con el fenómeno de ‘K-Pop Demon Hunters’, conocida en español como ‘Las Guerreras K-Pop’. La película animada se consolidó como uno de los grandes triunfos de la noche al llevarse el premio a Mejor Película Animada y también el Oscar a Mejor Canción Original por “Golden”.

El tema, interpretado por Audrey Nuna, Ejae y Rei Ami (las artistas detrás del grupo ficticio HUNTER/X en la película) hizo historia al convertirse en la primera canción de K-pop en ganar el Oscar a Mejor Canción Original. Los compositores Ejae, Ido y Teddy Park también se convirtieron en los primeros surcoreanos en ganar en esta categoría.

Durante la ceremonia, el público también pudo escuchar “Golden” en vivo en el Dolby Theatre, cuando las intérpretes subieron al escenario para presentar el número musical. La actuación incluyó coreografía, iluminación con lightsticks y una puesta en escena que replicó el estilo del grupo dentro de la película, convirtiéndose en uno de los espectáculos musicales más llamativos de la gala.

‘Las Guerreras K-Pop’ (imagen: Netflix)

Un raro empate en Mejor Cortometraje de acción real

Los Premios Oscar 2026 registraron un resultado poco común en su historia. La categoría de Mejor Cortometraje de acción real terminó con un empate entre las producciones ‘The Singers’ y ‘Two People Exchanging Saliva’.

Cuando dos nominados reciben exactamente el mismo número de votos, la Academia entrega dos estatuillas en la misma categoría. Este tipo de resultado ha ocurrido muy pocas veces desde la primera ceremonia en 1929.

Con el empate de 2026, la lista histórica suma apenas siete casos. El más recordado ocurrió en 1968, cuando Barbra Streisand y Katharine Hepburn empataron en la categoría de Mejor Actriz.

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Natalie Musteata y Alexandre Singh reciben el Oscar por ‘Two People Exchanging Saliva’ (imagen: Patrick T. Fallon / AFP)

El primer Oscar de la historia a Mejor Casting

La ceremonia de 2026 también marcó un cambio histórico en los premios de la Academia con la entrega del primer Oscar en la categoría de Mejor Casting. El reconocimiento fue para Cassandra Kulukundis por su trabajo en ‘One Battle After Another’.

La directora de casting agradeció a la Academia por crear la categoría y reconocer una labor que durante décadas había permanecido fuera del escenario principal. “Tengo que agradecer a la Academia por haber añadido esta categoría y a los directores de casting que lucharon incansablemente para que se hiciera realidad a pesar de todos los obstáculos”, dijo en su discurso.

También dedicó el premio a quienes han trabajado en el área sin recibir reconocimiento público. La categoría es la primera que la Academia incorpora desde que añadió Mejor Película Animada en 2001.

Cassandra Kulukundis recibiendo el Oscar (imagen: Getty)

La primera actriz irlandesa en ganar el Oscar: Jessie Buckley

La ceremonia también dejó un momento histórico con la victoria de Jessie Buckley, quien ganó el Oscar a Mejor Actriz por su interpretación en ‘Hamnet’. Con este triunfo, la intérprete se convirtió en la primera actriz irlandesa en ganar esta categoría en la historia de los Premios de la Academia.

La victoria de Buckley no tomó por sorpresa a quienes siguieron la temporada de premios. La actriz había dominado la carrera al obtener los principales galardones previos, incluidos los Actor Awards del sindicato SAG-AFTRA, los BAFTA, los Critics Choice y los Golden Globes. Su triunfo en los Oscar terminó por confirmar esa racha.

En ‘Hamnet’, dirigida por Chloé Zhao, Buckley interpreta a Agnes, esposa de William Shakespeare, en una historia que explora la tragedia familiar que inspiraría la obra ‘Hamlet’. La actuación fue ampliamente elogiada por la intensidad emocional con la que retrata el duelo de la familia tras la muerte de su hijo

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