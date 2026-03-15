Oscar 2026: Directora de ‘Las Guerreras K-Pop’ dedica a Corea el premio a Mejor Película Animada y agradece a los fans

La cineasta también habló sobre la importancia de la representación asiática en el cine

La película ‘Las Guerreras K-Pop’ se llevó el Oscar a Mejor Película Animada en la edición 2026 de los premios de la Academia, consolidando el éxito global de esta producción que mezcla cultura K-pop, fantasía y acción. Durante la ceremonia celebrada en el Dolby Theatre de Hollywood, la directora Maggie Kang subió al escenario para recibir la estatuilla junto al codirector Chris Appelhans y la productora Michelle L.M. Wong, con un discurso que será tema de conversación entre los fans. En su intervención, Kang agradeció el apoyo del público y dedicó el premio a Corea y a las comunidades coreanas alrededor del mundo.

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¿Qué dijo la directora al agradecer a los fans?

Al iniciar su discurso, Maggie Kang hizo una referencia directa a quienes apoyaron la película desde su estreno y contribuyeron a su éxito internacional. La cineasta agradeció tanto a la Academia como al público que impulsó el proyecto desde su lanzamiento.

EJAE, Ji-young Yoo, Audrey Nuna, Arden Cho, May Hong y Rei Ami, actrices de doblaje y cantantes que dieron voz a las protagonistas de ‘Las Guerreras K-Pop’ (imagen: Variety)

“Gracias a la Academia y a todos los fans que nos trajeron hasta aquí, y a aquellos de ustedes que se parecen a mí”, dijo Kang desde el escenario.

La directora destacó que el respaldo del público fue clave para que una película como ‘Las Guerreras K-Pop’ alcanzara reconocimiento dentro de la industria. El proyecto, que mezcla música, cultura pop coreana y acción sobrenatural, se convirtió en un fenómeno entre los espectadores y logró posicionarse como una de las producciones más vistas de Netflix.

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Un mensaje sobre representación y orgullo cultural

El discurso también incluyó un momento emotivo en el que Kang habló sobre la representación asiática en el cine y la importancia de que nuevas generaciones puedan verse reflejadas en producciones de gran alcance.

Con voz entrecortada, la directora expresó: “Lamento mucho que hayamos tardado tanto en vernos en una película como esta.”

Kang agregó que el hecho de que una historia centrada en personajes y cultura coreana haya llegado hasta los premios de la Academia marca un cambio importante para el futuro del cine.

“Esto es para Corea y para todos los coreanos”, concluyó.

El triunfo también representa un hito histórico dentro de la categoría. Con la victoria de Maggie Kang y Michelle L.M. Wong, ambas se convierten en las primeras mujeres asiáticas en ganar el Oscar a Mejor Película Animada.

‘Las guerreras K-pop’ (Imagen: Netflix)

Una racha de premios y una secuela en camino

La victoria en los Oscar llega después de una temporada de premios especialmente exitosa para ‘Las Guerreras K-Pop’. La película ganó el Globo de Oro, el Critics’ Choice Award y el PGA Award a Mejor Película Animada, además de obtener diez premios Annie.

El proyecto, dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans, también ha sido impulsado por el éxito de su música. La canción “Golden”, uno de los temas principales de la película, llegó a la temporada de premios como una de las favoritas en la categoría de Mejor Canción Original.

Tras el triunfo en los Oscar, el universo de ‘Las Guerreras K-Pop’ continuará con una secuela. El nuevo proyecto volverá a reunir a Kang y Appelhans como guionistas y directores y forma parte de un acuerdo exclusivo de varios años que ambos firmaron con la plataforma para desarrollar nuevos proyectos de animación. La continuación de la historia tiene como objetivo un estreno alrededor de 2029.

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