EJAE, de ‘Las Guerreras K-Pop’, dice que no habría soportado la vida de idol y que ha ‘perdido’ amigos en ese mundo

En plena temporada de premios y con “Golden” todavía sonando como un fenómeno que se salió del guion, EJAE se sentó a hablar largo y tendido sobre el camino que la llevó de perseguir el sueño de ser idol a convertirse en una de las figuras clave detrás de la música de ‘Las Guerreras K-Pop‘ (KPop Demon Hunters). La cantante y compositora fue invitada al podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, en un episodio grabado frente a estudiantes de cine en Chapman University.

¿Qué contó EJAE sobre su etapa como trainee (aprendiz) y por qué cree que no habría aguantado?

En la charla, EJAE (nacida Eun-jae Kim) repasó su paso por SM Entertainment y el tipo de presión que implica el entrenamiento, desde las evaluaciones hasta la lógica “blanco y negro” con la que se decide si alguien debuta o queda fuera. Contó que, tras años de intentarlo, el veredicto que recibió fue devastador y directo: “No era lo suficientemente buena cantante, no era lo suficientemente buena bailarina, era demasiado vieja y también era demasiado alta.”

EJAE (imagen: News1)

Ese golpe no solo cerró una puerta, también le cambió la perspectiva sobre el costo personal de esa ruta. Al explicar por qué terminó alejándose del camino de idol, EJAE fue más allá del “no se dio” y lo conectó con salud mental y supervivencia emocional. “No creo que la vida de ídolo del K-pop hubiera encajado con mi personalidad,” dijo, antes de rematar con una línea todavía más dura: “He perdido amigos por eso y entiendo de dónde venían.”

En ese mismo tramo, dejó claro que no idealiza lo que pudo haber sido: “No sé si sería capaz de manejarlo, sinceramente, si tomara ese camino.”

Del rechazo a “Golden”: cómo pasó de soñar el escenario a escribirlo

Tras ese quiebre, EJAE explicó cómo su carrera giró hacia la composición y la producción, primero por curiosidad y luego por necesidad, hasta encontrar un lugar propio en la industria. En el episodio, recordó que su objetivo original no incluía escribir canciones (en parte porque, en el modelo idol, eso no era lo común), pero el proceso se fue abriendo a través de colaboraciones, camps y trabajos que la llevaron a consolidarse como compositora.

Esa experiencia terminó conectándola con ‘Las Guerreras K-Pop’ desde una fase temprana. Según relató, el proyecto tomó años en desarrollo y, cuando se integró formalmente, su trabajo no fue solo escribir. También aportó la voz cantada de Rumi, integrante del grupo ficticio Huntrix, y describió cómo “Golden” se armó a partir de lineamientos narrativos y musicales muy específicos (incluida esa idea de una nota “imposible” ligada al arco del personaje). Incluso contó que la canción pasó por varias iteraciones: “Golden” tuvo “de ocho a 10 versiones.”

El capítulo también repasa la escala del éxito: “Golden” llegó al No. 1 del Billboard Hot 100 y se mantuvo ahí ocho semanas, mientras la película se convirtió en uno de los títulos originales más vistos de Netflix. En el terreno de premios, el episodio menciona el Grammy de “Golden” en la categoría de best song written for visual media (Mejor canción escrita para medios visuales) y el nervio de EJAE ante el escenario de los Óscares, en una recta final donde la conversación pública alrededor del tema no parece bajar.

‘Las guerreras K-pop’ (KPop Demon Hunters) (imagen: Netflix)

Lo que deja esta confesión y lo que viene para EJAE

Lo más interesante de lo que cuenta EJAE es que no lo plantea como ajuste de cuentas, sino como una lectura personal del precio que se paga en un sistema que empuja a la perfección y mide a la gente como producto. Su historia funciona porque no se queda en el “me rechazaron”, sino que aterriza en algo más incómodo: a veces, el sueño que uno persigue también puede ser el lugar donde se rompe.

En el mismo episodio, también queda claro que su carrera actual se alimenta de ese pasado: la disciplina, el oído para el pop, la obsesión por el detalle y la capacidad de traducir una historia en música.

En paralelo, la conversación la muestra en un punto raro, entre la euforia de los números, el vértigo de los premios y el siguiente paso artístico. Además de seguir ligada al fenómeno de ‘Las Guerreras K-Pop’, EJAE ya lanzó música nueva con el sencillo “Time After Time”, mientras el foco mediático sigue creciendo alrededor de “Golden” y su temporada de reconocimientos.

