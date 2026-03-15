Oscar 2026: Kevin O’Leary defiende a Timothée Chalamet y apuesta 1000 dólares a que ganará como Mejor Actor

Es verdad, la temporada de premios suele producir historias inesperadas incluso antes de que se anuncien los ganadores. A pocos minutos de celebrarse la edición número 98 de los premios de la Academia, los comentarios alrededor de algunos nominados se ha extendido más allá del cine y ha terminado uniendo líneas como la política y las apuestas públicas.

Entre los nombres que dominan las tendencias tenemos a Timothée Chalamet, uno de los intérpretes más comentados del año por su trabajo en Marty Supremo. Su carrera por el Oscar a Mejor Actor también trajo un episodio que provocó críticas en redes sociales y reacciones dentro del propio mundo artístico.

Según reportó Variety, el empresario y conductor de Shark Tank Kevin O’Leary, y también estrella de Marty Supremo, decidió salir en defensa de su compañero de reparto durante la alfombra roja previa a la ceremonia. El inversionista incluso reveló que hizo una apuesta monetaria sobre el resultado de la categoría principal masculina.

Qué dijo Timothée Chalamet

Timothée Chalamet en Marty Supremo

La controversia comenzó a partir de una conversación pública que el actor sostuvo con Matthew McConaughey en la Universidad de Texas en Austin hace unas semanas. Durante ese encuentro se discutieron los cambios que ha vivido el cine en la era del streaming y la forma en que ciertos espectáculos culturales luchan por conservar su audiencia.

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En ese contexto, Chalamet comentó que prefería no trabajar en disciplinas como el ballet o la ópera, porque, según sus palabras, esas industrias suelen pedir apoyo para mantenerse vigentes. El fragmento que die pie a una mayor reacción negativa fue el siguiente: “No quiero trabajar en ballet ni en ópera donde es como: “¡Oigan! Mantengan esto vivo”, aunque ya nadie se preocupe por eso”.

El comentario voló rápidamente en redes sociales y provocó respuestas de instituciones culturales, compañías de danza, artistas y muchos más. Organizaciones como el Metropolitan Opera y el Boston Ballet respondieron con mensajes que defendían la relevancia de las artes escénicas. En Saturday Night Live se mencionó el tema durante el segmento Weekend Update, mientras que personalidades del espectáculo expresaron opiniones encontradas sobre la declaración del actor.

Kevin O’Leary defiende a Timothée

O’Leary, quien comparte créditos con Chalamet en la película Marty Supremo, habló sobre el tema durante la alfombra roja de los Oscar. El empresario explicó a Variety que considera injustas muchas de las críticas dirigidas al actor. “Es un muchacho genial”, declaró antes de comentar un detalle que llamó la atención entre los asistentes al evento.

“Acabo de apostar 1000 dólares en Kalshi al entrar aquí a que va a ganar, porque sé que la votación se cerró mucho antes de que ocurriera esa controversia”, señaló. Según O’Leary, el momento en que se cerró la votación dentro de la Academia vuelve poco probable que la polémica tenga un efecto directo sobre el resultado final.

Kevin O’Leary en Marty Supremo

El inversionista también defendió la forma en que el comentario terminó hiz que todo mundo hablara sobre las artes escénicas. “Recibió una mala fama por eso. Y, por cierto, le dio mucha promoción a las casas de ópera y al ballet”, agregó.

¿Timothée podría perder su Oscar ante la controversia?

Las discusiones sobre el comentario de Chalamet coincidieron con un momento demasiado importante dentro de la carrera por el Oscar. Durante semanas, muchos analistas consideraban al intérprete uno de los principales contendientes en la categoría de Mejor Actor.

Sin embargo, aparecieron especulaciones sobre si la polémica podría influir en el resultado final. En plataformas de predicción y mercados de apuestas comenzaron a circular estimaciones que colocaban a otros intérpretes en posiciones competitivas dentro de la categoría.

Aun así, el calendario de votación juega un papel central. El periodo oficial para que los miembros de la Academia emitieran su voto cerró el 5 de marzo, antes de que el fragmento del comentario comenzara a viralizarse de forma masiva. De momento, el Oscar no está del todo perdido para Chalamet… pero descubriremos el resultado en unas horas.

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