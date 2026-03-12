Doja Cat se disculpa por criticar a Timothée Chalamet sobre sus comentarios de la ópera y el ballet

La polémica comenzó después de que Chalamet hiciera declaraciones sobre el estado de las artes escénicas

La polémica generada por los comentarios de Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet continúa sumando capítulos en redes sociales y dentro de la industria del entretenimiento. En medio de las críticas dirigidas al actor, la cantante Doja Cat decidió dar un paso atrás y retractarse de sus declaraciones de días anteriores. La artista reconoció públicamente que reaccionó impulsivamente al unirse a la discusión en internet y explicó que en realidad no tiene conocimiento suficiente sobre esas disciplinas artísticas.

¿Por qué Doja Cat decidió retractarse?

En un nuevo video publicado en redes sociales, la cantante ganadora del Grammy explicó que su reacción inicial estuvo motivada por el momento y por la dinámica de las redes sociales. En el mensaje, la artista reconoció que no es experta en las disciplinas que había defendido durante la polémica.

Doja Cat (imagen: Getty)

“Voy a decir que no sé nada de ópera. No sé nada de ballet.”

Doja Cat también explicó que su comentario anterior fue grabado “en el calor del momento”, luego de que el debate sobre las declaraciones de Chalamet se volviera viral. Aunque recordó que tomó clases de ballet cuando era niña, aclaró que eso no la convierte en una profesional del área.

“Nunca he ido a un ballet. Nunca he visto una ópera.”

La cantante señaló que, tras reflexionar sobre el tema, prefirió reconocer públicamente que no era la persona más adecuada para opinar sobre la controversia.

El video original en el que criticó a Chalamet

Antes de retractarse, Doja Cat había publicado un video en Instagram (posteriormente eliminado) en el que criticaba directamente al actor por sus comentarios sobre la ópera y el ballet. En ese mensaje defendía a quienes trabajan en esas disciplinas y cuestionaba la idea de que el público ya no esté interesado en ellas.

“A los bailarines les importa, a los cantantes les importa, al público le importa. Sigue habiendo público. A la gente le importa. Te presentas con un atuendo elegante. Te sientas y te callas. Esa es la etiqueta habitual en estas cosas. Quizás aprendas algo de eso.”

En su nuevo video, la cantante explicó que ese mensaje respondió a una reacción impulsiva dentro de una conversación en línea que ya estaba generando indignación. Según dijo, su intención era participar en la discusión pública que se había formado alrededor de las declaraciones del actor.

“Lo que estaba haciendo ayer era dar señales de virtud [virtue signaling, se podría traducir como “alardeo moral”] porque quería conectar y sabía que el error de Timothée era algo que podía aprovechar para que la gente conectara conmigo.”

También admitió que su reacción estuvo influida por la dinámica de redes sociales y el deseo de sentirse parte de una conversación más amplia.

“La verdad es que no sé nada de ópera. No sé nada de ballet.”

La polémica sigue impactando la temporada de premios

La controversia comenzó después de que Chalamet hablara sobre el estado de distintas formas de entretenimiento durante un encuentro organizado por CNN y Variety con Matthew McConaughey. En ese contexto, el actor comentó que no le interesaría trabajar en ámbitos como la ópera o el ballet si estos dependen constantemente de campañas que busquen mantenerlos vigentes, con lo que sugirió que ese tipo de disciplinas enfrentan dificultades para atraer al público actual.

Posteriormente, el actor moderó sus palabras y aclaró que respeta a quienes trabajan en esas áreas artísticas.

Timothée Chalamet (Imagen: Getty)

A partir de esas declaraciones, el debate se extendió dentro del mundo del entretenimiento y las artes escénicas. Programas de televisión como ‘The View‘, así como figuras como el actor Bradley Whitford y la bailarina Misty Copeland, expresaron críticas hacia los comentarios del intérprete. Instituciones culturales como la Metropolitan Opera y el London Ballet también reaccionaron públicamente en defensa de esas disciplinas.

La polémica incluso ha alcanzado la conversación en torno a los Oscar 2026, donde Chalamet está nominado a Mejor Actor por ‘Marty Supreme’. En un reportaje publicado por Entertainment Weekly, varios miembros anónimos de la Academia comentaron su percepción sobre la temporada de premios y algunos cuestionaron la forma en que el actor ha llevado su campaña. Según el artículo, uno de los votantes reaccionó con dureza al referirse a Chalamet, mientras que otro consideró que su estrategia de promoción transmitía una actitud arrogante durante la carrera por la estatuilla.

