Oscar 2026: Celebridades usan pines en la alfombra roja para pedir alto al fuego en Gaza y protestar contra ICE

En la alfombra roja de los Premios Oscar 2026, antes del inicio de la gala en el Dolby Theatre de Los Ángeles, varios asistentes aprovecharon su presencia frente a las cámaras para expresar posturas políticas relacionadas con conflictos internacionales y con las políticas migratorias en Estados Unidos. A través de pines, símbolos y mensajes visibles en accesorios, algunas celebridades mostraron su apoyo a causas como el alto al fuego en Gaza o las críticas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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¿Qué significan los pines que aparecieron en la alfombra roja?

Uno de los símbolos más visibles durante la previa de la ceremonia fue el pin distribuido por el colectivo Artists4Ceasefire, una plataforma integrada por actores, cineastas y artistas que desde 2023 promueve un alto al fuego permanente en Gaza y una paz duradera entre israelíes y palestinos.

Saja Kilani con su pin de “Artists4Ceasefire” (imagen: Getty)

El distintivo fue diseñado por el artista Shepard Fairey y muestra una paloma que sostiene una flor de loto con un tallo de alambre de púas. De acuerdo con la organización, el diseño busca representar la esperanza, la resiliencia y la aspiración a una paz justa. Los pines comenzaron a distribuirse entre invitados y asistentes pocas horas antes del inicio de la ceremonia.

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Este tipo de insignias ya se había visto en otras galas de premios durante los últimos años, pero en la edición 2026 volvió a aparecer en la alfombra roja como parte de los mensajes políticos vinculados al conflicto en Medio Oriente.

El equipo de ‘La Voz de Hind Rajab’ utiliza el evento para visibilizar su historia

El elenco y parte del equipo creativo de ‘La Voz de Hind Rajab‘ también aprovecharon su presencia en la alfombra roja para llamar la atención sobre la historia que inspira la película y el contexto del conflicto en Gaza.

De acuerdo con EFE (vía ABC), durante su paso por el evento, los actores Saja Kilani, Clara Khoury y Amer Hlehel, junto con la directora Kaouther Ben Hania, hablaron sobre el impacto que ha tenido la película al mantener visible el caso de la niña palestina cuya historia motivó el proyecto.

El equipo también hizo referencia a la ausencia del actor Motaz Malhees, quien no pudo asistir a la ceremonia. De acuerdo con lo que se ha explicado en la promoción de la película, el intérprete no logró viajar a Estados Unidos debido a restricciones migratorias.

Los integrantes del proyecto señalaron que la presencia de la película en los Oscar contribuye a mantener la conversación pública sobre el caso y sobre la situación que atraviesa la región.

Mensajes contra ICE también aparecen en la gala

Además de los llamados vinculados al conflicto en Gaza, la alfombra roja también mostró protestas relacionadas con la política migratoria en Estados Unidos.

Abby Wambach y Glennon Doyle (imagen: AFP)

La escritora y activista Glennon Doyle apareció junto a la exfutbolista Abby Wambach con un bolso que incluía un mensaje directo contra ICE, la agencia federal encargada de las redadas y detenciones migratorias.

Por su parte, la diseñadora de vestuario Malgosia Turzanska, nominada al Oscar por su trabajo en ‘Hamnet‘, llevó un pin con el mensaje “ICE Out”, una consigna que se ha visto en otras ceremonias y eventos públicos como forma de rechazo a las políticas de esa agencia.

La presencia de estos mensajes en la alfombra roja muestra cómo el evento más importante de Hollywood sigue funcionando como una plataforma visible para expresar posturas políticas y sociales. Aunque la ceremonia busca centrarse en la celebración del cine, la edición 2026 volvió a reflejar debates y conflictos que trascienden la industria cinematográfica.

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