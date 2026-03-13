Actor palestino de ‘La Voz de Hind Rajab’ no podrá asistir a los Oscar 2026 por veto migratorio de Trump

La nominación de la película ‘La Voz de Hind Rajab’ en la categoría de Mejor Película Internacional en los Oscar 2026 no ha impedido que la política afecte a la ceremonia de este año. El actor palestino Motaz Malhees, uno de los intérpretes del filme, no podrá asistir al evento debido a una prohibición de […]

La nominación de la película ‘La Voz de Hind Rajab’ en la categoría de Mejor Película Internacional en los Oscar 2026 no ha impedido que la política afecte a la ceremonia de este año. El actor palestino Motaz Malhees, uno de los intérpretes del filme, no podrá asistir al evento debido a una prohibición de entrada a Estados Unidos que afecta a ciudadanos palestinos bajo políticas migratorias asociadas con la administración de Donald Trump. Aunque la película estará presente en la gala, el actor ha señalado que su ausencia no impedirá que la historia que interpreta llegue al público.

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¿Quién es el actor que no podrá asistir a los Oscar?

Motaz Malhees forma parte del elenco de ‘La Voz de Hind Rajab’, una película dirigida por Kaouther Ben Hania que recrea los últimos momentos de la niña palestina Hind Rajab durante el conflicto en Gaza en 2024. En la cinta, Malhees interpreta a Omar Alqam, operador de emergencias de la Media Luna Roja Palestina que habló con la menor durante la llamada telefónica en la que pedía ayuda.

‘The Voice of Hind Rajab’ (imagen: Variety)

La historia se basa en una grabación real de esa conversación. Durante la filmación, el actor escuchó los audios originales de la llamada mientras interpretaba la escena, una experiencia que describió como profundamente impactante. En una entrevista con HuffPost, recordó uno de los momentos que más lo afectó emocionalmente: cuando la niña mencionó que estaba en “la clase mariposa” en el preescolar.

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También relató otro instante de la llamada que lo marcó durante la preparación del papel. Hind Rajab describía a los familiares que estaban dentro del automóvil con ella, probablemente muertos tras el ataque, diciendo que “estaban ‘durmiendo.’”

El impacto emocional de la historia real

Malhees explicó que escuchar la grabación original mientras filmaba la escena le provocó una reacción intensa. “Eso me llegó al alma,” dijo al recordar el momento en que la niña mencionaba su clase en el preescolar.

En otra parte de la entrevista, el actor aseguró que algunos momentos de la grabación lo “destruyeron” emocionalmente mientras escuchaba el audio a través de un auricular durante el rodaje.

Para preparar su interpretación, Malhees también habló con la persona real a la que interpreta en la película, Omar Alqam. El operador de la Media Luna Roja Palestina atendió la llamada de Hind Rajab mientras, en su vida personal, acababa de convertirse en padre.

Según el actor, el episodio dejó secuelas emocionales en el operador de emergencias. “No pudo jugar con él [su bebé] ni cargarlo durante un par de meses,” dijo Malhees al recordar lo que Alqam le contó sobre el periodo posterior al incidente. “Me dijo que se sentía desconectado de su hijo, desconectado de su esposa.”

La ausencia del actor en la ceremonia

Aunque ‘La Voz de Hind Rajab’ obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Película Internacional y recibió elogios tras su estreno en el Festival de Venecia, Motaz Malhees no podrá viajar a Estados Unidos para asistir a la ceremonia.

‘La voz de Hind Rajab’ (imagen: Willa)

El actor explicó que su situación está vinculada con las restricciones migratorias que afectan a ciudadanos palestinos. Aun así, dijo que intenta ver la situación desde otra perspectiva.

“Estoy vetada como persona física, pero mi arte está ahí,” declaró. “Mi historia está ahí. Lo que quiero contarle al mundo está ahí.”

Malhees también señaló que considera que su presencia permanece en la película, incluso si no puede estar físicamente en la ceremonia. “Estoy presente en cada fotograma de esta historia con mi alma,” añadió.

La ceremonia de los Oscar 2026 se celebrará este fin de semana en Hollywood. Mientras el equipo de la película se prepara para el evento, la ausencia de uno de sus actores ha añadido un componente político a una de las nominaciones más comentadas de la categoría internacional este año.

Con información de Huff Post.

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