Oscar 2026: Todos los récords que se establecieron en la edición 98 de los premios de la Academia

La noche de los premios Oscar 2026 nos trajo momentos de todo tipo. Fuimos testigos de la maravillosa sinergia entre Ewan McGregor y Nicole Kidman, la interacción entre Sigorney Weaver y Grogu con Pedro Pascal y Kate Hudson como acompañamiento, la protesta de Javier Bardem contra la guerra y el genocidio en Gaza, las performance de ‘I Lied to You’ y ‘Golden’, las indirectas de Jimmy Kimmel contra Donald Trump, y el establecimiento de algunos récords históricos que ya veíamos venir.

Si bien Pecadores logró un récord de 16 nominaciones tras la revelación de la lista de nominados a finales de enero, no se llevó todas las estatuillas a casa esta noche. La película de Ryan Coogler alcanzó un total de 4 reconocimientos en la ceremonia e incluso fue superada por Una Batalla Tras Otra, cinta de Paul Thomas Anderson que acumuló 6 galardones, incluyendo el de Mejor Película y Mejor Director, y se transformó en la más premiada de la noche.

Frankenstein de Guillermo del Toro se llevó 3 premios, Las Guerreras K-Pop alcanzó 2, mientras que Valor Sentimental, Avatar: Fuego y Cenizas, La Hora de la Desaparición, Hamnet y F1: La Película obtuvieron una cada una.

Los récord de los Oscar 2026

Michael B. Jordan gana como Mejor Actor

Ahora bien, es justo señalar que varios récords históricos se establecieron en la edición 98 de los premios de la Academia hace unos minutos. Por ejemplo, tenemos el curioso caso de Michael B. Jordan, quien derrotó a estrellas como Leonardo DiCaprio y Timothée Chalamet, y fue premiado en la categoría a Mejor Actor tras interpretar a los gemelos Smoke & Stack en Pecadores.

El relato de Autumn Durald Arkapaw es muy especial porque obtuvo el premio Oscar a Mejor Cinematografía por Pecadores. Se trata de la primera mujer en llevarse el premio, y no solo eso, también es la primera de color en lograrlo. Los asistentes a la ceremonia estallaron en aplausos luego de que pronunciara un emotivo discurso sobre la persecución y cumplimiento de los sueños.

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Sean Penn, quien no asistió a la ceremonia (o tal vez decidió no hacerlo), fue reconocido con el premio a Mejor Actor de Reparto por Una Batalla Tras Otra. Aunque no estableció un récord como tal, la estatuilla marca su tercera victoria en la larga tradición de la Academia, un logro que muy pocos intérpretes han conseguido.

La espera que terminó

También brilla el caso de Amy Madigan, quien nos dio un trabajo excelso como la tía bruja de La Hora de la Desaparición. Su trabajo como Gladys Lilly en esta película de horror le valió el Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Lo interesante es que acaba de marcar el récord de mayor intervalo entre la primera nominación (1985) y la primera victoria de una actriz (2026). A sus 75 años, la espera por el reconocimiento hacia su labor en Hollywood ha terminado.

Autumn Durald Arkapaw gana en Mejor Cinematografía

Tal y como lo suponíamos, Jessie Buckley lució fulgorosa con ese Oscar en las manos tras su victoria en la categoría de Mejor Actriz por Hamnet. La actriz de 36 años también acaba de hacer historia como la primera mujer irlandesa en vencer en esta categoría, y lo logró compitiendo contra otras grandes del cine como Emma Stone y Renate Reinsve. Su estatuilla la dedicó al corazón caótico de las madres, puesto que hoy es Día de las Madres en el Reino Unido.

Otro récord muy digno de vítores es el de Ryan Coogler. Finalmente ganó en la categoría a Mejor Director por Pecadores, convirtiéndose en el primer afrodescendiente en lograrlo. En su discurso, el cineasta agradeció a otros talentos como Halle Berry y Will Smith por pavimentar el camino de su comunidad.

Los récords que no pudieron ser

A pesar de sus 16 nominaciones, Pecadores no pudo superar la marca máxima de 11 estatuillas logradas en una sola noche. Emma Stone no se llevó su tercer Oscar, y Wagner Moura tampoco alcanzó el reconocimiento a Mejor Actor, algo que muchos fans en Brasil esperaban.

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