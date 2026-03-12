¿Cuánto cuesta la empresa de Ben Affleck que Netflix quiere comprar?

El negocio de la inteligencia artificial tiene a todo el mundo en competencia

Es verdad que Hollywood se sostuvo por mucho tiempo sobre cámaras y actores capaces de llorar frente a una luz perfecta. Pero en los últimos años apareció un nuevo protagonista en ese escenario: la inteligencia artificial. Ahora estudios y productores compiten por dominar una tecnología que promete transformar la forma en que se hacen películas. Netflix mira claro hacia el futuro y es por eso que tiene el interés de comprar un activo muy especial perteneciente a Ben Affleck.

Algunos actores, impulsador por la carrera tecnológico que baña el siglo XXI, comenzaron a experimentar con herramientas que fusionan creatividad cinematográfica y algoritmos. Entre ellos se encuentra Affleck, quien decidió trabajar en una empresa dedicada a explorar el futuro de la postproducción. Ahora este proyecto captó la atención de Netflix, siempre atenta a los movimientos que puedan alterar la industria.

Netflix quiere comprar la empresa de Ben Affleck

El proyecto empresarial se llama InterPositive, una start-up fundada por Ben Affleck en 2022 que opera desde Los Ángeles. Aunque la compañía se mantuvo en relativo silencio durante sus primeros años, su tecnología comenzó a atraer miradas dentro de la industria cinematográfica.

Netflix anunció en los primero días de marzo que planea adquirir la empresa, aunque inicialmente evitó revelar cifras públicas sobre el trato. Para suerte de los curiosos, reportes posteriores indicaron que la transacción podría alcanzar un valor considerable.

De acuerdo con información citada por Bloomberg, el acuerdo podría generar hasta 600 millones de dólares para Affleck y los inversionistas de la compañía si se cumplen determinados objetivos de desempeño. La cifra final depende de varios factores internos, por lo que el pago inicial sería menor a ese monto máximo. Netflix no confirmó oficialmente los números, aunque tampoco negó el reporte.

InterPositive desarrolla un sistema que utiliza inteligencia artificial para trabajar con material de filmación ya existente. El software crea un modelo digital basado en las grabaciones sin editar que se filmaron durante un día de rodaje y permite modificar diversos elementos en la etapa de postproducción. La idea detrás de la plataforma consiste en ampliar las herramientas disponibles para directores y editores. Netflix quiere ofrecer la tecnología a sus socios creativos, aunque no tiene planes inmediatos de vender el software de manera comercial.

Tras anunciar la operación, Affleck expresó alegría por el nuevo destino del proyecto:

“No podría estar más feliz de que este trabajo continúe con el equipo de Netflix, y espero con entusiasmo poder ofrecer a la comunidad creativa en general acceso a lo que estamos construyendo y al futuro hacia el que estamos trabajando juntos”.

¿Cuál es el estado de Netflix ahora mismo?

Netflix acaba de retirarse de una batalla empresarial que involucraba a uno de los estudios históricos de Hollywood. Durante varios meses, intentó adquirir los estudios y el negocio de streaming de Warner Bros. Discovery. Paramount Skydance presentó una oferta superior y el nuevo acuerdo elevó el precio a 31 dólares por acción, una cifra que Netflix decidió no igualar.

Los ejecutivos de la empresa explicaron que preferían mantener una estrategia financiera disciplinada antes que entrar en una guerra de ofertas que consideraba excesiva. La decisión dejó el camino libre para que Paramount Skydance se quedara con Warner Bros. Discovery.

A pesar de retirarse del proceso, Netflix no salió completamente perjudicada. El acuerdo contemplaba una cláusula que obligaba a Warner Bros. a pagar una compensación si abandonaba la negociación. Como resultado, Netflix recibirá aproximadamente 2.8 mil millones de dólares por la cancelación del trato.

En este sentido, el dinero funciona como una especie de premio de consolación corporativo. Perder un estudio histórico puede doler, pero hacerlo con miles de millones en el bolsillo suaviza bastante el golpe; quizá hasta inspira la sutil compra de una iniciativa de inteligencia artificial por tan solo 600 millones.

Ahora mismo, productoras y estudios en Hollywood buscan maneras de integrar algoritmos en los procesos creativos sin reemplazar por completo el trabajo humano, una carrera que definirá los siguientes años de trabajo.

