Kevin Spacey declara que fue expulsado injustamente de ‘House of Cards’ y que Netflix lo abandonó: ‘Ted Sarandos dijo que éramos familia’

El actor habló sobre los argumentos que utilizó el gigante rojo del streaming para no contratarlo en la temporada 6

En cuanto a cine y televisión, Kevin Spacey ocupó un lugar brillante dentro del cine y la televisión estadounidense durante algunas décadas. Esa trayectoria cambió de manera abrupta cuando comenzaron a aparecer acusaciones públicas relacionadas con conducta inapropiada. Las denuncias generaron una ruptura inmediata entre el actor y varias de las compañías con las que trabajaba.

Entre los proyectos afectados se encontraba House of Cards, la serie política que ayudó a cimentar el modelo de producción original de Netflix. Spacey interpretaba al ambicioso Frank Underwood, personaje principal de la historia. Años después de su salida de la serie, el actor vuelve a hablar sobre aquel episodio durante un nuevo proceso judicial que examina lo ocurrido detrás de cámaras en la última temporada del programa.

La escandalosa vida de Kevin Spacey

Kevin Spacey inició su carrera como actor de teatro antes de trasladarse al cine en los años noventa y en poco tiempo protagonizó varias de las películas más recordadas de esa década. Con el paso del tiempo, el actor acumuló premios y reconocimiento dentro de la industria. Su imagen pública quedó hermana con un estilo interpretativo frío y calculador.

Kevin Spacey en Belleza Americana (Foto: IMDb)

Ese perfil encajó muy bien con el papel de Frank Underwood en House of Cards, serie estrenada en 2013 que se elevó como uno de los títulos más comentados del catálogo de Netflix. Sin embargo, en 2017 comenzaron a surgir acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el actor. Varias personas afirmaron haber vivido situaciones incómodas durante encuentros profesionales o sociales.

No te pierdas: Actores de ‘One Piece’ explican por qué la adaptación de Netflix sí funcionó

Las denuncias provocaron una reacción en cadena dentro de Hollywood. La producción de House of Cards anunció que la sexta temporada continuaría sin Spacey y Netflix se distanció públicamente del intérprete.

Spacey vuelve a testificar

En una audiencia realizada en Santa Mónica, California, este martes, Spacey ofreció su versión de los hechos durante un proceso legal relacionado con la producción de la última temporada de House of Cards. El actor de 66 años afirmó que estaba preparado para regresar al set y cumplir con su contrato, pero sostuvo que fue apartado de la serie por razones que, en su opinión, no eran legítimas.

Spacey también explicó que la decisión de eliminar a su personaje permitió a los productores reclamar un importante pago de seguro vinculado a la cancelación del rodaje original. De igual forma mencionó una conversación que su representante tuvo con Ted Sarandos, ejecutivo de Netflix, cuando las primeras acusaciones comenzaron a circular en los medios.

“Dijo que yo era familia y que éramos socios, y que nada de esto afectaría a House of Cards, y que entrarían en pausa y que no pasaría nada hasta Acción de Gracias. Que me querían y me apoyaban, y que respaldaban que yo me alejara para ocuparme de mí mismo”.

El actor afirmó que aquella conversación le dio la impresión de que el proyecto continuaría sin cambios importantes. No obstante, la situación evolucionó de manera distinta en las semanas siguientes. Según Spacey, durante el periodo de Acción de Gracias supo que Netflix había decidido distanciarse de él.

Kevin Spacey en Seven: Los Siete Pecados Capitales (Foto: IMDb)

En el mismo testimonio, Spacey también discutió el diagnóstico de conducta sexual compulsiva que surgió después de su estancia en un centro de rehabilitación en Arizona.

Entérate: ‘Máquina de Guerra’: ¿De qué trata la película de ciencia ficción número 1 de Netflix?

“Solo más tarde supe que, de hecho, me habían diagnosticado como sexualmente compulsivo”, explicó ante el tribunal. “No puedo refutarlo profesionalmente, pero sí puedo refutarlo personalmente”.

Las mejores películas de Kevin antes de ser vetado de Hollywood

Antes de que su carrera se viera envuelta en controversia, Kevin Spacey acumuló una filmografía que incluye varias producciones ampliamente reconocidas por la crítica. Uno de sus papeles más celebrados fue el de Verbal Kint en Sospechosos Comunes, película que le valió el Oscar como mejor actor de reparto en 1996.

Años más tarde obtuvo un segundo Oscar gracias a Belleza Americana, donde interpretó a Lester Burnham, un hombre atrapado en una crisis existencial que decide transformar su vida. De igual forma brilló en Spacey en títulos como Seven, los Siete Pecados Capitales, Los Ángeles al Desnudo y El Mediador.