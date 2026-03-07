‘Máquina de Guerra’: ¿De qué trata la película de ciencia ficción número 1 de Netflix?

El filme sigue a un grupo de fuerzas especiales que se enfrentan a una gigantesca máquina de origen desconocido

La ciencia ficción y la acción militar vuelven a mezclarse en ‘Máquina de Guerra’, una película que acaba de llegar al catálogo de Netflix y que ya ocupa el primer lugar entre las películas más vistas de la plataforma este fin de semana. El filme combina entrenamiento militar extremo, combate táctico y una amenaza fuera de este mundo, todo encabezado por Alan Ritchson, conocido por protagonizar la serie ‘Reacher’.

Dirigida por Patrick Hughes, responsable de películas como ‘The Hitman’s Bodyguard’ y ‘The Expendables 3’, la cinta propone una historia directa de supervivencia en medio de un escenario inesperado. Aunque su premisa mezcla elementos de ciencia ficción con acción militar clásica, la narrativa se centra en un grupo de reclutas sometidos a una misión que termina convirtiéndose en algo mucho más peligroso de lo que imaginaban.

Alan Ritchson en ‘Máquina de Guerra’ (imagen: Netflix)

¿De qué trata ‘Máquina de Guerra’?

La historia sigue a un veterano del ejército interpretado por Alan Ritchson, identificado únicamente por su número militar: 81. El personaje aparece inicialmente desplegado en Kandahar, Afganistán, donde sirve junto a su hermano menor. Tras un ataque inesperado que deja a su hermano gravemente herido, su vida cambia por completo.

Dos años después, 81 se une a un brutal programa de entrenamiento conocido como Ranger Assessment Selection Program (RASP), diseñado para seleccionar a soldados capaces de integrarse a una unidad de operaciones especiales. Durante el proceso, los reclutas reciben números en lugar de nombres y deben superar pruebas físicas y psicológicas extremas.

El protagonista, que arrastra una lesión en la rodilla causada por la explosión en Afganistán, se obsesiona con superar la última prueba del programa: una misión simulada que funciona como examen final para los aspirantes. Sin embargo, lo que comienza como un ejercicio militar pronto se convierte en una situación real de supervivencia.

La misión consiste en infiltrarse en territorio enemigo y localizar un avión clasificado antes de que su tecnología caiga en manos equivocadas. Pero durante la operación, los reclutas descubren que el verdadero enemigo no es un simple equipo rival ni soldados adversarios. En medio del ejercicio aparece una amenaza completamente inesperada: una gigantesca máquina de origen desconocido que comienza a cazarlos.

La premisa mezcla así dos elementos clásicos del cine de acción moderno: el entrenamiento militar extremo y el enfrentamiento contra una fuerza alienígena o tecnológica que supera ampliamente las capacidades humanas.

Un elenco encabezado por Alan Ritchson

El papel principal recae en Alan Ritchson, actor que en los últimos años ha ganado notoriedad gracias a la serie ‘Reacher’ de Prime Video. En ‘Máquina de Guerra’, Ritchson es acompañado por figuras reconocidas del cine y la televisión como Dennis Quaid, Stephan James, Jai Courtney, Esai Morales, Keiynan Lonsdale y Daniel Webber.

Muchos de ellos interpretan a instructores o reclutas dentro del programa de entrenamiento, lo que permite que la película construya un equipo de personajes que deben colaborar para sobrevivir a una situación que ninguno esperaba enfrentar. La cinta tiene una duración cercana a las dos horas y está clasificada R (para adultos) por la presencia de violencia intensa y escenas gráficas.

La pesadilla que inspiró la historia

Uno de los aspectos más curiosos de ‘Máquina de Guerra’ es el origen de su idea central. El director Patrick Hughes explicó en una entrevista con ScreenRant que el concepto surgió a partir de una experiencia real durante el rodaje de su primera película, ‘Red Hill’ (2010).

Mientras filmaba una escena nocturna en una pequeña ciudad australiana, el equipo fue obligado a abandonar el set repentinamente. En ese momento, Hughes observó algo que le resultó impactante: un grupo de aproximadamente 200 soldados corriendo en silencio por la carretera en medio de la noche, seguidos por vehículos militares.

Alan Ritchson en ‘Máquina de Guerra’ (imagen: Netflix)

Más tarde descubrió que aquellos soldados participaban en el proceso de selección del SAS australiano, una de las unidades de operaciones especiales más exigentes del mundo. Esa experiencia lo llevó a investigar otros programas similares, incluyendo el entrenamiento de los Navy SEALs y el propio Ranger Assessment Selection Program.

Sin embargo, el elemento de ciencia ficción apareció tiempo después, cuando Hughes tuvo una pesadilla que terminaría definiendo la historia.

“Estaba siendo acechado en un bosque por la noche con lluvia y relámpagos por esta máquina gigante con láseres.”

Según el director, despertó aterrorizado y comprendió que había encontrado el núcleo narrativo para su película: soldados altamente entrenados enfrentándose a una máquina gigante en un entorno hostil.

Críticas y recepción del público

Las primeras críticas de ‘Máquina de Guerra’ han sido mixtas, aunque en general destacan su capacidad para ofrecer entretenimiento directo dentro del género de acción y ciencia ficción. En el momento de su estreno, la película registra 70% de aprobación en Tomatazos, una cifra relativamente sólida para una producción de acción enfocada en el espectáculo.

Póster de ‘Máquina de Guerra’ (imagen: Netflix)

Algunos críticos han destacado el tono explosivo del filme. Travis Hopson describió la experiencia de esta manera:

“Grandes músculos, grandes explosiones, un escuadrón de soldados luchando contra una amenaza mecanizada gigante; todo está aquí y es gloriosamente divertid.”

Por su parte, Jim Schembri señaló que, aunque la película no necesariamente reinventa el género, logra cumplir con su objetivo de entretenimiento:

“Después de décadas de películas de Transformers e invasiones extraterrestres, ‘War Machine’ quizá no pueda afirmar ser tan original, pero en lo que se refiere a acción con tintes de ciencia ficción que llena los asientos, está muy bien hecha.”

Más allá de la recepción crítica, el público ha respondido con entusiasmo. La película ha logrado posicionarse rápidamente entre los títulos más vistos de Netflix y actualmente ocupa el primer lugar en el ranking de popularidad de la plataforma según los datos de FlixPatrol. Ese desempeño sugiere que, independientemente de las críticas, ‘Máquina de Guerra’ ha encontrado un público amplio interesado en su combinación de acción militar, ciencia ficción y espectáculo visual.

