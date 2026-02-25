‘Project Hail Mary’ apunta a ser la gran película de ciencia ficción de 2026, según primeras reacciones

La adaptación del libro de Andy Weir ha sido elogiada por su equilibrio entre espectáculo espacial, emoción y humor

A casi un mes de su estreno en cines, ‘Project Hail Mary’ ya comenzó a perfilarse como uno de los títulos más fuertes de 2026 dentro del cine de ciencia ficción. Las primeras reacciones de críticos que asistieron a una proyección exclusiva de 30 minutos en IMAX coinciden en que la adaptación de la novela de Andy Weir podría convertirse en un fenómeno tanto en taquilla como en la temporada de premios. La película, protagonizada por Ryan Gosling, llegará a salas el 20 de marzo de 2026.

También te puede interesar: ‘Project Hail Mary’: De qué trata la nueva película de ciencia ficción con Ryan Gosling dirigida por Phil Lord y Chris Miller

¿La mejor película de ciencia ficción del año?

Las impresiones iniciales han sido especialmente entusiastas. Bill Bria, de /Film, describió la cinta como potencialmente la mejor película de ciencia ficción de 2026 tras ver el adelanto en la sede IMAX de Los Ángeles. Destacó el estilo de los directores Phil Lord y Christopher Miller, señalando que logran capturar una energía emocional abierta y sincera, alejada del tono cínico que suele dominar el género.

‘Project Hail Mary’ (Imagen: Amazon MGM Studios)

En redes sociales, el periodista Ethan Anderton escribió:

“#ProjectHailMary es verdaderamente mágica, magnífica y, sin duda, una de las mejores películas de ciencia ficción del siglo XXI. Llena de esperanza, sentimiento y humor, es una hermosa historia que descansa plenamente sobre los hombros de Ryan Gosling, quien cumple a la perfección. ¡Véala en cines con público!”

También lee: Steven Spielberg regresa a la pantalla grande con ‘El día de la revelación’: ¿Qué sabemos de su nueva película de ciencia ficción?

El comentario resume una tendencia clara en las primeras reacciones: el peso emocional de la historia recae en el personaje de Ryland Grace y en la interpretación de Gosling.

Elogios a la dirección y al apartado técnico

Otros críticos también se sumaron al entusiasmo. Eric Marchen destacó la fotografía de Greig Fraser y calificó como “estelar” la actuación del protagonista. Drew Taylor, de The Wrap, definió la película como una “obra maestra” y afirmó que es “profundamente conmovedora”.

Adriano Caporusso resaltó que Lord y Miller combinan una dimensión épica espacial con una dinámica cercana a la amistad vista en ‘Short Circuit’, logrando un equilibrio entre humor y emoción. Para varios comentaristas, el filme mantiene la escala de una odisea espacial, pero con un enfoque íntimo centrado en la conexión entre personajes.

Scott Menzel escribió en su reacción:

“‘Project Hail Mary’ es un logro cinematográfico épico. Phil Lord y Chris Miller, de alguna manera, logran elevar el listón una vez más, presentando lo que no solo es su película más ambiciosa hasta la fecha, sino posiblemente la más lograda. El alcance y la escala son inmensos, pero la narrativa mantiene una gran intimidad. Me sumergí por completo y sentí cada gramo de emoción, aislamiento y ansiedad junto con los personajes.”

Comparaciones inevitables y algunas reservas

Las primeras opiniones también han provocado comparaciones con ‘The Martian’, adaptación previa de otra novela de Weir dirigida por Ridley Scott en 2015. Aquella cinta se convirtió en un éxito comercial y de crítica, por lo que algunos analistas consideran que la historia podría repetirse.

Ryan Gosling en ‘Project Hail Mary’ (imagen: IMDb)

No todas las reacciones han sido completamente positivas. Barry Hertz, de Globe and Mail, señaló la omisión de un “punto crucial de la trama” de la novela, aunque reconoció el carisma de Gosling como uno de los grandes atractivos del proyecto.

Por ahora, el consenso preliminar es claro: ‘Project Hail Mary’ no parece limitarse a repetir fórmulas del género. Según las primeras impresiones, apuesta por una combinación de espectáculo espacial, humor y una carga emocional marcada. La respuesta definitiva llegará cuando la película se estrene en cines el 20 de marzo de 2026, pero las expectativas ya están sobre la mesa.

Con información de Slash Film.

No te vayas sin leer: ‘Star Wars: Starfighter’ y por qué Ryan Gosling no debería ser Cade Skywalker

