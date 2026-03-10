CEO de Paramount visita Warner Bros. y reconoce un inicio ‘turbulento’ tras el acuerdo

La adquisición de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount continúa avanzando, pero el proceso de integración ya muestra señales de tensión dentro de la industria. El CEO de Paramount, David Ellison, visitó el lote de Warner Bros. en Burbank para reunirse con ejecutivos del estudio y ofrecer su primera intervención directa ante parte del liderazgo que pasará a formar parte de la nueva compañía. Durante el encuentro, el ejecutivo reconoció que el inicio del proceso ha sido “turbulento”.

También te puede interesar: Compra de Warner por Paramount genera preocupación por la inversión de fondos árabes y su posible influencia

¿Qué ocurrió en la primera reunión de Ellison con ejecutivos de Warner?

La reunión tuvo lugar en el Steven J. Ross Theatre del estudio y reunió a alrededor de 150 ejecutivos de alto nivel de Warner Bros. Discovery. Entre los asistentes se encontraban responsables clave de distintas divisiones de la compañía, incluidos líderes de cine, televisión, streaming y HBO.

David Ellison, CEO de Paramount (Michael Kovac / Getty Images / Paramount

De acuerdo con personas presentes en la reunión, Ellison habló durante menos de media hora y centró gran parte de su intervención en la importancia de la narrativa y en la idea de que las compañías combinadas trabajen como una sola organización una vez que el acuerdo se complete.

También lee: Zack Snyder revela que en Warner Bros. no estaba convencidos del casting de Jesse Eisenberg como Lex Luthor

También estuvo presente Andy Gordon, director de operaciones de Paramount, mientras que el CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, participó en el evento y formó parte de una sesión de preguntas y respuestas en la que las preguntas fueron enviadas con anticipación. Posteriormente, Ellison mantuvo un almuerzo en el lote del estudio con el jefe de HBO, Casey Bloys.

Expectativas internas y dudas entre los ejecutivos

Según fuentes citadas por medios estadounidenses, varios ejecutivos esperaban que la reunión ofreciera información concreta sobre el futuro de la empresa, incluyendo detalles sobre la estructura de la compañía combinada, posibles despidos o calendarios para la integración.

Sin embargo, algunos asistentes señalaron que la reunión dejó más preguntas que respuestas. Un ejecutivo presente comentó que muchos en la sala esperaban más claridad sobre el rumbo de la organización. “Nosotros esperábamos más,” indicó una de las personas que asistió al encuentro.

Otra fuente señaló que la incertidumbre sigue siendo elevada dentro de la compañía mientras se espera que el acuerdo se cierre formalmente. “Todavía hay una enorme cantidad de incertidumbre aquí,” explicó este ejecutivo.

Aunque Ellison restó importancia a los reportes que hablan de recortes masivos de personal, algunos asistentes expresaron escepticismo sobre esas declaraciones. Una de las personas presentes afirmó que dentro de la empresa persisten dudas sobre el impacto real que tendrá la fusión.

Planes para cine, streaming y el futuro de la compañía

Durante su intervención, Ellison reiteró algunas de las ideas que ya había expuesto públicamente sobre el futuro del conglomerado mediático que surgirá de la fusión. Entre ellas, el compromiso de que los estudios combinados produzcan al menos 30 películas al año destinadas a estreno en salas de cine.

David Zaslav (Fotografía: Taylor Hill/FilmMagic)

También mencionó el objetivo de operar con una única plataforma de streaming que combine los servicios actuales, así como la intención de mantener ambos estudios físicos después de la integración.

El ejecutivo se mostró confiado y apasionado por el cine, según algunas fuentes presentes en la reunión. Sin embargo, el reconocimiento de un inicio “turbulento” refleja que la transición entre ambas compañías podría ser compleja.

Paramount espera cerrar oficialmente la adquisición de Warner Bros. Discovery en el tercer trimestre de 2026, una vez completadas las revisiones regulatorias y los procesos de aprobación correspondientes. Mientras tanto, el encuentro de Ellison con ejecutivos de Warner parece haber dejado claro que la nueva etapa para el estudio comienza con entusiasmo, pero también con un alto nivel de incertidumbre interna.

Con información de The Hollywood Reporter.

No te vayas sin leer: Todos los detalles de la compra de Warner Bros. por Paramount: Dinero, deuda y planes a futuro