Zack Snyder revela que en Warner Bros. no estaba convencidos del casting de Jesse Eisenberg como Lex Luthor

El director explicó que buscaba una versión más impredecible y contemporánea del villano

A una década del estreno de ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’, siguen saliendo a la luz detalles sobre las decisiones creativas que marcaron la producción. En una reciente entrevista, Zack Snyder habló sobre el proceso detrás del casting de Lex Luthor y reveló que la elección de Jesse Eisenberg generó dudas dentro de Warner Bros. desde el principio.

También te puede interesar: Zack Snyder revela su opinión sobre ‘Superman’, de James Gunn: ‘No puedo esperar para la siguiente’

El personaje, tradicionalmente retratado como un magnate corporativo frío y calculador, adoptó en la película una versión más excéntrica y nerviosa que dividió a los fans. Ahora, el director explica por qué tomó esa decisión y cómo reaccionó el estudio ante la propuesta.

¿Por qué Zack Snyder eligió a Jesse Eisenberg como Lex Luthor?

Durante una conversación con Josh Horowitz, Snyder explicó que su intención nunca fue replicar la interpretación clásica del villano, sino ofrecer una versión distinta y acorde con el contexto contemporáneo.

Jesse Eisenberg en ‘Batman v Superman’ (imagen: Warner Bros.)

“Buscábamos a alguien que aportara una energía diferente. Sabes, Lex siempre ha sido un tipo mayor, más corporativo y calvo, tradicionalmente. Y queríamos hacer algo que se sintiera más contemporáneo, más tecnológico, más impredecible.”

También lee: A 10 años de ‘Batman v Superman’, Zack Snyder defiende su película y responde a las críticas contra sus fans

Según el director, Eisenberg encajó con esa visión desde el momento de su audición. “Jesse tenía una energía frenética que encajaba perfectamente con la versión que estábamos haciendo. Vino, leyó, y fue electrizante. Simplemente lo captó. Comprendió la rareza, el peligro, el intelecto.”

Snyder añadió que la intención no era convertir al personaje en alguien simpático para el público, sino construir una amenaza distinta a la que los espectadores estaban acostumbrados. “No se trataba necesariamente de hacerlo agradable, se trataba de hacerlo aterrador de una manera diferente.”

La reacción del estudio y el escepticismo inicial

En el momento en que se anunció el casting, muchos fans imaginaban a actores como Bryan Cranston o Daniel Day-Lewis en el papel, por lo que la elección de Eisenberg provocó sorpresa e incluso rechazo en internet. Snyder ahora confirma que esas dudas no se limitaron al público.

“Sí, definitivamente hubo cierta resistencia. Pero creo que una vez que vieron la prueba de pantalla, quedó bastante claro.”

El director explicó que Eisenberg conseguía transmitir una combinación de brillantez intelectual y desequilibrio que encajaba con la interpretación del villano que buscaba para la película. Para Snyder, esa dualidad era clave para su versión de Lex Luthor: un personaje extremadamente inteligente, pero también impredecible y desestabilizado.

También mencionó que varias escenas de la cinta reflejan esa energía caótica que pretendía darle al antagonista, como el encuentro entre Lex y Superman frente al cuadro en su oficina o la secuencia ambientada en África.

Los planes más grandes que tenía el SnyderVerse para Lex

Aunque ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’ y ‘Justice League’ introdujeron al personaje dentro de ese universo cinematográfico, Snyder tenía en mente un desarrollo mucho más amplio para Lex Luthor en las secuelas que finalmente no se realizaron.

Zack Snyder en el set de ‘Liga de la Justicia’ (Fotografía: Clay Enos)

En la versión del director de ‘Justice League’, el villano ya comenzaba a mover piezas clave al contactar a Deathstroke con el objetivo de atacar a Batman. Sin embargo, dentro del plan narrativo que Snyder había concebido para las siguientes películas, el papel de Luthor habría sido aún más determinante.

Según esa idea, el personaje planeaba utilizar las Mother Boxes para atraer a Darkseid a la Tierra y manipular los acontecimientos para que el villano asesinara a Lois Lane. Ese hecho habría desencadenado la caída de Superman, quien terminaría bajo la influencia de la Anti-Life Equation.

El plan de Luthor, no obstante, también habría tenido consecuencias trágicas para él. En esa línea argumental, el Superman corrompido finalmente lo localizaría y acabaría con su vida utilizando su visión de calor.

Con información de Comic Book Movie.

No te vayas sin leer: Zack Snyder no se rinde: Dice que continuaría su universo de DC en cómics o en un musical de Broadway