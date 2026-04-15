CinemaCon 2026: ‘Dune 3’, ‘Supergirl’ y todos los adelantos revelados por Warner Bros.

La segunda gran noche de CinemaCon 2026 dejó a Warner Bros. con la tarea de estar a la altura de lo que Sony presentó ayer en Las Vegas. El estudio llegó al Caesars Palace con una cartera muy pesada, exquisita, cargada de secuelas, terror, fantasía familiar y dos proyectos de DC que tienen toda nuestra curiosidad.

CinemaCon sigue siendo, ante todo, una vitrina para vender cine a exhibidores y dueños de salas. Hoy tocó Warner; mañana será el turno de Universal y Amazon MGM, y el jueves cerrarán Paramount y Disney, de modo que la semana todavía guarda varias cartas fuertes.

La magia del día 2 en CinemaCon 2026

El panel de Warner repartió atención entre Mortal Kombat 2, Supergirl, Evil Dead Burn, Clayface, Digger, The End of Oak Street, Practical Magic 2, The Cat in the Hat y el nuevo vistazo a Dune 3. También confirmó nuevos proyectos para 2027, entre ellos la siguiente película de Sean Baker para el sello Clockwork, tras su triunfo con Anora. También brillaron Panic Carefully, Shiver y The Hunt for Gollum, la cual confirmó a Jamie Dornan como su nuevo Aragorn.

A continuación te presentamos las descripciones de cada vistazo, puesto que CinemaCon no es un evento público y el materia audiovisual solo se exhibió ahí.

Jason Momoa, Denis Villeneuve, Timothée Chalamet y Zendaya en CinemaCon 2026 (Foto: Variety)

Mortal Kombat 2

Uno de los primeros golpes del panel fue Mortal Kombat 2, programada para el 8 de mayo. El metraje mostrado a puertas cerradas pone a Karl Urban como Johnny Cage, personaje que entra al combate con pose de estrella en decadencia y termina convertido en la llave cómica de la secuela. El fragmento exhibido abordó una pelea brutal con Baraka.

The End of Oak Street y Clayface

Warner también reservó sitio para rarezas más difíciles de clasificar. The End of Oak Street, dirigida por David Robert Mitchell y fechada para el 14 de agosto, mostró a Anne Hathaway y Ewan McGregor como parte de una familia atrapada en un barrio arrancado de su realidad por un evento cósmico.

Evil Dead Burn

Luego vino el turno del horror con Evil Dead Burn, que llegará el 24 de julio bajo la dirección de Sébastien Vaniček. La descripción del avance presentada en la cobertura en vivo aborda una película más cruel y sucia, con posesiones al mayoreo y un pueblo prácticamente consumido por el Necronomicón. Sam Raimi, además, confirmó en CinemaCon otro spin-off de la saga, Evil Dead Wrath, para 2027.

Supergirl

El muy esperado bloque de DC encontró uno de sus mejores momentos con Supergirl, prevista para el 26 de junio. Milly Alcock y Jason Momoa subieron al escenario para acompañar un adelanto extendido donde Kara Zor-El viaja con Ruthye, enfrenta piratas espaciales y termina usando la energía del Sol como recurso de poder en plena batalla.

Jason Momoa y Milly Alcock en CinemaCon 2026 (Foto: Variety)

Clayface, por su parte, se presentó como una pieza de horror trágico más que como una cinta clásica de superhéroes. El primer teaser mostró a Matt Hagan vendado y enfrentado a una transformación monstruosa. El corte no soltó demasiada trama, pero sí puso a Gotham como un espacio enfermizo, con un villano tratado con pavor corporal.

Digger y Dune 3

Otra de las sorpresas de la noche fue Digger, la nueva colaboración entre Alejandro G. Iñárritu y Tom Cruise, fijada para el 2 de octubre. Se vio a Cruise como un protagonista grosero y calvo, con John Goodman y Riz Ahmed como parte del reparto. La película será una comedia desatada y ambiciosa, algo poco habitual en la filmografía reciente del director mexicano.

El cierre cayó en manos de Dune 3. Warner mostró los primeros siete minutos de la película, con soldados fremen en medio de una guerra. La cinta mantiene su estreno para el 18 de diciembre y Denis Villeneuve adelantó que esta explorará todavía más la historia de amor entre Paul y Chani, interpretados por Timothée Chalamet y Zendaya, actor que también estuvieron presentes en CinemaCon 2026.

Con información de Variety.

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