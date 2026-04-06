Paramount asegura 24 mil millones de dólares para comprar Warner Bros. Discovery con fondos de Arabia Saudita y Catar

La batalla por el control de uno de los estudios más influyentes de Hollywood no ha terminado. Nuevos reportes indican que Paramount Skydance logró reunir una gigantesca bolsa de financiamiento que la coloca en posición todavía mejor para concretar la compra de Warner Bros. Discovery. La creciente influencia de capital extranjero en la industria audiovisual estadounidense es un tema que ya empieza a incomodar a ciertos sectores regulatorios y legislativos.

Paramount asegura cifra multimillonaria

El conglomerado a cargo del magnate David Ellison consiguió compromisos cercanos a los 24 mil millones de dólares provenientes de fondos de Medio Oriente. Según reportes del Wall Street Journal, el Public Investment Fund de Arabia Saudita aportará alrededor de 10 mil millones, mientras que fondos estatales de Catar y Abu Dabi cubrirán el resto del monto.

Paramount señaló en documentos regulatorios que estos inversionistas no tendrán derechos de gobierno ni representación en el consejo, lo que busca evitar revisiones más estrictas por parte de organismos como el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance

Pero no todo es ensueño. Legisladores demócratas ya solicitaron una revisión más profunda del acuerdo, preocupados por el origen de los fondos. De igual forma, el Departamento de Justicia dijo que la aprobación no seguirá una vía rápida, en parte por el contexto político que rodea a los involucrados.

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La oferta que sostiene esta maniobra se fijó en 31 dólares por acción, dentro de una operación valorada en más de 110 mil millones de dólares. Warner Bros. Discovery ya aceptó la propuesta en febrero, lo que deja el cierre del acuerdo sujeto a la aprobación de accionistas y reguladores, con una fecha estimada hacia el tercer trimestre de 2026.

Así fue como Paramount derrotó a Netflix

La historia detrás de este acuerdo incluye esa disputa Netflix, que durante meses compitió por quedarse con los activos más valiosos de Warner Bros. Discovery. La plataforma de streaming había puesto sobre la mesa una oferta distinta, enfocada en separar los estudios y el negocio televisivo, con un valor cercano a los 82.7 mil millones de dólares.

Paramount optó por una estrategia mucho más agresiva. Elevó su propuesta económica y garantizó financiamiento sólido para convencer a los accionistas de Warner Bros. Discovery de que la operación podía concretarse sin tropiezos. El número de Paramount fue demasiado alto y Netflix decidió retirarse de la contienda.

Cabe mencionar que las acciones de Netflix subieron tras su salida, mientras que Paramount perdió parte de su impulso. Esta empresa busca integrar estudios, streaming y televisión, en lugar de fragmentar el negocio, como quería hacerlo Netflix. El objetivo de Ellison es mantener la escala y el control de contenido, aunque la competencia por audiencias siga fragmentándose.

El triunfo absoluto de David Zaslav

David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery

David Zaslav, el director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, podría recibir una compensación cercana a los 886.8 millones de dólares si la operación se concreta. La cifra incluye pagos en efectivo y compensaciones fiscales. Solo en acciones, Zaslav recibiría más de 500 millones, condicionados al cierre exitoso del acuerdo. A esto se suman decenas de millones adicionales en distintos conceptos.

El director financiero Gunnar Wiedenfels podría alcanzar hasta 120 millones de dólares, mientras que otros ejecutivos recibirían paquetes que superan los 80 millones en algunos casos. El acuerdo es el final de una etapa para Warner Bros. Discovery y abre una nueva fase bajo el control de Paramount. En ese viaje, Zaslav queda como uno de los grandes arquitectos del proceso, con una recompensa económica proporcional al tamaño de la operación.

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