‘The Madison’ lidera un nuevo récord para Taylor Sheridan en Paramount+

La serie, protagonizada por Michelle Pfeiffer y Kurt Russell, se posicionó entre los contenidos más vistos del streaming

El éxito del universo televisivo creado por Taylor Sheridan continúa consolidándose en el streaming. La serie ‘The Madison’, uno de los proyectos más recientes asociados al creador de ‘Yellowstone’, ha registrado un sólido desempeño en Paramount+, en parte por el perenne interés del público por las historias ambientadas en el oeste (en este caso, contemporáneo). El lanzamiento confirma el éxito de la estrategia del estudio por expandir una franquicia que ha demostrado ser especialmente rentable en televisión y plataformas digitales.

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Según datos compartidos por Paramount+, el primer episodio de ‘The Madison’ alcanzó 8 millones de vistas en sus primeros 10 días de disponibilidad en la plataforma. La cifra representa el estreno más exitoso de una serie creada por Taylor Sheridan hasta la fecha, superando el desempeño inicial de otras producciones desarrolladas por el guionista y productor, entre ellas ‘Mayor of Kingstown’ y ‘Tulsa King’.

Michelle Pfeiffer y Beau Garett en ‘The Madison’ (imagen: Paramount+)

¿Por qué el estreno de ‘The Madison’ representa un récord?

El desempeño de la serie no solo destaca por el volumen de visualizaciones, sino también por su posicionamiento dentro del panorama actual del streaming. De acuerdo con datos de la consultora Luminate, ‘The Madison’ se ubicó en el quinto lugar entre las series originales de streaming más vistas durante la semana del 13 al 19 de marzo si se consideran los minutos totales reproducidos. Sin embargo, al analizar el número de vistas en relación con la duración de los episodios, la producción se posicionó en el primer lugar del mismo periodo.

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Paramount también indicó que la serie consiguió el lanzamiento más popular de Sheridan entre mujeres mayores de 35 años, un segmento de audiencia que ha sido clave para el crecimiento de sus producciones televisivas en los últimos años. Este desempeño fortalece la posición del creador como uno de los productores más influyentes del streaming actual, especialmente en el desarrollo de historias con elementos de drama familiar y western moderno.

¿De qué trata ‘The Madison’?

La historia sigue a la familia Clyburn, originaria de Nueva York, que se traslada al valle del río Madison, en Montana, después de experimentar una tragedia que transforma profundamente su vida. La serie explora el proceso de duelo y reconstrucción emocional de sus protagonistas, combinando conflictos personales con el contraste entre la vida urbana y el entorno rural estadounidense.

El elenco está encabezado por Michelle Pfeiffer en el papel de Stacy Clyburn y Kurt Russell como Preston Clyburn. También participan Beau Garrett, Elle Chapman, Patrick J. Adams, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Kevin Zegers, Rebecca Spence, Danielle Vasinova, Matthew Fox y Will Arnett. La producción está a cargo de Paramount Television Studios, 101 Studios y Bosque Ranch Productions, con Sheridan como productor ejecutivo junto a David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Pfeiffer, Russell y Keith Cox.

¿Qué anticipa la segunda temporada?

El buen desempeño inicial de ‘The Madison’ llevó a Paramount+ a renovar la serie para una segunda temporada incluso antes del estreno completo de la primera. Sobre el rumbo de la historia, Michelle Pfeiffer adelantó en entrevista con Variety:

Kurt Russell como Preston Clyburn en ‘The Madison’ (imagen: Paramount+)

“Es después de que pasa la etapa inicial de dolor intenso, y ha pasado algún tiempo. Es la reconstrucción desordenada y profunda de todo lo que conocías después de que todo lo que conocías se ha derrumbado y cómo se ve eso.”

La declaración sugiere que los próximos episodios continuarán explorando las consecuencias emocionales de la tragedia que afecta a la familia protagonista, con un enfoque en la reconstrucción personal y los cambios que surgen tras una pérdida significativa.

Con este resultado, ‘The Madison’ confirma el alcance que ha logrado el modelo narrativo impulsado por Taylor Sheridan, cuya franquicia iniciada con ‘Yellowstone’ continúa generando nuevos proyectos y manteniendo una audiencia constante en plataformas de streaming.

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