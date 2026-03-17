Netflix vs Paramount: Ted Sarandos acusa a Paramount de exagerar los problemas regulatorios para quedarse con Warner Bros. Discovery

La gran pelea corporativa por Warner Bros. Discovery parece haber entrado en su fase final, pero el ruido alrededor del acuerdo sigue lejos de apagarse. Tras meses de ofertas, maniobras, especulaciones y clarísimos malabares sobre el destino de uno de los grandes nombres de Hollywood, la operación terminó inclinándose hacia Paramount, lo cual dejó a Netflix fuera de la competencia.

Esta compra de Warner por parte de Paramount cambiará el equilibrio entre estudios, plataformas, consumidores y canales tradicionales; al mismo no ofrece preguntas sobre concentración de activos y sí, también sobre el modo en que se contó públicamente la derrota de Netflix.

Paramount se queda con Warner

Cual final de mundial deportivo, la disputa por Warner Bros. Discovery tuvo a Netflix y Paramount como los dos jugadores de una batalla con implicaciones enormes para la industria. La propuesta de Paramount terminó imponiéndose y dejó a la compañía en posición de absorber una estructura que incluye estudios de cine y otras fuentes de peso.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance

La operación representó una oportunidad muy valiosa para Netflix en su intento por crecer en la industria, aunque no indispensable. Ted Sarandos, el co-CEO, insistió a finales de febrero en que la empresa nunca vio la compra como una necesidad absoluta para seguir expandiéndose, sino como una posibilidad atractiva si el precio y las condiciones se mantenían dentro de un margen razonable.

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La derrota, al menos en el discurso oficial de Netflix¿Cuánto cuesta la empresa de Ben Affleck que Netflix quiere comprar?, no fue un golpe existencial y arrollador. Pero lo que sí deja ver es una molestia clara con la forma en que se instaló la idea de que la propuesta de la plataforma estaba condenada por obstáculos regulatorios insalvables.

Ted Sarandos emite nuevos comentarios

En entrevista con Politico, Sarandos cuestionó esa lectura y apuntó contra lo que llamó una historia construida por Paramount. Para el ejecutivo, el asunto no estuvo atascado por un verdadero problema legal, sino por una percepción pública muy ruidosa que terminó contaminando la discusión.

“Yo no puedo nombrar una transacción similar a esta que haya sido bloqueada en la historia”, dijo Sarandos. Luego añadió que, aunque existía un asunto de concentración en el mercado donde opera la compañía, la retroalimentación que recibía del Departamento de Justicia y de otros reguladores no indicaba un bloqueo inevitable.

Sarandos afirmó que Paramount hizo “un trabajo muy bueno creando una narrativa muy ruidosa de un desafío regulatorio que no existía”. El ejecutivo sostuvo que ese relato complicó la percepción externa del acuerdo, pero no los resultados concretos del proceso. Según su versión, Netflix veía la compra como una transacción vertical y, por ello, estaba confiada en que no enfrentaba una barrera regulatoria real. También minimizó el peso de la política partidista en el fracaso de la operación.

Ted Sarandos, co-CEO de Netflix

¿Cuándo se completará la fusión?

Aunque Paramount ya se quedó con Warner en términos prácticos, el proceso aún no puede considerarse terminado del todo. Una operación de este tamaño requiere pasos regulatorios y validaciones corporativas que suelen tomar tiempo, sobre todo cuando involucran tantos activos.

Sarandos no quiso presentar el desenlace como una conspiración política o una maniobra desarrollada en despachos secretos. Más bien dijo que alrededor del acuerdo crecieron versiones y lecturas interesadas que alteraron la discusión pública. El propio ejecutivo dijo que el proceso había estado siendo llevado por el Departamento de Justicia y que para Netflix todo seguía un cauce regulado.

Sarandos opina sobre la IA

En la misma entrevista, Sarandos habló sobre la inteligencia artificial, otro asunto que ya atraviesa a toda la industria y tienen a no pocos temblando. Su postura fue menos apocalíptica. Sostiene que la IA debe funcionar como una herramienta de los creadores y no como un reemplazo automático del trabajo artístico.

Ahí entró la compra de la empresa de IA vinculada a Ben Affleck. Sarandos explicó que la tecnología puede ayudar a mejorar películas usando materiales de producción ya existentes y facilitar procesos técnicos que antes requerían más tiempo y más dinero:

“Mi enfoque es que la IA debería ser una herramienta para crear. Pero, al igual que las herramientas de producción han evolucionado con el tiempo, la IA es simplemente una evolución rápida e importante de esas herramientas. Es una de ellas. Y la idea es que los creadores puedan usarla para hacer cosas que antes no podían hacer. Potencialmente, podrían hacerlo más rápido y más barato.”

Con información de Bloomberg.

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