Hollywood, los premios y el cine para adultos

En 2026, los Oscar no premian cine; premian la ilusión de que Hollywood aún importa. Pero para que vuelva a importar de verdad, debe apostar por historias adultas sin concesiones, no por más procedimientos vacíos que alejan al público real.

La gala de los Oscar 2026, celebrada el 15 de marzo en el Dolby Theatre, dejó un sabor agridulce. En medio de una industria cinematográfica en caída libre, la ceremonia intentó proyectar normalidad y glamour, pero la realidad de Hollywood se filtró por todas partes.

‘One Battle After Another’ de Paul Thomas Anderson, se llevó el premio a Mejor Película, Mejor Director para Anderson (su primero en la categoría), Mejor Actor de Reparto para Sean Penn, Mejor Guion Adaptado, Mejor Edición y Mejor Casting, sumando seis estatuillas en total.

Fue un triunfo abrumador para una epopeya de tres horas que muchos críticos vieron como un regreso al cine autoral ambicioso (no es por mucho su mejor película), aunque otros la tildaron de pretenciosa y desconectada.

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En actuación principal, Michael B. Jordan ganó Mejor Actor por su doble rol en ‘Sinners’ de Ryan Coogler, una película que rompió récords con 16 nominaciones pero se quedó corta en victorias pese al hype.

Jessie Buckley se llevó Mejor Actriz por ‘Hamnet’, un drama histórico que confirmó su versatilidad. Otros ganadores destacados incluyeron a Amy Madigan en Mejor Actriz de Reparto por ‘Weapons’.

Sin embargo, la verdadera protagonista fue la crisis que asfixia a Hollywood. La producción en Los Ángeles cayó casi a la mitad desde 2022: de 36,792 días de rodaje a apenas 19,694 en 2025, según FilmLA.

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Ninguna de las nominadas a Mejor Película se rodó íntegramente en Hollywood; los estudios persiguen incentivos fiscales en otros estados o países, mientras despidos masivos, taquillas débiles y el dominio del streaming erosionan el modelo tradicional.

La gala costó millones, pero su audiencia y relevancia cultural se cuestionan en una era donde el público prefiere series en casa o contenido de TikTok.

Los Premios Oscar acaban de celebrarse en Los Ángeles, Estados Unidos. (Foto: Facebook / @TheAcademy)

Este triunfo de Anderson resalta un anhelo profundo: Hollywood necesita recuperar historias para adultos de verdad, alejadas del cine sin compromiso, ligero y predecible que domina hoy.

Hay que regresar al espíritu del cine de los años 70, cuando directores como Francis Ford Coppola (‘The Godfather’, 1972; ‘The Conversation’, 1974), Martin Scorsese (‘Taxi Driver’, 1976), Sidney Lumet (‘Dog Day Afternoon’, 1975; ‘Network’, 1976) o Alan J. Pakula (‘All the President’s Men’, 1976) creaban películas maduras, complejas, políticamente incisivas y sin miedo a explorar la oscuridad humana, la corrupción o la alienación social.

Aquel New Hollywood producía cine arriesgado, con personajes reales y conflictos sin resolución fácil, que conectaba con audiencias adultas dispuestas a confrontar verdades incómodas en la sala oscura.

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Por contraste, cuanto más se inclina Hollywood hacia fórmulas repetitivas —procedimientos policiales seriales, thrillers genéricos de crimen y acción previsible—, más se aleja de sus audiencias reales.

Estas producciones, a menudo diseñadas para el consumo rápido en streaming o como relleno televisivo, priorizan la fórmula sobre la profundidad: casos resueltos en 40 minutos o dos horas, héroes infalibles, giros prefabricados y poco espacio para la ambigüedad moral o la crítica social genuina.

El público adulto busca algo más que escapismo vacío; quiere narrativas que respeten su inteligencia, que cuestionen el statu quo y que ofrezcan compromiso emocional real, no solo adrenalina barata.

Mientras más se refugie en lo formulaico, Hollywood pierde relevancia cultural y conexión con espectadores que ya no ven en las salas un espejo de sus vidas complejas.

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Políticamente, la noche fue tibia comparada con ediciones pasadas, aunque no ausente de gestos. Conan O’Brien, como anfitrión, lanzó pullas a figuras políticas (incluyendo chistes sobre Trump), y varios asistentes lucieron pines o hicieron declaraciones: Javier Bardem revivió su activismo con menciones a “no a la guerra” y Palestina/Irán, generando murmullos en la sala.

Encuestas recientes muestran que incluso en California solo 29% ve a Hollywood como influencia positiva en la cultura. Los discursos ganadores fueron mayoritariamente comedidos, evitando temas divisivos; el miedo a alienar audiencias o inversores (cada vez más extranjeros o de Gulf states) pesa más que nunca.

Empero, no es a través de los actores y creadores que necesitamos los discursos políticos sino en las obras. Ahí está el reto. Para sentirse héroe cualquiera puede lanzar diatribas.

Los Premios Oscar reconocieron a ‘Una Batalla Tras Otra’ como la ‘Mejor Película’ del año. (Foto: Facebook / @TheAcademy)

Los Oscar sobreviven como el premio más relevante del mundo no por méritos artísticos puros, sino por inercia institucional y marketing. Son el último vestigio de un Hollywood que ya no existe: un evento que celebra películas cada vez menos vistas en salas, financiadas por corporaciones que recortan empleos y externalizan producción.

Mientras ‘One Battle After Another’ se coronaba como un eco de aquel cine ambicioso de los 70, la industria real perdía otra batalla: la de su supervivencia económica y cultural. La pompa del Dolby no tapa la decadencia; solo la disfraza por unas horas.

En 2026, los Oscar no premian cine; premian la ilusión de que Hollywood aún importa. Pero para que vuelva a importar de verdad, debe apostar por historias adultas sin concesiones, no por más procedimientos vacíos que alejan al público real.

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