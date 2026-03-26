Warner Bros. Discovery establece nueva fecha límite para que los accionistas voten por la fusión con Paramount Skydance

Los grandes estudios de Hollywood atraviesan un momento de reconfiguración que nos recuerda demasiado a las fusiones de otra época, aunque ahora bajo la presión de las plataformas y los alteraciones en los hábitos de consumo audiovisual. La muy posible unión entre Warner Bros. Discovery y Paramount Skydance hace tiempo que rebasó lo financiero, pues la operación plantea una concentración nunca antes vista de propiedades intelectuales.

De momento, Warner Bros. Discovery acaba de establecer una nueva fecha para que su mesa directiva vote a favor o en contra de la propuesta de compra presentada por David Ellison, CEO de Paramount Skydance, y su equipo. La hora de la verdad se acerca y aspira a ser un punto de inflexión en la historia del entretenimiento estadounidense.

Cómo Netflix perdió ante Paramount Skydance

El intento de adquirir los activos de Warner no fue exclusivo de Paramount Skydance. Durante meses, se especuló con el interés de otras compañías en participar en la reorganización del conglomerado, entre ellas Netflix, que buscaba expandirse frente a conglomerados tradicionales.

David Ellison, CEO de Paramount Skydance

La propuesta liderada por Ellison terminó imponiéndose por su respaldo financiero y por la estructura del acuerdo. El apoyo económico del archimillonario Larry Ellison, junto con un plan que busca integrar catálogos y plataformas, inclinó la balanza a favor de Paramount Skydance.

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La negociación se transformó en una de las más grandes del sector, con un valor estimado de 111 mil millones de dólares. La eventual participación de otros actores quedó desplazada, lo que dejó a Netflix fuera de una operación, con las manos vacías pero con algunas ganancias afortunadas.

La nueva fecha establecida por Warner

Warner Bros. Discovery ya fijó el próximo 23 de abril como la fecha límite para la votación de sus accionistas en una reunión especial que definirá el futuro de la compañía. Solo quienes estén registrados como accionistas hasta el 20 de marzo podrán participar en la decisión.

La junta directiva recomendó de forma unánime aprobar la fusión, bajo el argumento de que la operación permitirá maximizar el valor de sus activos. Samuel Di Piazza Jr., presidente del consejo, dijo que la transacción busca ofrecer mayor certidumbre a los inversionistas y abrir nuevas oportunidades dentro de la industria.

David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, también respaldó el acuerdo y afirmó: “Esperamos con interés la próxima reunión especial”. El proceso aún requiere autorizaciones regulatorias y la revisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery

Si se concreta, la operación permitiría a Paramount Skydance tomar control de HBO, Warner Bros., DC, CNN y Discovery+, y los integrará a sus propias marcas como Paramount Pictures, CBS y Nickelodeon.

La recompensa de David Zaslav

El cierre de la operación implicaría una transformación empresarial y a la vez también tendría consecuencias para los ejecutivos involucrados. David Zaslav podría recibir más de 550 millones de dólares entre acciones y pagos en efectivo una vez completada la fusión.

Ese monto incluye una compensación por salida que supera los 34 millones de dólares, dentro de un esquema que contempla incentivos vinculados al desempeño de la empresa. Otros directivos también figuran en acuerdos similares, con paquetes que en conjunto superan los 100 millones de dólares. Desolados no estarán.

Los retos del futuro

El verdadero desafío comenzará con la integración de dos estructuras complejas, cada una con su propia cultura corporativa y estrategia de contenidos. No olvidemos tampoco que Paramount Skydance asumirá una parte considerable de la enorme deuda de Warner Bros. Discovery, lo que le obligará a equilibrar inversiones y sostenibilidad financiera.

Finalmente, las autoridades deberán evaluar el impacto de la fusión en la competencia, especialmente en este mercado donde la concentración de contenido puede afectar la diversidad de oferta. En definitiva, el acontecimiento cambiará el rumbo de la industria en los próximos años y tendrá efectos casi inmediatos en las formas de producir cine, televisión, y en nuestras formas de consumo.

Con información de Variety.

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