‘Harry Potter’ lanza nueva imagen promocional: ¿Cuánto le costará a Warner Bros. la serie de HBO Max?

La nueva visita a Hogwarts ya tiene rostro, uniforme, fanáticos y una imagen oficial que nos permite catar un poco de lo que veremos en el futuro. HBO difundió este 24 de marzo el primer vistazo de Dominic McLaughlin caracterizado como Harry Potter, con túnica de quidditch y escoba en mano. El contenido nos abliga a recordar una vez más que la maquinaria de la serie sigue en marcha y que Warner Bros. prepara algo quizá nunca antes visto.

Con la imagen en mente viene una pregunta que no podemos evitar y que nos llena de curiosidad y algo de morbo: ¿Cuánto dinero piensa invertir la recién comprada Warner Bros. en una producción diseñada para durar años? El proyecto será una adaptación extensa de los siete libros, con una temporada por novela, de modo que la cuestión sobre el presupuesto acompaña casi cada novedad que emerge del rodaje.

¿Cuánto costará la nueva serie de Harry Potter?

El año pasado circuló una cifra digna de locura: 75 millones de libras por episodio. Ese número habría colocado a Harry Potter muy por encima de cualquier superproducción televisiva. Sin embargo, una fuente cercana a la serie desmintió esa versión ante Metro y aseguró que la suma difundida por otros medios no era correcta.

Harry Potter y la Cámara de los Secretos

La corrección parece menos delirante, aunque todavía gigantesca. Según ese mismo reporte, el costo por episodio estaría más cerca del tramo final de Game of Thrones, cuya última temporada rondó los 15 millones de dólares por capítulo. Aun con esa rebaja, la serie todavía se perfila como una de las inversiones más fuertes de HBO es esta década.

Checa esto: John Lithgow, nuevo actor de Dumbledore, casi abandona la serie de ‘Harry Potter’ por la controversia de J.K. Rowling

Warner y HBO planean una adaptación que abarque cerca de diez años, con una temporada dedicada a cada libro de J.K. Rowling. Ese formato implica un enorme diseño de producción, así como una gran rotación de elenco infantil que deberá crecer frente a cámara, junto con una base técnica que pueda traer a la vida criaturas y escenarios que los fans conocemos de memoria y corazón.

¿Quiénes son los nuevos actores?

El trío central se definió hace tiempo. Dominic McLaughlin será Harry Potter, Arabella Stanton interpretará a Hermione Granger y Alastair Stout dará vida a Ron Weasley. La selección llegó después de una búsqueda enorme, pues HBO y Variety reportaron que más de 32 mil niños audicionaron para los papeles principales.

Los tres parten prácticamente como desconocidos para la pantalla. McLaughlin había trabajado en Grow, Stanton venía del teatro musical con Matilda en el West End y Stout no tenía créditos previos cuando obtuvo el papel. Parece que Warner quiere repetir aquel viejo milagro de casting que convirtió a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint en estrellas mundiales de la noche a la mañana.

Nuevo vistazo a Dominic Monaghan como Harry Potter

A su alrededor se levanta un reparto de veteranos respetables. John Lithgow tomará el papel de Dumbledore, Janet McTeer será McGonagall, Paapa Essiedu encarnará a Snape y Nick Frost interpretará a Hagrid. También se han confirmado nombres como Katherine Parkinson, Bel Powley, Daniel Rigby, Johnny Flynn y Warwick Davis, este último como el único actor de las películas que volverá en la nueva versión, ahora otra vez como Filius Flitwick.

¿Cuánto costaron las películas y cuándo se estrena la nueva serie?

Las ocho películas de Harry Potter reunieron, en conjunto, más de 7.7 mil millones de dólares en taquilla mundial, con un presupuesto total de alrededor de 1.15 mil millones. Pocas franquicias han exprimido con tanta eficacia y ambición el lazo entre fantasía juvenil y taquilla global.

La nueva serie ya se encuentra en producción y hoy mismo HBO la llevó un paso más al centro del radar con esta primera imagen promocional. People reportó que el rodaje arrancó en julio y que el estreno está previsto para 2027, no para este año. Eso significa que a Warner todavía le queda un camino largo antes de volver a abrir las puertas de Hogwarts. ¿Podrá superar el legado de las películas?

Entérate: ‘Harry Potter’: Actor de Snape en la serie de HBO denuncia acoso racista y amenazas de muerte