John Lithgow, nuevo actor de Dumbledore, casi abandona la serie de ‘Harry Potter’ por la controversia de J.K. Rowling

La nueva adaptación televisiva de ‘Harry Potter’, que prepara HBO con estreno previsto para 2027, continúa generando conversación incluso antes de iniciar su emisión. Más allá del interés por el nuevo elenco y el enfoque narrativo, la producción también ha quedado envuelta en discusiones públicas que han alcanzado directamente a algunos de sus actores.

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Uno de los casos más recientes es el de John Lithgow, quien interpretará a Albus Dumbledore en la serie. El actor abordó las críticas que ha recibido desde que se anunció su participación, en un contexto marcado por la controversia en torno a J.K. Rowling y sus posturas sobre temas de identidad de género.

(imagen: Getty)

¿Por qué John Lithgow consideró dejar el proyecto?

En entrevista con The New York Times, Lithgow reconoció que la reacción negativa hacia su incorporación no pasó desapercibida. El actor explicó que algunas críticas, incluidas las provenientes de sectores de la comunidad LGBTQ+, resultaron particularmente difíciles de procesar, al punto de llevarlo a considerar la posibilidad de abandonar la serie.

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Sin embargo, finalmente decidió mantenerse en el proyecto. También señaló que es consciente de que este tema seguirá apareciendo en futuras entrevistas, anticipando que la polémica no desaparecerá con facilidad a lo largo de la promoción de la serie.

Su postura frente a J.K. Rowling

Lithgow aclaró que no tiene una relación personal con J. K. Rowling y que no comparte sus opiniones en torno a cuestiones de género. En ese sentido, buscó marcar una distancia clara entre su participación en la adaptación y las declaraciones públicas de la autora.

El actor también defendió el espíritu de la historia de ‘Harry Potter’, al señalar que la narrativa se posiciona del lado opuesto a la intolerancia. Desde su perspectiva, los valores del relato no se alinean con discursos excluyentes, sino que promueven lo contrario.

Además, hizo referencia a su propia trayectoria profesional, que incluye proyectos vinculados a personajes y temáticas queer, como una forma de evidenciar cuáles son sus posturas personales.

Un contexto de críticas más amplio en el elenco

Lithgow no es el único integrante del nuevo reparto que ha enfrentado reacciones negativas. El actor Johnny Flynn también recibió críticas tras ser anunciado como Lucius Malfoy, mientras que Nick Frost optó por desactivar los comentarios en redes sociales después de confirmarse su participación como Rubeus Hagrid.

J.K. Rowling (imagen: Getty)

Estos episodios reflejan el clima que rodea a la producción, donde las decisiones de casting se entrelazan con debates más amplios sobre la figura de Rowling y el impacto de sus declaraciones.

A medida que la serie avanza hacia su estreno en 2027, la conversación en torno a ‘Harry Potter’ no solo se centra en su regreso como adaptación televisiva, sino también en las tensiones que acompañan a su universo fuera de la ficción.

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