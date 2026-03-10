Daniel Radcliffe dice que debería ser obligatorio que todos los actores infantiles vayan a terapia

La fama temprana ha sido durante décadas uno de los temas más delicados dentro de la industria del entretenimiento. Diversas figuras que comenzaron su carrera siendo menores de edad han contado con el tiempo los desafíos que implica crecer bajo la atención constante del público. En ese contexto, Daniel Radcliffe volvió a abordar el tema en una entrevista reciente, donde habló abiertamente sobre la presión que enfrentan muchos actores infantiles y por qué cree que el sistema debería ofrecer más apoyo desde el inicio.

El protagonista de ‘Harry Potter’ participó en el programa “One Nightstand With Daniel Radcliffe”, publicado por Bustle, donde reflexionó sobre su experiencia al empezar en el cine cuando era niño y sobre las dificultades emocionales que pueden enfrentar quienes atraviesan ese proceso.

Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint en ‘Harry Potter y el Prisionero de Azkaban’ (imagen: Warner Bros.)

¿Por qué Daniel Radcliffe cree que la terapia debería ser obligatoria para actores infantiles?

Durante la conversación, Radcliffe sostuvo que el apoyo psicológico debería formar parte normal del entorno laboral para los menores que trabajan en la industria del entretenimiento.

El actor expresó que, desde su perspectiva, la terapia no debería limitarse a una recomendación opcional, sino convertirse en una práctica estándar (vía TMZ): “Todo niño actor debería recibir terapia.”

Radcliffe explicó que su postura está relacionada con experiencias que ha visto dentro del medio. Recordó el caso de un actor infantil que más tarde se quitó la vida y que, según él, sentía que no tenía derecho a expresar su sufrimiento porque el mundo asumía que su vida era perfecta gracias a la fama, el dinero y el éxito.

Según Radcliffe, esa percepción puede generar una presión silenciosa para quienes crecen en el centro de la atención pública.

La ilusión de que los actores infantiles “lo tienen todo”

Durante la entrevista también se habló sobre la idea extendida de que los jóvenes actores viven una especie de sueño permanente.

Radcliffe explicó que esa percepción puede ser engañosa. Desde fuera, muchos asumen que la fama temprana significa estabilidad o felicidad, pero detrás de cámaras la realidad puede ser muy distinta.

La entrevistadora Charlotte Owen comentó que la terapia también puede ser útil para personas que aparentemente se encuentran bien, como una herramienta para fortalecer la salud mental antes de que aparezcan problemas más graves. Radcliffe coincidió con esa idea y señaló que el mejor momento para comenzar terapia es antes de pensar que se necesita.

El actor también recordó que cuando filmó la saga ‘Harry Potter’ a principios de los años 2000, la salud mental no ocupaba el lugar que tiene hoy dentro de la conversación pública en el Reino Unido. Aun así, dijo que tuvo la fortuna de trabajar con personas que hicieron que su experiencia fuera positiva.

Estrellas infantiles que enfrentaron crisis tras la fama

Las declaraciones de Radcliffe se suman a una discusión que lleva años dentro de la industria, alimentada por historias de actores que alcanzaron la fama siendo niños y más tarde atravesaron crisis personales.

Daniel Radcliffe en ‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’ (imagen: Warner Bros.

Entre los casos más conocidos está Lindsay Lohan, quien alcanzó fama mundial con ‘Juego de Gemelas’ y ‘Mean Girls’, pero más tarde enfrentó arrestos relacionados con alcohol, procesos judiciales y estancias en rehabilitación durante los años 2000.

Otro ejemplo es Macaulay Culkin, protagonista de ‘Mi Pobre Angelito’, quien después de su éxito infantil se alejó del cine durante años y en 2004 fue arrestado por posesión de drogas.

La actriz Drew Barrymore, famosa desde niña por ‘E.T., el extraterrestre’, también ha contado que comenzó a consumir alcohol y drogas siendo muy joven, lo que la llevó a ingresar a rehabilitación en la adolescencia.

Más recientemente, Amanda Bynes, estrella juvenil de Nickelodeon y del cine de comedia de los años 2000, enfrentó problemas legales, hospitalizaciones psiquiátricas y una tutela legal que se extendió durante varios años.

Historias como estas han alimentado el debate sobre cómo proteger mejor a los menores que trabajan en la industria del entretenimiento, una discusión que Radcliffe considera urgente dentro de Hollywood.

