‘Una de las peores ideas que he escuchado’: Daniel Radcliffe rechazó un remake de ‘El Mago de Oz’ con Emma Watson y Rupert Grint

Durante años, el trío protagonista de ‘Harry Potter‘ recibió ofertas de todo tipo mientras la franquicia cinematográfica se encontraba en pleno auge. Algunas propuestas prosperaron, otras quedaron en anécdota. Esta semana, Daniel Radcliffe recordó una que, según sus propias palabras, fue “una de las peores ideas” que escuchó en aquella etapa, y que involucraba a Emma Watson y Rupert Grint en un peculiar remake de ‘El Mago de Oz‘.

También te puede interesar: Daniel Radcliffe pide no comparar a los nuevos actores de ‘Harry Potter’ con el elenco de las películas: ‘No quiero ser un espectro en la vida de esos niños’

El actor compartió la historia durante su participación en el programa digital Hot Ones, conducido por Sean Evans, donde fue cuestionado sobre el pitch más extraño que alguna vez aceptó. En lugar de hablar de un proyecto realizado, Radcliffe decidió contar uno que rechazó de inmediato.

Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint (imagen: Getty)

¿En qué consistía el remake que le propusieron?

Radcliffe explicó que alguien se acercó al elenco principal de ‘Harry Potter‘ con la intención de reunirlos en una nueva versión de ‘El Mago de Oz‘. Según su relato, la propuesta contemplaba a Emma Watson como Dorothy, mientras que él sería el León Cobarde… pero con una modificación inesperada.

También lee: ‘Harry Potter’: Warner Bros. promete que la serie será ‘el evento de streaming más grande de la década’

“Alguien vino a nosotros y creo que pidió, como que querían elegirnos a los tres, a mí, a Emma y a Rupert, como en una nueva versión de El mago de Oz, donde Emma era Dorothy, no recuerdo quién era Rupert, y solo recuerdo que yo iba a ser el león, pero también él sabía karate,” contó entre risas. “Yo era como un león cobarde que pateaba karate.”

El concepto no convenció al actor. Recordó que tenía alrededor de 14 o 15 años cuando escuchó la idea y que, pese a su juventud, algo le indicó que no era el camino correcto. “No sé mucho sobre el mundo, pero esta es una mala idea y no debería hacerse,” señaló al evocar su reacción de aquel momento.

No era la primera vez que mencionaba el proyecto. Durante la promoción de la comedia romántica ‘What If’ en 2014 (titulada ‘The F Word’ en algunos países), ya había hablado del intento de reunirlos en ese remake. En aquella ocasión comentó que a Rupert Grint le habrían propuesto interpretar al Hombre de Hojalata o al Espantapájaros, y calificó la idea como absurda, aunque admitió que resultaba graciosa con el paso del tiempo.

El presente: nostalgia y relevo generacional

El recuerdo surge en un momento en que Radcliffe vuelve con frecuencia a sus años como Harry Potter, ahora que la nueva adaptación televisiva de HBO avanza hacia su estreno en 2027. La serie contará con Dominic McLaughlin como Harry, Alastair Stout como Ron y Arabella Stanton como Hermione.

Arabella Stanton, Dominic McLaughlin y Alastair Stout, nuevos protagonistas de la serie de ‘Harry Potter’ (imagen: HBO)

En una entrevista reciente con PEOPLE, Radcliffe explicó que él, Watson y Grint han hablado sobre lo extraño que resulta observar a nuevos actores infantiles iniciar ese mismo recorrido tantos años después. “Solo ves las fotos de estos niños y simplemente quieres agarrarlos y abrazarlos,” comentó al describir la reacción compartida entre los tres.

La serie estará a cargo de la showrunner Francesca Gardiner y el director Mark Mylod, y ha sido presentada como una adaptación fiel de los siete libros de J.K. Rowling.

Mientras el relevo se concreta y una nueva generación se prepara para asumir los personajes, Radcliffe mira hacia atrás con una mezcla de humor y distancia. Si algo dejó claro con la anécdota del león experto en karate es que, incluso en plena adolescencia y en el punto más alto de la fama, ya sabía distinguir cuándo una idea simplemente no debía llevarse a la pantalla.

Con información de Entertainment Weekly.

No te vayas sin leer: ‘Harry Potter’: Daniel Radcliffe dice que habló con Emma Watson y Rupert Grint sobre lo ‘surreal’ del reboot de HBO

