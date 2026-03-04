Daniel Radcliffe dice que no quiere que su hijo sea famoso: ‘Es complicado y hay cosas en verdad extrañas’

La estrella de Harry Potter tiene muy claro lo que quiere para su familia: una vida alejada de los reflectores

Durante más de dos décadas, a Daniel Radcliffe lo identificamos con una de las franquicias más influyentes del cine contemporáneo. Su rostro creció frente al público, pasando de ser un niño con gafas redondas y una cicatriz en forma de rayo a un actor adulto que buscó con ahínco reinventarse lejos del peso de ese personaje.

La experiencia de ser Harry Potter dejó enorme huella en el actor de ahora 36 años, quien en reiteradas ocasiones ha hablado sobre los efectos agridulces de la fama temprana. Hoy más que nunca está completamente seguro de que no quiere lo mismo para su pequeño hijo.

La relación de Daniel Radcliffe con la fama

Cuando Daniel Radcliffe obtuvo el papel principal en las películas de Harry Potter tenía apenas once años. El éxito fue inmediato y totalmente abrumador. La saga cinematográfica se transformó en un fenómeno cultural que acompañó a millones de espectadores durante una década.

Daniel Radcliffe en La Dama de Negro (Foto: IMDb)

El actor pasó prácticamente toda su adolescencia dentro de ese universo. La estabilidad del equipo de producción, que permaneció casi intacto durante años, creó una especie de burbuja protectora para el elenco joven.

No te pierdas: ‘Harry Potter’: Daniel Radcliffe dice que habló con Emma Watson y Rupert Grint sobre lo ‘surreal’ del reboot de HBO

De todas formas la popularidad temprana no fue un proceso sencillo. Crecer mientras el mundo observa cada movimiento obliga a madurar de una forma distinta. Muchos actores infantiles no logran sostener esa transición hacia la vida adulta, y el propio Radcliffe ha reconocido que el equilibrio depende de circunstancias poco comunes.

Daniel Radcliffe no quiere que su hijo sea famoso

Esa experiencia personal es la que hoy condiciona la forma en que Radcliffe imagina el futuro de su propio hijo. El actor, que comparte un niño pequeño con su pareja Erin Darke, habló sobre el tema durante una conversación con WSJ Magazine. Al abordar la posibilidad de que su hijo siga un camino similar, esto fue lo que dijo:

“La gente suele hablar de mí, de Rupert [Grint], de Emma [Watson] y de los chicos de Harry Potter en general como un buen ejemplo de: ‘¿Ves? Todo puede salir bien’. Y sí, puede ser así, pero todos trabajamos muy duro en nosotros mismos para que así fuera. Sinceramente, no me gustaría que mi hijo actuara o se hiciera famoso. Para mí, lo que marcó la mayor diferencia fue que me encantaba estar en el set”.

También señaló que sus propios padres fueron entusiastas pero cautelosos frente al fenómeno mediático que rodeó a Harry Potter. Esa experiencia es la que intenta trasladar ahora a su vida familiar, tratando de proteger a su hijo de una exposición temprana que considera complicada.

“También soy muy consciente de lo complicado que puede ser. Creo que es muy diferente crecer en un set de Harry Potter en el Reino Unido. El mismo equipo estuvo ahí durante casi diez años, así que estábamos rodeados de un grupo de personas que realmente se preocupaban por nosotros. También tuve mucha suerte con mis padres. Ellos tenían el equilibrio adecuado: decirnos que todo esto era muy especial y muy genial, pero también que había cosas en todo esto que eran realmente extrañas”.

Lo que sabemos sobre la nueva serie de Harry Potter

Daniel Radcliffe en Cuernos (Foto: IMDb)

Mientras reflexiona sobre la fama infantil, Radcliffe observa desde cierta distancia el regreso televisivo del mundo mágico que lo hizo famoso. HBO prepara una nueva serie basada en las novelas de J.K. Rowling, con un elenco completamente diferente.

El proyecto contará con Dominic McLaughlin en el papel de Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. La producción busca readaptar los libros con mayor fidelidad narrativa, aprovechando el formato de serie para explorar detalles que el cine dejó fuera.

Radcliffe ha hablado públicamente sobre ese nuevo reparto, aunque con una actitud cuidadosa. El actor ya pidió a los fans que no presionen a los niños que protagonizarán la serie comparándolos con el elenco original. Por el momento no hay fecha de estreno en HBO.

Entérate: Daniel Radcliffe pide no comparar a los nuevos actores de ‘Harry Potter’ con el elenco de las películas: ‘No quiero ser un espectro en la vida de esos niños’