‘Harry Potter’: Actor de Snape en la serie de HBO denuncia acoso racista y amenazas de muerte

El intérprete admite que los ataques han tenido un impacto emocional, aunque también lo han motivado

El actor Paapa Essiedu, quien interpretará a Severus Snape en la nueva serie de ‘Harry Potter’ producida por HBO, reveló que ha recibido amenazas de muerte y mensajes racistas desde que se anunció su incorporación al proyecto. El intérprete habló sobre el tema en una entrevista con The Sunday Times, donde describió el tipo de comentarios que ha enfrentado tras asumir uno de los personajes más conocidos de la saga.

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La producción, que planea adaptar los siete libros de J. K. Rowling en múltiples temporadas, contará con un elenco renovado encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. El estreno está previsto para 2027.

¿Qué tipo de amenazas ha recibido el nuevo Snape?

Essiedu afirmó que algunos mensajes han incluido amenazas explícitas de violencia. “Me han dicho: ‘Renuncia o te mataré’,’” declaró al referirse a comentarios que comenzaron a circular en redes sociales después de que se confirmó su participación en la serie.

Paapa Essiedu (imagen: IMDb)

El actor también explicó que este tipo de mensajes pueden encontrarse fácilmente en plataformas como Instagram. “La realidad es que si miro Instagram, veo a alguien diciendo: “Voy a ir a tu casa y te voy a matar”. Así que, aunque estoy bastante segura de que no me van a asesinar… ¡Eso podría envejecer mal con el tiempo! Pero sí, aunque espero estar bien, nadie debería tener que enfrentarse a esto por hacer su trabajo.”

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Aunque señaló que confía en que su seguridad no está en riesgo inmediato, reconoció que la situación sí tiene un impacto emocional. “Y mentiría si dijera que no me afecta emocionalmente.”

La presión de interpretar a un personaje icónico

Severus Snape fue interpretado anteriormente por Alan Rickman en las ocho películas estrenadas entre 2001 y 2011. La elección de Essiedu generó críticas por parte de algunos sectores del fandom, incluyendo mensajes de carácter racista.

El actor explicó que esta reacción no ha cambiado su decisión de asumir el papel. “Pero el abuso es combustible para mí,” señaló. “Y me hace sentir aún más apasionado por hacer mío este personaje.”

También comentó que una de sus motivaciones es que nuevas audiencias puedan verse reflejadas en el mundo de ‘Harry Potter’. “Me imagino en Hogwarts volando en escobas, ¿y la idea de que un niño como yo pueda verse representado en ese mundo? Eso sí que es motivación.”

Essiedu añadió que fue lector de los libros durante su infancia, aunque no vio las adaptaciones cinematográficas protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint.

Un compromiso a largo plazo con la serie

El actor firmó un contrato que contempla su participación durante aproximadamente diez años, lo que representa un compromiso significativo dentro de su trayectoria profesional. “tendré 45 cuando termine,” comentó al hablar del alcance del proyecto y de los cambios personales que podrían ocurrir durante ese periodo.

Arabella Stanton, Dominic McLaughlin y Alastair Stout, protagonistas de la serie de ‘Harry Potter’ (imagen: HBO)

La serie será dirigida por Mark Mylod y contará con Francesca Gardiner como showrunner. El plan contempla dedicar una temporada a cada libro, con un desarrollo más amplio del universo narrativo.

A medida que avanza la producción, la elección del elenco ha provocado reacciones intensas en redes sociales, un recordatorio del nivel de atención que rodea a la franquicia incluso antes de su estreno.

Mientras el rodaje avanza hacia su estreno previsto para 2027, el caso de Essiedu evidencia la presión que puede acompañar a los actores que se incorporan a franquicias con una base de seguidores tan consolidada.

Con información de Variety.

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