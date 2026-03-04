¿Emma Watson tiene un romance con Gonzalo Hevia Baillères, empresario mexicano y presunto exnovio de Belinda? Esto es lo que sabemos

La actriz británica Emma Watson, conocida mundialmente por interpretar a Hermione Granger en la saga de ‘Harry Potter‘, podría tener un romance con el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères, un nombre que, más allá de los círculos empresariales, pocos conocerían de no ser por su relación con Belinda. La noticia del romance con Watson comenzó a difundirse tras una publicación de la revista Quién, medio que compartió fotografías de encuentros públicos entre ambos. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado la relación.

¿De dónde surge el rumor del romance?

La historia fue publicada por la revista Quién el 3 de marzo de 2026. En su nota, el medio señala que desde diciembre pasado el nombre de Gonzalo Hevia Baillères comenzó a escucharse en ciertos círculos sociales debido a su supuesta cercanía con la actriz británica. Según el artículo, la relación no ha sido confirmada oficialmente por ninguna de las partes. Sin embargo, el medio sostiene que existen varias apariciones públicas que han llamado la atención.

Emma Watson (imagen: Getty)

El texto describe que el primer encuentro que despertó interés ocurrió en Courchevel, en los Alpes franceses, un destino de esquí asociado con la élite internacional durante la temporada invernal. Posteriormente, ambos habrían sido vistos en Punta Mita, uno de los destinos turísticos más exclusivos del Pacífico mexicano.

La publicación también menciona avistamientos recientes en la Ciudad de México. De acuerdo con la revista, testigos los ubicaron en distintos lugares de la capital, lo que confirmaría que no se trataría de encuentros casuales.

Las fotografías difundidas muestran a la pareja en distintos contextos, incluyendo restaurantes, reuniones sociales y lo que parece ser un aeropuerto, donde se observa que se dan un beso. Aun así, el propio reportaje subraya que la relación todavía permanece en el terreno de los “rumores respaldados por apariciones compartidas”.

¿Quién es Gonzalo Hevia Baillères?

Mientras Emma Watson es una figura global del cine y del activismo, Gonzalo Hevia Baillères proviene del mundo empresarial. La revista Quién lo describe como un empresario vinculado a sectores tecnológicos y de inversión. Según la publicación, es fundador y CEO de HBeyond, una firma de inversión enfocada en tecnologías emergentes con presencia en Nueva York, Miami y Ciudad de México.

El reportaje también señala que previamente impulsó INSAITE, una empresa dedicada a inteligencia artificial que posteriormente fue vendida. Además, fundó Lok, una compañía de logística de última milla que llegó a convertirse en la red de smart lockers más grande de América Latina y que alcanzó una valuación de 115 millones de dólares antes de fusionarse con Chazki en 2024.

En el entorno empresarial se le describe como un perfil orientado a la innovación tecnológica y más habituado al mundo corporativo que a la exposición mediática. Su apellido también lo vincula a una de las familias empresariales más influyentes de México, asociada históricamente al conglomerado que incluye a la cadena de tiendas departamentales El Palacio de Hierro.

El detalle que conecta esta historia con Belinda

El nombre de Gonzalo Hevia Baillères también ha aparecido en conversaciones sobre la vida sentimental de Belinda, aunque esa relación tampoco fue confirmada públicamente.

Diversos reportes y especulaciones en redes sociales han vinculado al empresario con la cantante mexicana en el pasado. La conversación volvió a surgir recientemente debido a la canción “Heterocromía”, incluida en el álbum más reciente de la artista.

Belinda como Daniela (imagen: Maria Grinda / Amazon Prime México)

En esa canción, Belinda utiliza referencias satíricas relacionadas con la alta sociedad, incluyendo una adaptación de un fragmento inspirado en ‘Los Aristogatos‘. El tema fue interpretado por muchos seguidores como una crítica dirigida a un exnovio de origen acomodado, aunque la cantante nunca ha confirmado públicamente a quién está dedicada la canción.

Por ahora, la supuesta relación entre Emma Watson y el empresario mexicano sigue sin declaraciones oficiales. Las fotografías y reportes publicados han sido suficientes para abrir la conversación pública, pero la historia permanece en una zona gris donde conviven rumores, apariciones públicas y silencio de los protagonistas.

